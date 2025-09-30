Veja dica simples para atrair dinheiro e boas energias para sua casa, segundo o Feng Shui

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
O Feng Shui, prática milenar chinesa que estuda a interação entre os ambientes e a energia vital, sempre ressaltou a presença das plantas como fundamentais para o equilíbrio do lar.
Apesar de o bambu e o cacto serem lembrados com frequência, há outras plantas que também representam sorte e prosperidade, ajudando a manter o espaço mais harmonioso e cheio de boas vibrações.
Conhecida apenas como “jade”, essa espécie é vista como um dos maiores símbolos de prosperidade e fartura.
Suas folhas grossas e verdes se parecem com moedas, e por isso, segundo o Feng Shui, deve ser colocada perto da porta de entrada ou no escritório.
Com folhas arredondadas e brilhantes, essa planta representa estabilidade no crescimento e firmeza nas relações.
É ideal para quem deseja fortalecer vínculos duradouros, tanto no campo afetivo quanto no profissional. Também se adapta bem a espaços pequenos e não exige muitos cuidados.
Chamada ainda de “planta chinesa do dinheiro”, tem folhas circulares que simbolizam prosperidade. Em diversos lugares, costuma ser oferecida como presente, gesto associado a bons augúrios.
Além do perfume marcante, a lavanda é famosa por proporcionar tranquilidade e sensação de limpeza energética. Colocá-la em quartos ou áreas de descanso ajuda a aliviar o estresse e tornar o espaço mais leve.
No Feng Shui, a cor violeta da planta também estimula a espiritualidade e favorece a clareza mental.
O bambu é uma das espécies mais tradicionais para quem busca atrair riqueza e crescimento.
De acordo com a tradição, quando cultivado em hastes agrupadas de forma ímpar, sua energia é potencializada. É comum vê-lo trançado em vasos, simbolizando união e resistência.
Mais do que decorar e deixar o ambiente vivo, essas plantas funcionam como ferramentas de equilíbrio e prosperidade.
No Feng Shui, sua presença reforça o chi, a energia vital, e cada espécie contribui de maneira única para a harmonia da casa.