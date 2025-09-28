Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esponja, pano de prato e rodo de pia acumulam mais sujeira que a lixeira; veja como evitar riscos à saúde

Aprenda a higienizar corretamente estes itens

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 06:50

Entenda agora porque o rodinho pode ser um vilão
Entenda agora porque o rodinho pode ser um vilão Crédito: Imagem: Pexels

Quando pensamos na parte mais suja da cozinha, a primeira coisa que vem à mente é a lixeira. No entanto, é hora de mudar essa percepção. Existem objetos que usamos diariamente, e que podem concentrar muito mais sujeira, passando completamente despercebidos pela maioria das pessoas.

Itens de cozinha precisam de atenção extra na hora da higienização

Entenda agora porque o rodinho pode ser um vilão por Imagem: Pexels
Esponjas podem ser reaproveitadas por Divulgação
Esponjas podem ser reaproveitadas por Divulgação
Esponjas podem ser reaproveitadas por Divulgação
Esponjas podem ser reaproveitadas por Divulgação
Veja truque que deixará sua pia impecável por Shutterstock
Veja truque que deixará sua pia impecável por Shutterstock
Veja truque que deixará sua pia impecável por Shutterstock
Pia de cozinha é difícil de limpar por Imagem: PxHere
1 de 9
Entenda agora porque o rodinho pode ser um vilão por Imagem: Pexels

O pano de prato, a esponja e o rodinho de pia, que estão presentes em praticamente todas as cozinhas, podem se transformar em verdadeiras colônias de bactérias e outros microrganismos prejudiciais à saúde. Por estarem em contato constante com água e restos de comida, eles se tornam o ambiente perfeito para a proliferação de germes.

A seguir, você vai descobrir como higienizar corretamente esses itens e manter sua cozinha um ambiente seguro para preparar refeições. Preste atenção aos detalhes e transforme a forma como você cuida da sua casa e da sua família.

Leia mais

Imagem - Veja o ranking de capitais e estados com melhor qualidade de vida no Brasil

Veja o ranking de capitais e estados com melhor qualidade de vida no Brasil

Imagem - Como usar códigos na Netflix para desbloquear categorias ocultas

Como usar códigos na Netflix para desbloquear categorias ocultas

Imagem - Óleo de girassol ou banha de porco? Veja qual gordura é melhor na hora de cozinhar?

Óleo de girassol ou banha de porco? Veja qual gordura é melhor na hora de cozinhar?

A higienização diária

Manter a cozinha limpa é uma tarefa diária para evitar o acúmulo de sujeira, fungos e bactérias. De acordo com especialistas em limpeza, a limpeza pesada, com o uso de produtos específicos e arrastamento dos móveis, pode ser realizada uma vez por semana.

A esponja de lavar pratos é um dos maiores focos de germes. Ela entra em contato direto com gordura e restos de comida, favorecendo o aparecimento de micróbios. Por isso, é fundamental limpá-la com frequência para garantir a saúde de sua família e evitar a contaminação cruzada de alimentos e superfícies.

Limpe a esponja com detergente regularmente. Assim que notar manchas amareladas ou escuras, jogue-a fora e use uma nova. Uma dica simples para prolongar a vida útil da esponja é colocá-la no micro-ondas por alguns segundos. O calor gerado ajuda a eliminar os germes.

O vilão: o pano de prato

O pano de prato é um dos principais acumuladores de germes e bactérias. Por estar quase sempre úmido e ser usado para limpar diferentes sujeiras, como restos de comida e líquidos derramados, ele se torna um ambiente ideal para o crescimento de microrganismos prejudiciais à saúde.

Lave seus panos de prato com água e sabão e deixe-os secar no sol. O sol é um poderoso desinfetante natural que ajuda a matar os microrganismos. Outra dica valiosa é passar o pano com o ferro quente, já que o calor do ferro também é eficaz para eliminar as bactérias.

Lixeira e seu local ideal

A lixeira da cozinha deve ser higienizada diariamente. O grande problema, segundo especialistas, é deixar o lixo em cima da pia, pois isso favorece o aparecimento de microrganismos na bancada, que podem contaminar alimentos e utensílios.

A lixeira também atrai insetos como moscas e até baratas, caso o lixo não seja retirado com frequência. O ideal é que a lixeira seja do tipo pedal e que fique no chão da cozinha para evitar a contaminação da pia, um local onde preparamos e manipulamos os alimentos.

Rodinho: o perigo escondido

Até mesmo o rodinho de pia, utilizado para puxar a água, pode concentrar uma imensa quantidade de microrganismos. Como a maioria das pessoas não se lembra de lavá-lo, ele se torna um dos objetos que mais acumula sujeira, muitas vezes invisível a olho nu.

Lembre-se de lavar o rodinho de pia com frequência, no mínimo uma vez por semana. Se a sujeira estiver incrustada, experimente deixá-lo de molho em água com um pouco de cloro. A mistura eliminará os microrganismos e fará com que seu rodinho fique como novo.

Para finalizar, uma dica de ouro: não deixe a limpeza da cozinha para depois. Higienize os utensílios logo após o uso para evitar o acúmulo de sujeira. Essa pequena atitude garante um ambiente mais limpo e saudável para você e sua família.

Mais recentes

Imagem - O santo não bate! Veja signos que não se dão bem e os motivos dos atritos

O santo não bate! Veja signos que não se dão bem e os motivos dos atritos
Imagem - A fila andou! Dado Dolabella publica foto provocante com novo affair em quarto de hotel

A fila andou! Dado Dolabella publica foto provocante com novo affair em quarto de hotel
Imagem - 'Êta Mundo Melhor!': confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 29 de setembro a 4 de outubro

'Êta Mundo Melhor!': confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 29 de setembro a 4 de outubro

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura lança concurso público com 98 vagas e salários de até R$ 8,5 mil
01

Prefeitura lança concurso público com 98 vagas e salários de até R$ 8,5 mil

Imagem - Planserv vive momento crítico sob nova direção; entenda a crise
02

Planserv vive momento crítico sob nova direção; entenda a crise

Imagem - Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça
03

Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça

Imagem - 'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo
04

'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo