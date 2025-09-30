Acesse sua conta
Treino de 20 minutos em casa queima mais calorias na barriga do que 1h de caminhada

Série curta supera os efeitos de uma hora de caminhada

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 06:00

Exercício prático trabalha força, resistência e definição
Exercício prático trabalha força, resistência e definição Crédito: Freepik

Embora a caminhada seja uma atividade saudável e recomendada, nem todos conseguem reservar tempo ou encontrar um ambiente adequado para praticá-la diariamente.

Treino caseiro fortalece os braços

1 de 6
Pensando nisso, o professor de educação física Aurélio Alfieri ensina uma de apenas 20 minutos para queimar ainda mais calorias e oferecer resultados surpreendentes. O objetivo é ativar grandes grupos musculares de forma prática, garantindo benefícios para o corpo inteiro.

Como começar a sequência

O primeiro passo é o aquecimento, que consiste em simular uma caminhada sem sair do lugar. Em seguida, o praticante deve realizar pequenos deslocamentos para frente e para trás, mantendo o ritmo. Essa preparação aquece os músculos e previne lesões.

Depois, a sequência evolui para exercícios que envolvem pés, tornozelos, pernas e joelhos. A ideia é ir subindo gradualmente no corpo, sempre com atenção à postura.

Contrair o abdômen e manter as costas eretas faz toda a diferença para conquistar melhores resultados.

Treino completo para todo o corpo

Engana-se quem pensa que apenas as pernas são trabalhadas. Alfieri inclui movimentos que exigem o uso constante dos braços, além de exercícios voltados para ombros e costas. Essa estratégia garante equilíbrio entre a parte superior e inferior do corpo.

Até os polegares são ativados durante a série, mostrando que a rotina foi planejada para movimentar o corpo de forma integral. Quanto mais músculos entram em ação, maior é o gasto calórico e mais dinâmico se torna o treino.

Benefícios além da queima calórica

Os ganhos não param na perda de peso. O treino de 20 minutos fortalece pernas, glúteos e abdômen, contribuindo para a definição muscular e para a postura correta.

Outro diferencial é a acessibilidade: a série pode ser feita na sala de casa, sem necessidade de equipamentos ou grande espaço.

Para potencializar os resultados, Alfieri recomenda manter-se hidratado, consumindo pelo menos dois litros de água por dia.

