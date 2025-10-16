Acesse sua conta
Lucas Leto revela história de bullying por trás do seu sobrenome

Ator que vive Sardinha contou como o nome artístico foi escolhido em entrevista ao 'Papo de Segunda'

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 19:24

Baiano, Lucas Leto foi o convidado do Papo de Segunda desta semana
Baiano, Lucas Leto foi o convidado do Papo de Segunda desta semana Crédito: Reprodução

Natural de Salvador (BA) Lucas Leto viveu muitas histórias antes de estrelar na Globo, algumas positivas e outras nem tão legais assim. O sobrenome usado por ele, por exemplo, não é o que está no registro, mas sim um nome que surgiu após uma situação de bullying que o artista viveu na infância. 

Em sua participação no "Papo de Segunda", nesta segunda-feira (13), o intérprete de Sardinha em "Vale Tudo" e um dos destaque da "Dança dos Famosos 2025" contou que tudo começou após uma desilusão amorosa quando tinha em torno dos 13 anos de idade.

Antes de Leto revelar a história ao público João Vivente brincou com seu seu parceiro de cena dizendo que acreditava que seu nome artístico era uma inspiração do famoso diretor, ator e cantor Jared Leto. "Primeiro eu pensava: Poxa, sobrenome bacana, filho de seu Osmar Leto, de Dona Glória Leto, mas não, é tudo inventado. Depois achei que que era por causa do Jaded Leto. Ele me explicou a origem do apelido e ele vai contar agora pra vocês", disse o apresentador, introduzindo a fala do ator. 

Sardinha em 'Vale Tudo', Lucas Leto é soteropolitano de Pernambués

"Eu sofria bullying quando eu era criança. Fui uma criança gorda das coxas grossas, que assavam e tinha que colocar pomada no meio das pernas. Minha autoestima não era muito e nesta época eu me apaixonei loucamente por uma menina lá de Salvador. Eu queria muito conquistar essa menina. Eu não tinha foto nenhuma, porque eu não tinha autoestima, enfim...", começou a contar Leto. 

Lucas explicou que se preparou para tentar causar uma boa impressão na garota. "Aí eu comprei um tênis da hora, peguei uma câmera, tirei uma foto de cima pra baixo, não aparecia o corpo, só o tênis e um pouco do meu rosto. Aquela foto ali eu usei no Orkut, no Facebook e todas as redes sociais e também mandei para menina", disse.

Porém, a pretendente jogou um balde de água fria e foi rude com ele: "Está bem gordo", comentou ela. 

Decepcionado, Leto explicou que foi atrás de reverter a situação, buscando emagrecer, após o baque causado pelo comentário: "Como uma criança capricorniana, eu fui até o fim para mudar aquela realidade. No dia seguinte eu fui na casa do meu avô, peguei um aparelho daqueles que movimentam os braços e pedala, cortei pão, açúcar e refrigerante. Eu emagreci muito em um mês e meio", lembrou o artista, que deveria ter uns 13 anos na época.

Mas por que 'Lucas Leto'?

Foi aí que o nome "Leto" surgiu. "Meus amigos e famílias começaram a me dar apelidos. E aí o meu padrinho começou a me chamar de Leto, por causa do Esqueleto, o vilão do He-Man. No teatro eu usava Lucas Santos no meio e avaliei que o Lucas Leto seria muito mais interessante do que o Lucas Santos", explicou.

Por fim, o ator se divertiu com a reviravolta: "A menina que quase acabou comigo, me deu um sobrenome. Ela me levou no fundo do poço e eu ressurgi como uma Fênix", destacou, bem humorado.

