Enquete 'A Fazenda 17': Yoná, Fernando, Matheus ou Rayane, quem deve ser eliminado na quarta Roça?

Quarta roça foi formada em meio a muita tensão e bate-boca

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 01:36

Quarta roça está formada
Quarta roça está formada Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após uma noite de tensão e muitos bate-boca, foi formada a quarta roça de A Fazenda 17. Agora, o público precisa decidir entre Yoná, Fernando, Matheus e Rayane Figliuzzi.

A formação foi marcada por retrospectivas dos últimos acontecimentos, dois poderes especiais nas mãos de Wallas e Carol, a dinâmica do “Resta Um” e a retirada de um participante da prova do fazendeiro. Nesta semana, um dos peões deixará a sede do reality rural.

Os poderes da noite

Nas mãos de Wallas, estavam dois poderes — o laranja e o branco — que poderiam mudar completamente a dinâmica do programa. O peão teve o direito de mudar todos os peões que estavam na baia, composta originalmente por Yoná, Will, Martina e Toninho.

Após a troca, a nova formação da baia ficou assim: Duda, Saori, Tamires, Toninho e Rayane Figliuzzi.

Em seguida, Wallas entregou o poder laranja para Carol, que revelou ter o direito de anular todos os votos de um participante. Sem papas na língua, Carol disse que jamais salvaria Yoná, que recebeu 12 votos, salvando assim a si mesma, que havia recebido 7 votos.

Discurso de Dudu Camargo

O fazendeiro da semana, Dudu Camargo, iniciou seu discurso comentando as intrigas entre Nizam e Fernando, que vêm acumulando desentendimentos e brigas dentro da casa.

Segundo Dudu, Fernando teria agido de forma grosseira com quatro mulheres da sede — Gaby Spanic, Yoná e Tamires entre elas — e, por isso, o fazendeiro tentou articular para que o peão fosse parar na roça. No entanto, não conseguiu.

Com seu jeito debochado, Dudu encerrou: “É, Fernando, vocês dois que se resolvam”, o que acirrou ainda mais os ânimos. Fernando rebateu dizendo que Nizam teria medo de manipular o jogo, com receio do cancelamento que sofre fora do programa por comentários machistas feitos em outro reality.

“O Dudu é um agente do caos, porque ele falou que queria ir nos cabeças: em mim, Nizam ou Gaby. Ele manipula até pessoas mais maduras do que ele para fazerem um jogo frágil. Ele é muito previsível, até para o público”, afirmou Fernando durante a tréplica.

Quem votou em quem

Com o início da votação, os peões que não estavam na baia deram seus votos:

Martina votou em Mesquita, justificando que o peão “não joga junto e só se alia quando é conveniente”.

Saory votou em Carol, com quem já teve embates anteriores, dizendo que a peoa “não tem controle emocional e é falsa”.

Créo, Mesquita, Nizam, Toninho Tornado, Michele, Rayane Figliuzzi, Wallas, Walério Araújo, Fabiano, Kathi, Carol e Shai votaram em Yoná, criticando o excesso de punições causadas por ela e os conflitos por comida.

Yoná chegou a jogar um prato de comida no chão após discutir com Martina, que havia colocado açúcar na refeição. Tanto ela quanto Carol afirmaram diversas vezes que são as responsáveis por “movimentar o jogo”.

Gaby, Tamires e Duda votaram em Carol.

Fernando votou em Maria.

Mateus, Will e Maria votaram em Mesquita.

Assim, o segundo banco da roça foi ocupado por Yoná, que escolheu Rayane para o terceiro banco.

Dinâmica do “Resta Um”

Na sequência, o “Resta Um” determinou o último indicado. Confira quem salvou quem:

Ray salvou Martina

Martina salvou Will

Will salvou Walério

Walério salvou Michele

Michele salvou Maria

Maria salvou Nizam

Nizam salvou Shai

Shai salvou Créu

Créo salvou Toninho

Toninho salvou Fabiano

Fabiano salvou Mesquita

Mesquita salvou Kathi

Kathi salvou Carol

Carol salvou Wallas

Wallas salvou Gaby

Gaby salvou Duda

Duda salvou Saori

Saori salvou Tamires

Assim, Tamires deixou Mateus sem salvação, enviando-o diretamente para a roça — o que surpreendeu todos os peões.

“Uma pessoa que, desde o início do programa, eu convivo e confio. Ela disse hoje mesmo na academia que, se tivesse eu e outra pessoa, me salvaria. Agora, vou ter que recalcular meu jogo”, desabafou Mateus, consolado por Rayane.

Como consequência, Mateus vetou Fernando da próxima Prova do Fazendeiro.

