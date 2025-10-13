Acesse sua conta
Nova jogada de Jaques vai causar a maior reviravolta em 'Dona de Mim'

Vilão vai armar para a sobrinha Sofia

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:30

Jacques está se fazendo de bom moço em
Jacques está se fazendo de bom moço em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / TV Globo

Jaques (Marcello Novaes) se fará de bonzinho e conseguirá colocar mais um plano maligno em prática em "Dona de Mim", dando início a uma reviravolta total na novela das 7 da TV Globo. O crápula dirá que Sofia (Elis Cabral) deveria morar na mansão para ficar mais próxima da família e incentivará Filipa (Cláudia Abreu) a pedir a guarda da menina na Justiça. 

A boa ação, porém, terá más intenções ocultas. A ideia do vilão é manipular Filipa e Rosa (Suely Franco) para que elas acreditem que ele está se tornando um homem bom para tentar se apoderar de todo o patrimônio da mãe e da Boaz.

A proposta de Jacques deixará todos surpresos. Rosa falará que deseja ter os parentes unidos novamente como seu último desejo e ele concordará, dizendo que, inclusive, Sofia deveria volta a morar na mansão com todo mundo. 

Logo depois, Filipa conversará a sós com ele e pedirá explicações sobre essa ideia inusitada. Ele reafirmará seu desejo de ter Sofia de volta à casa e dirá que a atriz deve pedir a guarda dela para que a menina tenha mais estabilidade e possa ficar ao lado da avó.  Jaques até se oferecerá para providenciar apoio jurídico para Filipa entrar com o requerimento de guarda.

A viúva de Abel dará início aos trâmites judiciais e fato conseguirá a guarda de Sofia. A garota, por sua vez, ficará muito triste de volta a morar na mansão e pior, junto com Jacques.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

