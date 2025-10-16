ENCONTRO INUSITADO

Ronaldinho Gaúcho surge com Debora Bloch e palpita sobre 'Vale Tudo'

Ídolo do futebol compartilhou registro ao lado da atriz

Elis Freire

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 18:44

Débora Bloch e Ronaldinho Gaúcho Crédito: Reprodução

Um encontro mais do que inusitado movimentou mais ainda a ansiedade pelos últimos dois capítulos de "Vale Tudo" que responderão a pergunta "Quem matou Odete Roitman?". Ronaldinho Gaúcho, ídolo do futebol brasileiro, compartilhou um registro ao lado de Débora Bloch, que vive Odete, nesta quinta-feira (16). Na postagem, ele brincou sobre o destino da personagem e de quebra já deixou o seu palpite de forma indireta.

"Encontrei a Odete Roitman, está viva", escreveu Ronaldinho aos risos, respondendo a pergunta que não quer calar sobre o remake. O suspense em torno da morte da personagem tem levantando diferentes teorias na web. Oficialmente, são cinco suspeitos: Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos).

Odete Roitman - 2025 1 de 8

O encontro reforça a ideia de que Ronaldinho Gaúcho é "o rei rolês aleatórios", aparecendo ao lado de diversos nomes inusitados e em situações inesperadas. O ex--jogador já apareceu no programa turco No Limite, teve aulas de como charuto na China e até desfilou na Paris Fashion Week.