Idosa que começou a malhar aos 44 anos revela o que faz para ficar sarada e ganhar músculos

Agência Correio
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 18:00
Sônia Maria da Silva Tissiani, de 64 anos, é casada, mãe de dois filhos, avó de três netos e apaixonada por atividade física. A idosa possui mais de 400 mil seguidores no Instagram, onde dá dicas sobre treinos e saúde muscular.
Desde os 44 anos, ela faz exercícios físicos com frequência, mas, em suas redes sociais, ela reforça que nunca é tarde para começar a treinar.
Crossfit, musculação e caminhada - os segredos da vovó crossfiteira
Além disso, os vídeos da influenciadora tratam de temas como autoestima, envelhecimento saudável e transformação pessoal.
Em entrevista ao G1, Sônia revelou a rotina de treinos para manter o corpo sarado. “Faço crossfit três vezes na semana, natação uma vez, musculação duas, boxe uma, calistenia duas vezes e yoga aos domingos”, contou.
A rotina quase inacreditável tem horários rigorosos. Sônia sempre acorda às 4h30 e começa a treinar às 5h15. Tanta dedicação vem de uma trajetória de 20 anos praticando exercícios físicos.
“Fazia jump, logo iniciei na musculação e, depois, resolvi ir dar umas caminhadas e intercalava com trotinhos. Participei de várias corridas de rua aqui em Campo Grande. Em 2023, participei da São Silvestre com 62 anos, [quando] realizei um sonho de adolescência”, disse ela ao G1.
Sônia Maria nasceu em Curitiba, no Paraná. Ela é formada em Administração com ênfase em Marketing.
Aos 49 anos, se mudou para o Mato Grosso do Sul, onde foi gerente de uma loja de calçados, trabalhou na área da estética e, também, do telemarketing. Atualmente ela está aposentada, mas em constante movimento.
“Meus vídeos são a realidade que eu procuro viver. Eu me permito, eu me amo. E fui me construindo no transcorrer da minha existência e, enquanto eu for viva estarei em construção”, relatou Sônia ao G1. “Quando a morte chegar, pode ter certeza que ela vai me encontrar viva.”