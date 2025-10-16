NOVELA DAS 7

Kami e Ryan ficam em 'Dona de Mim', mas situação trava ela na hora H

Os ex-namorados vão voltar a se envolver na trama

Elis Freire

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 17:58

Kami e Ryan em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Kami (Giovanna Lancellotti) e Ryan (L7NNON), dois ex-namorados vão se envolver novamente em "Dona de Mim". No capítulo desta quinta-feira (16), após a ruiva ser atacada em um podcast onde falaria sobre o abuso sofrido, os dois vão se beijar. O clima vai esquentar e eles seguirão para a casa dela, mas, uma situação travará Kami na Hora H.

“Você não sabe o quanto eu esperei por isso!”, diz Ryan. “Só cala a boca e me beija”, pede Kami.

Kami e Ryan em "Dona de Mim" 1 de 4

Os dois começarão a se beijar intensamente no sofá, Ryan irá tirar a blusa, até que Kami pedirá para parar.

“Para! Desculpa, mas eu não... não consigo”, afirma ela. Ryan, claro, entenderá a situação.

“Eu é que tenho que pedir desculpa. A gente pode ir com calma.” Kami dirá que ainda não está pronta.

“Não quero nem com calma, nem com pressa. Não estou pronta pra isso, pra nada. Agora preciso entender quem eu sou. Preciso aprender a me amar primeiro”, diz ela.

“Claro. Te dou todo o tempo do mundo. No dia que você quiser, no momento em que você achar que está preparada, eu vou estar aqui. Já te esperei sete anos. Espero mais se precisar”, afirma ele.

Ryan, então, perceberá que é melhor ir embora e deixará Kami triste e reflexiva.