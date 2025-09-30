SAÚDE

Treino de 20 minutos em casa queima mais calorias na barriga do que 1h de caminhada

Série curta supera os efeitos de uma hora de caminhada

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 06:00

Exercício prático trabalha força, resistência e definição Crédito: Freepik

Embora a caminhada seja uma atividade saudável e recomendada, nem todos conseguem reservar tempo ou encontrar um ambiente adequado para praticá-la diariamente.

Pensando nisso, o professor de educação física Aurélio Alfieri ensina uma de apenas 20 minutos para queimar ainda mais calorias e oferecer resultados surpreendentes. O objetivo é ativar grandes grupos musculares de forma prática, garantindo benefícios para o corpo inteiro.

Como começar a sequência

O primeiro passo é o aquecimento, que consiste em simular uma caminhada sem sair do lugar. Em seguida, o praticante deve realizar pequenos deslocamentos para frente e para trás, mantendo o ritmo. Essa preparação aquece os músculos e previne lesões.

Depois, a sequência evolui para exercícios que envolvem pés, tornozelos, pernas e joelhos. A ideia é ir subindo gradualmente no corpo, sempre com atenção à postura.

Contrair o abdômen e manter as costas eretas faz toda a diferença para conquistar melhores resultados.

Treino completo para todo o corpo

Engana-se quem pensa que apenas as pernas são trabalhadas. Alfieri inclui movimentos que exigem o uso constante dos braços, além de exercícios voltados para ombros e costas. Essa estratégia garante equilíbrio entre a parte superior e inferior do corpo.

Até os polegares são ativados durante a série, mostrando que a rotina foi planejada para movimentar o corpo de forma integral. Quanto mais músculos entram em ação, maior é o gasto calórico e mais dinâmico se torna o treino.

Benefícios além da queima calórica

Os ganhos não param na perda de peso. O treino de 20 minutos fortalece pernas, glúteos e abdômen, contribuindo para a definição muscular e para a postura correta.

Outro diferencial é a acessibilidade: a série pode ser feita na sala de casa, sem necessidade de equipamentos ou grande espaço.