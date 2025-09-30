De promessa a frustração: vinagre de maçã perde status de aliado da saúde

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:00
Vinagre de maçã foi apontado como aliado da perda de peso e da melhora metabólica em um estudo que ganhou repercussão internacional. No entanto, vinagre de maçã acabou associado a um dos mais recentes casos de retratação científica, quando a pesquisa que o exaltava foi retirada do ar.
Vinagre de maçã
Em 2024, as conclusões do trabalho animaram o público e a imprensa. Mas, depois de análises rigorosas, inconsistências graves foram reveladas. Isso demonstrou que a empolgação em torno do vinagre de maçã não se sustentava em bases sólidas.
O ensaio envolveu jovens com sobrepeso que tomavam vinagre de maçã em jejum durante três meses, em comparação a um grupo placebo. O desenho duplo-cego dava ao estudo aparência de seriedade.
Segundo os resultados iniciais, houve reduções importantes no peso, no IMC e na cintura, além de benefícios nos exames laboratoriais. Esses dados foram rapidamente usados como argumento para destacar o vinagre de maçã como ferramenta de saúde.
Após a publicação, cientistas notaram falhas: distribuição inadequada de voluntários entre os grupos, arredondamentos que distorciam valores e contradições entre medições e relatos.
A revisão dos dados brutos mostrou que as conclusões eram frágeis. Diante disso, os editores concluíram que não havia como manter o artigo disponível, e a retratação foi a saída responsável.
Ao retirar o estudo, a revista reforçou que ele não pode ser utilizado como base de recomendações de saúde. Isso muda a forma como o vinagre de maçã deve ser abordado em dietas, reportagens e até em conversas entre profissionais da área.
Esse episódio também serviu como alerta: na ciência da nutrição, resultados promissores precisam de verificações rigorosas antes de serem transformados em conselhos de saúde.
Quem consome vinagre de maçã por preferência gastronômica pode continuar, mas não deve esperar efeitos comprovados de emagrecimento ou de melhora da glicemia.
O episódio mostra como é essencial aguardar mais pesquisas, feitas com transparência e qualidade, antes de adotar substâncias como solução para questões de saúde.