Conheça os 10 lugares favoritos das baratas na sua cozinha e como espantá-las

Focos de calor, umidade e comida são convites abertos para as baratas: aprenda a identificar os locais mais críticos

Agência Correio

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 05:00

Sua saúde em risco! Baratas buscam os 10 locais mais quentes e úmidos da cozinha para criar infestações silenciosas Crédito: Freepik

As baratas convivem com a civilização há muito tempo e desenvolveram uma impressionante capacidade de adaptação ao meio urbano, o que as torna uma das pragas mais difíceis de controlar. Na cozinha, o ambiente quente, úmido e com restos de comida é o que garante a sobrevivência e a rápida multiplicação dessas visitantes indesejadas.

A habilidade de se esconder em frestas e o rápido ciclo reprodutivo tornam o controle uma tarefa complexa, como alertam cientistas do Instituto Butantan e do Department of Entomology da University of Kentucky. Por isso, a chave para evitar grandes problemas está em conhecer os pontos de abrigo mais comuns e adotar a prevenção constante.

Você pode proteger sua família ao mapear e eliminar os 10 esconderijos favoritos das baratas na sua cozinha. Esses locais discretos, mas perigosos, criam o cenário ideal para que as colônias se estabeleçam e cresçam silenciosamente, colocando em risco a saúde de todos os moradores da casa.

A dieta e a sobrevivência

O Instituto Butantan informa que as baratas são onívoras e comem de tudo, desde gordura e restos de comida até papel e cola, o que amplia a chance de sobrevivência da colônia. Essa dieta tão variada torna qualquer resíduo orgânico na cozinha um convite para a Blattella germanica (alemã) e a Periplaneta americana (de esgoto) se instalarem rapidamente.

A resistência das baratas é um ponto de preocupação: elas sobrevivem dias sem alimento e conseguem aguentar horas sem oxigênio, provando sua resiliência. Essa característica permite que as pragas se instalem mesmo em casas limpas, caso encontrem um ponto de abrigo seguro e difícil de detectar.

O paraíso da infestação

A cozinha se torna o epicentro de uma infestação porque oferece o que as baratas mais precisam: calor, umidade e sustento. O Manual de Controle de Pragas de Campinas reforça que, ao se combinarem com frestas e escuridão, esses fatores são ideais para a formação de ninhos e para o aumento da população de insetos.

Eletrodomésticos que geram calor — como fornos, geladeiras e micro-ondas — funcionam como verdadeiros imãs para as pragas. O acúmulo de gordura e migalhas esquecidas, juntamente com lixo mal fechado e água parada em ralos, intensificam o problema e aceleram o estabelecimento da colônia.

Onde procurar: a lista

Os especialistas em controle de pragas mapearam os 10 pontos mais procurados por estes insetos. Você deve inspecionar esses locais com frequência para interromper o ciclo de reprodução e evitar a infestação silenciosa. O primeiro passo para combater o problema é a identificação clara de onde eles costumam se esconder.

Monitorar estas áreas reduz drasticamente as chances de que uma infestação se estabeleça sem que você perceba. Isso porque cada ponto crítico concentra ao menos um dos fatores essenciais de sobrevivência: seja a escuridão, o calor, a umidade ou uma fonte constante de alimento.

Os 10 esconderijos

Estes são os locais críticos que exigem sua atenção redobrada: borracha de vedação e motor da geladeira, e também a parte de baixo do fogão e do forno. Eles fornecem o calor e a escuridão que as espécies urbanas tanto procuram.

A lista segue com: frestas nos armários, eletrodomésticos quentes, rachaduras em azulejos, atrás de pias e balcões, ralos, despensas mal vedadas e conduítes. Você protege sua casa ao inspecionar e vedar esses pontos de entrada e abrigo das baratas.

Estratégia de defesa

Você previne infestações com sucesso ao impedir que as baratas encontrem alimento e abrigo, uma ação que é sempre mais eficaz e barata que o combate. Práticas simples, como retirar o lixo todo dia e vedar bem os alimentos, fazem uma grande diferença na sua rotina.