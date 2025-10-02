Acesse sua conta
Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia

Conheça o método simples de Sally Gunnell para manter a força e mobilidade com exercícios no dia a dia

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 07:00

Movimentos curtos e consistentes transformam tarefas diárias em treino funcional, garantindo mais saúde
Movimentos curtos e consistentes transformam tarefas diárias em treino funcional, garantindo mais saúde Crédito: Foto: Youtube/Reprodução

A medalhista de ouro olímpica Sally Gunnell reinventou a forma de se exercitar e de envelhecer de maneira ativa, especialmente depois dos 50 anos, com seu método inovador de incorporação de movimentos curtos à rotina.

Aos 59 anos, a britânica inspira qualidade de vida, provando que não é necessário frequentar a academia para alcançar mais força e vitalidade, mas sim adotar uma abordagem mais acessível.

Esta nova perspectiva foca em transformar atividades corriqueiras em oportunidades de cuidado com o corpo, propondo, por exemplo, fazer agachamentos enquanto se espera o café ou realizar rotações de ombros ao se levantar da cadeira.

Esses "lanches de exercícios" mostram a facilidade de melhorar a postura, fortalecer músculos e expandir a mobilidade com pequenas ações consistentes, que se somam.

Em outras palavras, o cerne da sua filosofia é a simplicidade e a autonomia, pois ela oferece um caminho para que o indivíduo se torne o gestor da sua própria saúde física. A ex-atleta enfatiza que estes movimentos funcionais, feitos de forma regular, produzem resultados significativos a longo prazo sem exigir grandes sacrifícios de tempo ou deslocamento.

O poder dos movimentos curtos 

A ideia central do método de Sally Gunnell é que você abandone a necessidade de sessões longas de treino, trocando-as por movimentos curtos, distribuídos ao longo do seu dia. Essa técnica, que facilita o "empilhamento de hábitos", permite que você inclua a atividade física de forma leve, sem criar um conflito na sua agenda ou rotina, o que aumenta a aderência.

Para praticar, você não precisa de qualquer equipamento ou roupa especial, pois a ideia é que o exercício seja totalmente natural, associado a tarefas que você já realiza, como cozinhar, escovar os dentes ou atender o telefone. Deste modo, o esforço se torna quase imperceptível e muito mais fácil de ser mantido ao longo da sua vida, garantindo o resultado desejado.

Como garantir a consistência 

A repetição consistente de pequenos movimentos é o que realmente traz os ganhos mais duradouros e efetivos para sua saúde, pois a ex-atleta destaca a importância de preservar a independência física à medida que você envelhece. Pessoas que adotam esses hábitos relatam mais disposição e sentem o corpo mais leve, sem a sensação de sobrecarga que os treinos intensos causam.

Além disso, a sustentabilidade é uma grande vantagem do método, pois ele se ajusta perfeitamente à rotina de qualquer pessoa. Portanto, a chance de você desistir é muito menor em comparação com a rigidez de um programa de exercícios tradicional, permitindo que os benefícios do movimento se mantenham de forma contínua e cumulativa no seu corpo.

Comece a empilhar hábitos

Para integrar o método na sua vida, Gunnell sugere escolher um ponto fixo na rotina, como o preparo do café da manhã, e associar a ele um exercício fácil de ser realizado, como o agachamento. Com o tempo e a prática, você consegue adicionar mais movimentos e criar um ciclo natural de cuidado com o seu corpo.

Lembre-se que a chave para o sucesso é a regularidade, e não a intensidade do exercício. Mesmo poucos segundos de movimento, se repetidos diariamente, se transformam em centenas de repetições por semana e garantem benefícios que se somam no longo prazo. Assim, a atividade física vira parte da sua identidade, proporcionando mais energia e confiança em cada fase da vida.

