Reencarnação? Vendedora com voz quase igual à de Marília Mendonça impressiona

De vendedora de flores a promessa da música, mineira impressiona pela semelhança vocal com a Rainha da sofrência

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:03

Mineira chamou atenção após vídeo cantando em bar viralizar em BH
Mineira chamou atenção após vídeo cantando em bar viralizar em BH Crédito: Reprodução/Youtube

Uma vendedora de flores de Belo Horizonte teve a vida transformada depois que um vídeo dela cantando em um bar ganhou repercussão nas redes sociais.

Com o timbre parecido ao de Marília Mendonça, a jovem de 28 anos, mãe de três filhos, recebeu o apelido de “Marília Mendonça Menina” e já reúne milhares de seguidores.

“Assim, é muito gratificante porque ela é uma ídola pra mim, né? Uma referência na música”, contou a cantora em entrevista ao Balanço Geral MG.

Raízes simples e paixão pela música

Lorena cresceu em uma família ligada ao comércio de flores. Enquanto vendia rosas nos bares da capital mineira, aproveitava para mostrar sua voz.

Foi dessa forma que passou a ser notada por clientes e amigos, como Felipe Veloso, que começou a convidá-la para se apresentar em diferentes casas noturnas de BH.

“Vende muito quando canta. Ela faz a limpa, não deixa nem pra gente”, brincou o primo Davi, que também atua no ramo das flores, ao Balanço Geral MG.

Voz que desperta lembranças

O público logo se rendeu. Nas redes sociais, os comentários refletem a surpresa: “Meu Deus, parece a Marília cantando”, escreveu uma internauta. Outra reagiu: “Nu, arrepiei”.

Para muitos, Lorena fez renascer a emoção de ouvir a voz da cantora goiana, que morreu em 2021. “Um talento desse não pode passar despercebido não. Uma Marília mineira”, disse outro fã.

Rotina corrida e grandes sonhos

Mesmo dividindo o tempo entre a venda de flores, o trabalho como auxiliar de cozinha e os cuidados com os filhos, Lorena não deixa de cantar.

“Eu canto o dia inteiro. No serviço também eu canto. Lá embaixo na cozinha o povo quer até descer pra ver quem é que tá cantando com esse vozeirão”, contou a mineira.

Apesar do reconhecimento, Lorena nunca teve formação musical. “Só canto mesmo, porque eu gosto, eu acho que vem da alma, a música vem da alma”, explicou.

Caminho para novas oportunidades

O vídeo que viralizou abriu portas e transformou seus planos em metas palpáveis. Agora, Lorena sonha em consolidar a carreira musical e garantir melhores condições para a família.

“Meu sonho é seguir carreira, né? Que é o meu sonho, ser cantora. Mas o meu sonho mesmo, é ajudar minha família. Poder ter uma vida melhor pra todo mundo em casa”, declarou.

Com talento, simplicidade e uma voz emocionante, Lorena conquista cada vez mais espaço e mostra que a vida pode mudar completamente de uma hora para outra.

