Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja dica simples para atrair dinheiro e boas energias para sua casa, segundo o Feng Shui

Espécies populares carregam significados na tradição chinesa

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 10:00

Planta atrai dinheiro e sorte
Planta atrai dinheiro e sorte Crédito: Shutterstock

O Feng Shui, prática milenar chinesa que estuda a interação entre os ambientes e a energia vital, sempre ressaltou a presença das plantas como fundamentais para o equilíbrio do lar.

Apesar de o bambu e o cacto serem lembrados com frequência, há outras plantas que também representam sorte e prosperidade, ajudando a manter o espaço mais harmonioso e cheio de boas vibrações.

Feng Shui e a organização dos quartos

Feng Shui recomenda: nada de fotos tristes no quarto. Preserve a energia do presente (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Feng Shui: o quarto deve ter paz. Fotos de quem partiu trazem saudade, e não descanso por Costa do Sauípe/Divulgação
Quarto bagunçado, sono pesado. Feng Shui orienta que quarto deve ter ordem e vida nas imagens ao redor por Gerada por IA
Quarto organizado, mente em paz. Feng Shui valoriza espaços leves e harmoniosos por Divulgação/Hotel Morriot
Cama arrumada e espaço limpo trazem paz. Feng Shui vê o quarto como seu templo pessoal (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) por Imagem: Followtheflow | Shutterstock
A decoração do quarto do casal pode favorecer o relacionamento (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Bagunça no quarto, confusão na mente. Feng Shui aposta em harmonia visual e energética (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Feng Shui diz: seu quarto deve acolher, não pesar. A ordem faz a energia circular melhor (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Quando o quarto está bagunçado, a energia trava (Imagem: ninoon | Shutterstock) por Imagem: ninoon | Shutterstock
eng Shui ensina que cada coisa no lugar é caminho aberto para o equilíbrio interior (Projeto: Camila Palladino | Imagem: photonsfotografia) por Projeto: Camila Palladino | Imagem: photonsfotografia
Feng Shui: a energia do quarto começa pela ordem dos objetos (Projeto: Camila Palladino | Imagem: Samanta Martins / MM foto e Imagem) por Projeto: Camila Palladino | Imagem: Samanta Martins / MM foto e Imagem
Os quartos devem ter luzes quentes para um ambiente confortável (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Buzina de Imagem) por
1 de 12
Feng Shui recomenda: nada de fotos tristes no quarto. Preserve a energia do presente (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Planta-jade: símbolo de riqueza e abundância

Conhecida apenas como “jade”, essa espécie é vista como um dos maiores símbolos de prosperidade e fartura.

Suas folhas grossas e verdes se parecem com moedas, e por isso, segundo o Feng Shui, deve ser colocada perto da porta de entrada ou no escritório.

Leia mais

Imagem - Conheça os 10 lugares favoritos das baratas na sua cozinha e como espantá-las

Conheça os 10 lugares favoritos das baratas na sua cozinha e como espantá-las

Imagem - Treino de 20 minutos em casa queima mais calorias na barriga do que 1h de caminhada

Treino de 20 minutos em casa queima mais calorias na barriga do que 1h de caminhada

Imagem - O que comer para turbinar memória e foco, segundo especialistas

O que comer para turbinar memória e foco, segundo especialistas

Planta do missionário: laços firmes e energia positiva

Com folhas arredondadas e brilhantes, essa planta representa estabilidade no crescimento e firmeza nas relações.

É ideal para quem deseja fortalecer vínculos duradouros, tanto no campo afetivo quanto no profissional. Também se adapta bem a espaços pequenos e não exige muitos cuidados.

Chamada ainda de “planta chinesa do dinheiro”, tem folhas circulares que simbolizam prosperidade. Em diversos lugares, costuma ser oferecida como presente, gesto associado a bons augúrios.

Lavanda: calma e purificação nos ambientes

Além do perfume marcante, a lavanda é famosa por proporcionar tranquilidade e sensação de limpeza energética. Colocá-la em quartos ou áreas de descanso ajuda a aliviar o estresse e tornar o espaço mais leve.

No Feng Shui, a cor violeta da planta também estimula a espiritualidade e favorece a clareza mental.

Bambu da sorte: união e prosperidade financeira

O bambu é uma das espécies mais tradicionais para quem busca atrair riqueza e crescimento.

De acordo com a tradição, quando cultivado em hastes agrupadas de forma ímpar, sua energia é potencializada. É comum vê-lo trançado em vasos, simbolizando união e resistência.

Como usar plantas para trazer equilíbrio ao lar

Mais do que decorar e deixar o ambiente vivo, essas plantas funcionam como ferramentas de equilíbrio e prosperidade.

No Feng Shui, sua presença reforça o chi, a energia vital, e cada espécie contribui de maneira única para a harmonia da casa.

Benefícios de ter plantas na decoração pelo Feng Shui

  • Deixam os ambientes mais bonitos e acolhedores.
  • Harmonizam o chi, favorecendo o equilíbrio emocional.
  • Atraem prosperidade e boas energias para o lar.

Mais recentes

Imagem - Touro: outubro pede resiliência e fortalecimento das bases para os taurinos

Touro: outubro pede resiliência e fortalecimento das bases para os taurinos
Imagem - Áries: outubro traz reviravolta interior e lições de autocontrole para os arianos

Áries: outubro traz reviravolta interior e lições de autocontrole para os arianos
Imagem - 3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

MAIS LIDAS

Imagem - Assessor de vereador e querido pela comunidade: quem é o professor de boxe morto a tiros em Salvador
01

Assessor de vereador e querido pela comunidade: quem é o professor de boxe morto a tiros em Salvador

Imagem - Mulher morre após passar mal em academia na Bahia
02

Mulher morre após passar mal em academia na Bahia

Imagem - Concursos públicos têm mais de 400 vagas com salários de até R$ 37,8 mil; confira
03

Concursos públicos têm mais de 400 vagas com salários de até R$ 37,8 mil; confira

Imagem - Conheça os 10 lugares favoritos das baratas na sua cozinha e como espantá-las
04

Conheça os 10 lugares favoritos das baratas na sua cozinha e como espantá-las