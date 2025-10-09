ELE TÁ MUDADO?

Jacques salva a vida de Sofia com atitude heroica em 'Dona de Mim'

Vilão terá postura surpreendente na novela das 7; veja o que vai rolar

Elis Freire

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 17:11

Jacques (Marcello Novaes) e Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Será que ele mudou? O vilão Jaques (Marcello Novaes) vai surpreender em "Dona de Mim" com uma ação heroica. Ao ver Sofia (Elis Cabral) se afogar na piscina da mansão, ele agirá prontamente e salvará a vida da menina.

Tutora da garota, Leo (Clara Moneke) não presenciará a boa ação e chagará no local quando o irmão de Abel estará acudindo a criança fora da água. Interpretando errado a situação, a protagonista da novela das 7 se exaltará e gritará com o Jacques para que ele pare o que estiver fazendo com Sofia. As informações são do site Notícias da TV.



Tudo começará com Sofia e Dedé (Lorenzo Reis) indo curtir um dia de piscina na mansão dos Boaz, convidados por Rosa (Suely Franco) e Filipa (Cláudia Abreu). Leo irá para acompanhar a menina, mas em determinado momento se afastará da piscina, deixando as crianças lá com os outros adultos.

É aí que Dedé mostrará suas habilidades de natação para Jaques, e Sofia vai querer se exibir também. "Eu sei nadar, sim", dirá ela, tentando se locomover na água. Neste momento, a personagem de Elis Cabral começará a se afogar. As cenas estão previstas para esta quinta-feira (9).

Jaques perceberá logo o afogamento e correrá para tirá-la da água. Quando ele colocar Sofia para fora da piscina, Leo verá a menina tossindo e correrá até o local. A ex-babá chegará atacando o vilão.

"Sai de perto dela!", gritará. "O tio Jaques salvou a Sofia", Dedé avisará. Sem acreditar, Leo questionará: "O que você fez com ela?". "Sua petulante, se eu não estivesse aqui essa garota tinha se afogado!", responderá o vilão.

Aliviada, Rosa agradecerá ao filho. "Se alguma coisa acontece com a minha netinha eu nem sei. Obrigada, meu filho", falará ela. "O tio Jaques nada igual um tubarão!", elogiará Dedé. O personagem de Marcello Novaes sairá com herói, mas Leona não deixará de desconfiar dele.

