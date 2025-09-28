QUE NOJINHO!

Esponja, pano de prato e rodo de pia acumulam mais sujeira que a lixeira; veja como evitar riscos à saúde

Aprenda a higienizar corretamente estes itens

Agência Correio

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 06:50

Crédito: Imagem: Pexels

Quando pensamos na parte mais suja da cozinha, a primeira coisa que vem à mente é a lixeira. No entanto, é hora de mudar essa percepção. Existem objetos que usamos diariamente, e que podem concentrar muito mais sujeira, passando completamente despercebidos pela maioria das pessoas.

O pano de prato, a esponja e o rodinho de pia, que estão presentes em praticamente todas as cozinhas, podem se transformar em verdadeiras colônias de bactérias e outros microrganismos prejudiciais à saúde. Por estarem em contato constante com água e restos de comida, eles se tornam o ambiente perfeito para a proliferação de germes.

A seguir, você vai descobrir como higienizar corretamente esses itens e manter sua cozinha um ambiente seguro para preparar refeições. Preste atenção aos detalhes e transforme a forma como você cuida da sua casa e da sua família.

A higienização diária

Manter a cozinha limpa é uma tarefa diária para evitar o acúmulo de sujeira, fungos e bactérias. De acordo com especialistas em limpeza, a limpeza pesada, com o uso de produtos específicos e arrastamento dos móveis, pode ser realizada uma vez por semana.

A esponja de lavar pratos é um dos maiores focos de germes. Ela entra em contato direto com gordura e restos de comida, favorecendo o aparecimento de micróbios. Por isso, é fundamental limpá-la com frequência para garantir a saúde de sua família e evitar a contaminação cruzada de alimentos e superfícies.

Limpe a esponja com detergente regularmente. Assim que notar manchas amareladas ou escuras, jogue-a fora e use uma nova. Uma dica simples para prolongar a vida útil da esponja é colocá-la no micro-ondas por alguns segundos. O calor gerado ajuda a eliminar os germes.

O vilão: o pano de prato

O pano de prato é um dos principais acumuladores de germes e bactérias. Por estar quase sempre úmido e ser usado para limpar diferentes sujeiras, como restos de comida e líquidos derramados, ele se torna um ambiente ideal para o crescimento de microrganismos prejudiciais à saúde.

Lave seus panos de prato com água e sabão e deixe-os secar no sol. O sol é um poderoso desinfetante natural que ajuda a matar os microrganismos. Outra dica valiosa é passar o pano com o ferro quente, já que o calor do ferro também é eficaz para eliminar as bactérias.

Lixeira e seu local ideal

A lixeira da cozinha deve ser higienizada diariamente. O grande problema, segundo especialistas, é deixar o lixo em cima da pia, pois isso favorece o aparecimento de microrganismos na bancada, que podem contaminar alimentos e utensílios.

A lixeira também atrai insetos como moscas e até baratas, caso o lixo não seja retirado com frequência. O ideal é que a lixeira seja do tipo pedal e que fique no chão da cozinha para evitar a contaminação da pia, um local onde preparamos e manipulamos os alimentos.

Rodinho: o perigo escondido

Até mesmo o rodinho de pia, utilizado para puxar a água, pode concentrar uma imensa quantidade de microrganismos. Como a maioria das pessoas não se lembra de lavá-lo, ele se torna um dos objetos que mais acumula sujeira, muitas vezes invisível a olho nu.

Lembre-se de lavar o rodinho de pia com frequência, no mínimo uma vez por semana. Se a sujeira estiver incrustada, experimente deixá-lo de molho em água com um pouco de cloro. A mistura eliminará os microrganismos e fará com que seu rodinho fique como novo.