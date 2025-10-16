Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idosa que começou a malhar aos 44 anos revela o que faz para ficar sarada e ganhar músculos

Conheça a ‘vovó’ de 64 anos que viralizou nas redes sociais com vídeos de musculação

  • V
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 18:00

Sônia Maria da Silva Tissiani tem mais de 444 mil seguidores no Instagram, onde dá dicas sobre treinos e saúde muscular
Sônia Maria da Silva Tissiani tem mais de 400 mil seguidores no Instagram, onde dá dicas sobre treinos e saúde muscular Crédito: Reprodução Instagram/stissiani

Sônia Maria da Silva Tissiani, de 64 anos, é casada, mãe de dois filhos, avó de três netos e apaixonada por atividade física. A idosa possui mais de 400 mil seguidores no Instagram, onde dá dicas sobre treinos e saúde muscular.

Desde os 44 anos, ela faz exercícios físicos com frequência, mas, em suas redes sociais, ela reforça que nunca é tarde para começar a treinar.

Crossfit, musculação e caminhada - os segredos da vovó crossfiteira

“Faço crossfit três vezes na semana, natação uma vez, musculação duas, boxe uma, calistenia duas vezes e yoga aos domingos”, disse por Reprodução/Redes Sociais
Sônia sempre acorda às 4h30 e começa a treinar às 5h15 por Reprodução/Redes Sociais
Sônia Maria da Silva Tissiani tem milhares de seguidores no Instagram por Reprodução/Redes Sociais
Sônia Maria da Silva Tissiani tem milhares de seguidores no Instagram por Reprodução/Redes Sociais
Vídeos da influenciadora falam de autoestima, envelhecimento saudável e transformação pessoal por Reprodução/Redes Sociais
Sônia Maria da Silva Tissiani tem milhares de seguidores no Instagram por Reprodução/Redes Sociais
Ela é casada, mãe de dois filhos, avó de três netos por Reprodução/Redes Sociais
Sônia Maria da Silva é também apaixonada por atividade física por Reprodução/Redes Sociais
Sônia Maria da Silva Tissiani tem milhares de seguidores no Instagram por Reprodução/Redes Sociais
1 de 9
“Faço crossfit três vezes na semana, natação uma vez, musculação duas, boxe uma, calistenia duas vezes e yoga aos domingos”, disse por Reprodução/Redes Sociais

Além disso, os vídeos da influenciadora tratam de temas como autoestima, envelhecimento saudável e transformação pessoal.

A rotina tão desejada

Em entrevista ao G1, Sônia revelou a rotina de treinos para manter o corpo sarado. “Faço crossfit três vezes na semana, natação uma vez, musculação duas, boxe uma, calistenia duas vezes e yoga aos domingos”, contou.

Leia mais

Imagem - Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia

Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia

A rotina quase inacreditável tem horários rigorosos. Sônia sempre acorda às 4h30 e começa a treinar às 5h15. Tanta dedicação vem de uma trajetória de 20 anos praticando exercícios físicos.

Sônia Maria da Silva Tissiani
“Faço crossfit três vezes na semana, natação uma vez, musculação duas, boxe uma, calistenia duas vezes e yoga aos domingos”, disse Crédito: Reprodução/Redes Sociais

“Fazia jump, logo iniciei na musculação e, depois, resolvi ir dar umas caminhadas e intercalava com trotinhos. Participei de várias corridas de rua aqui em Campo Grande. Em 2023, participei da São Silvestre com 62 anos, [quando] realizei um sonho de adolescência”, disse ela ao G1.

Sobre a influenciadora

Sônia Maria nasceu em Curitiba, no Paraná. Ela é formada em Administração com ênfase em Marketing.

Sônia Maria da Silva Tissiani
Sônia Maria da Silva Tissiani tem milhares de seguidores no Instagram Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Aos 49 anos, se mudou para o Mato Grosso do Sul, onde foi gerente de uma loja de calçados, trabalhou na área da estética e, também, do telemarketing. Atualmente ela está aposentada, mas em constante movimento.

“Meus vídeos são a realidade que eu procuro viver. Eu me permito, eu me amo. E fui me construindo no transcorrer da minha existência e, enquanto eu for viva estarei em construção”, relatou Sônia ao G1. “Quando a morte chegar, pode ter certeza que ela vai me encontrar viva.”

Mais recentes

Imagem - Chegou o dia da virada: alguns signos vão sentir tudo mudar nesta sexta-feira (17 de outubro)

Chegou o dia da virada: alguns signos vão sentir tudo mudar nesta sexta-feira (17 de outubro)
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (17 de outubro): Câncer, Libra e mais 2 signos vão encarar dilema e escolhas difíceis

Anjo da Guarda desta sexta-feira (17 de outubro): Câncer, Libra e mais 2 signos vão encarar dilema e escolhas difíceis
Imagem - Após atitudes polêmicas, Fernando Sampaio é eliminado de 'A Fazenda 17'

Após atitudes polêmicas, Fernando Sampaio é eliminado de 'A Fazenda 17'

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)
01

3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)
03

A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)

Imagem - Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos
04

Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos