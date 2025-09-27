CHÁ REVELAÇÃO?

Mulher viraliza ao descobrir gravidez através da cor do vaso sanitário; entenda

Mulher ficou perplexa quando o objetivo mudou de cor

Agência Correio

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 06:30

Ninguém explica esse caso com exatidão Crédito: Imagem: Reprodução Tiktok

O ano de 2020 foi de grandes surpresas e incertezas, e para a moradora de Nova York, Naginah Gogolli, a surpresa veio do seu próprio banheiro. O assento sanitário dela passou a apresentar uma coloração roxa, um fenômeno totalmente inexplicável que acabou por revelar algo que ela e o marido não esperavam.

A cor estranha no vaso sanitário era, na verdade, um indicativo de gravidez. A história inusitada e o mistério por trás da mudança de cor transformaram Gogolli em uma figura popular no TikTok, onde a história da “gravidez púrpura” ganhou milhões de visualizações e debates.

Embora o caso tenha sido tratado por Naginah e sua família como um evento místico, médicos e especialistas apresentaram algumas teorias na tentativa de explicar cientificamente o assento roxo. Entenda a seguir quais são as hipóteses para a coloração e como a mulher descobriu a gestação:

A descoberta da gravidez antes dos sinais tradicionais

Naginah Gogolli relatou em um vídeo no TikTok a conexão mágica de sua família, o que, segundo ela, combinava com o fenômeno inexplicável. Quando a mulher compartilhou a mudança de cor do assento do vaso com sua irmã, a resposta foi imediata e surpreendente: “Minha irmã disse ‘você está grávida’, e eu respondi, em tom de negação, ‘que nada, claro que não estou’”, contou ela ao People.

O que torna o caso ainda mais intrigante é que a coloração apareceu antes do atraso menstrual, enjoos ou qualquer outro sinal clássico de uma gestação, o que dificultou a Naginah a aceitar a possibilidade de estar grávida. Inicialmente, a mulher buscou explicações mais cotidianas para a mudança de cor, desconsiderando a sugestão da irmã.

Ela chegou a pensar que a cor roxa poderia ser resultado de roupas de baixa qualidade que seu marido estava usando ou que fossem os seus jeans novos soltando tinta. O marido, por outro lado, confiante na intuição e na linhagem mágica da esposa, aceitou a ideia da gravidez mais facilmente do que Naginah, que precisou de mais sinais.

A revelação final só veio após um forte mal-estar: “Após o jantar, senti um forte desconforto estomacal e, imediatamente, corri para o meu vaso sanitário de assento roxo, onde tive um episódio intenso de vômito”. Nesse momento, o marido não teve dúvidas e disse rindo: “Você está definitivamente grávida. O vaso sanitário de assento roxo, e agora você está vomitando... você está grávida.”

A união dos sinais, o assento roxo e o vômito, convenceram Naginah Gogolli. Assim, o mistério do vaso sanitário se tornou a história de como ela descobriu a chegada de seu bebê, uma história que rapidamente se espalhou pelo mundo através das redes sociais.

Possíveis explicações científicas para o assento púrpura

O jornal especializado Healthline buscou algumas explicações que poderiam dar um sentido lógico ao assento sanitário roxo, embora nenhuma tenha sido confirmada no caso de Naginah. Uma das teorias mais simples é a da transferência de tinta a partir de jeans novos ou roupas que não foram lavadas e que, por atrito com o assento, soltam a pigmentação.

Outra possibilidade aventada é a relação da coloração com vitaminas pré-natal, que muitas mulheres usam para garantir o desenvolvimento saudável do feto. No entanto, essa hipótese é pouco provável, pois Naginah não tinha conhecimento da gravidez e, portanto, não estava tomando esses suplementos, o que enfraquece a teoria.

A condição de cromidrose também foi citada. Nessa condição, o suor é expelido do corpo com pigmentação devido ao excesso de lipofuscina. Contudo, a pigmentação da cromidose é mais comum em regiões como rosto, peito e axilas, que não são áreas que tipicamente tocam o assento sanitário, fazendo essa explicação ser menos provável.

Por fim, a coloração estranha pode estar relacionada à grande montanha-russa hormonal da gravidez. Durante a gestação, o corpo humano passa por inúmeras mudanças nos níveis de hormônios como Progesterona, Estrogênio, Gonadotrofina Coriônica Humana (hCG), Relaxina, Fator de Crescimento Placentário (PlGF), Prolactina, Lactogênio Placentário Humano (hPL) e Ocitocina, que poderiam, de alguma forma, causar uma reação química ou pigmentação incomum.