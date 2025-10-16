Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ronaldinho Gaúcho surge com Debora Bloch e palpita sobre 'Vale Tudo'

Ídolo do futebol compartilhou registro ao lado da atriz

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 18:44

Débora Bloch e Ronaldinho Gaúcho
Débora Bloch e Ronaldinho Gaúcho Crédito: Reprodução

Um encontro mais do que inusitado movimentou mais ainda a ansiedade pelos últimos dois capítulos de "Vale Tudo" que responderão a pergunta "Quem matou Odete Roitman?". Ronaldinho Gaúcho, ídolo do futebol brasileiro, compartilhou um registro ao lado de Débora Bloch, que vive Odete, nesta quinta-feira (16). Na postagem, ele brincou sobre o destino da personagem e de quebra já deixou o seu palpite de forma indireta. 

"Encontrei a Odete Roitman, está viva", escreveu Ronaldinho aos risos, respondendo a pergunta que não quer calar sobre o remake. O suspense em torno da morte da personagem tem levantando diferentes teorias na web. Oficialmente, são cinco suspeitos: Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos).

Odete Roitman - 2025

Odete e César tem primeira noite juntos por Reprodução/TV Globo
Odete e César tem primeira noite juntos por Reprodução/TV Globo
Odete Roitman 2025 por Reprodução
Odete Roitman 2025 por Reprodução
Odete Roitman 2025 por Reprodução
Odete Roitman 2025 por Reprodução
Odete Roitman 2025 por Reprodução
Odete Roitman 2025 por Reprodução
1 de 8
Odete e César tem primeira noite juntos por Reprodução/TV Globo

O encontro reforça a ideia de que Ronaldinho Gaúcho é "o rei rolês aleatórios", aparecendo ao lado de diversos nomes inusitados e em situações inesperadas. O ex--jogador já apareceu no programa turco No Limite, teve aulas de como charuto na China e até desfilou na Paris Fashion Week. 

Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho Gaúcho por Reprodução
Ronaldinho Gaúcho por Reprodução
Ronaldinho Gaúcho comandará bloco no circuito Barra-Ondina por Reprodução/Instagram
[Edicase]Ronaldinho Gaúcho encantou o mundo do futebol com seu carisma (Imagem: ph.FAB | Shutterstock) por
Ronaldinho Gaúcho por Divulgação
Ronaldinho Gaúcho durante o jogo do Barça Legends contra os veteranos do Maccabi Tel Aviv por Barcelona/Divulgação
Miche Minnies viralizou por semelhança com Ronaldinho Gaúcho por Reprodução
Ronaldinho Gaúcho não estará no Bloco Broder Loopi do Bruxo por Reprodução
1 de 8
Ronaldinho Gaúcho por Reprodução

Leia mais

Imagem - Gracyanne Barbosa vive romance com galã de 'Vale Tudo'; saiba quem é o novo amor da musa fitness

Gracyanne Barbosa vive romance com galã de 'Vale Tudo'; saiba quem é o novo amor da musa fitness

Imagem - 'Vale Tudo': veja como o elenco mudou o visual após o fim das gravações

'Vale Tudo': veja como o elenco mudou o visual após o fim das gravações

Imagem - Após perder protagonismo em ‘Vale Tudo’, Taís Araújo decide se afastar da TV

Após perder protagonismo em ‘Vale Tudo’, Taís Araújo decide se afastar da TV

Tags:

Vale Tudo

Mais recentes

Imagem - Chegou o dia da virada: alguns signos vão sentir tudo mudar nesta sexta-feira (17 de outubro)

Chegou o dia da virada: alguns signos vão sentir tudo mudar nesta sexta-feira (17 de outubro)
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (17 de outubro): Câncer, Libra e mais 2 signos vão encarar dilema e escolhas difíceis

Anjo da Guarda desta sexta-feira (17 de outubro): Câncer, Libra e mais 2 signos vão encarar dilema e escolhas difíceis
Imagem - Após atitudes polêmicas, Fernando Sampaio é eliminado de 'A Fazenda 17'

Após atitudes polêmicas, Fernando Sampaio é eliminado de 'A Fazenda 17'

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)
01

3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)
03

A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)

Imagem - Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos
04

Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos