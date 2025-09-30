ALIMENTAÇÃO

De promessa a frustração: vinagre de maçã perde status de aliado da saúde

O que consumidores devem considerar antes de apostar no vinagre de maçã

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:00

Vinagre de maçã foi apontado como aliado da perda de peso e da melhora metabólica em um estudo que ganhou repercussão internacional. No entanto, vinagre de maçã acabou associado a um dos mais recentes casos de retratação científica, quando a pesquisa que o exaltava foi retirada do ar.

Em 2024, as conclusões do trabalho animaram o público e a imprensa. Mas, depois de análises rigorosas, inconsistências graves foram reveladas. Isso demonstrou que a empolgação em torno do vinagre de maçã não se sustentava em bases sólidas.

Promessas iniciais

O ensaio envolveu jovens com sobrepeso que tomavam vinagre de maçã em jejum durante três meses, em comparação a um grupo placebo. O desenho duplo-cego dava ao estudo aparência de seriedade.

Segundo os resultados iniciais, houve reduções importantes no peso, no IMC e na cintura, além de benefícios nos exames laboratoriais. Esses dados foram rapidamente usados como argumento para destacar o vinagre de maçã como ferramenta de saúde.

Fragilidades descobertas

Após a publicação, cientistas notaram falhas: distribuição inadequada de voluntários entre os grupos, arredondamentos que distorciam valores e contradições entre medições e relatos.

A revisão dos dados brutos mostrou que as conclusões eram frágeis. Diante disso, os editores concluíram que não havia como manter o artigo disponível, e a retratação foi a saída responsável.

Efeitos da retratação

Ao retirar o estudo, a revista reforçou que ele não pode ser utilizado como base de recomendações de saúde. Isso muda a forma como o vinagre de maçã deve ser abordado em dietas, reportagens e até em conversas entre profissionais da área.

Esse episódio também serviu como alerta: na ciência da nutrição, resultados promissores precisam de verificações rigorosas antes de serem transformados em conselhos de saúde.

Orientação para o público

Quem consome vinagre de maçã por preferência gastronômica pode continuar, mas não deve esperar efeitos comprovados de emagrecimento ou de melhora da glicemia.