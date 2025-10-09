Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jacques salva a vida de Sofia com atitude heroica em 'Dona de Mim'

Vilão terá postura surpreendente na novela das 7; veja o que vai rolar

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 17:11

Jacques (Marcello Novaes) e Sofia (Elis Cabral) em
Jacques (Marcello Novaes) e Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Será que ele mudou? O vilão Jaques (Marcello Novaes) vai surpreender em "Dona de Mim" com uma ação heroica. Ao ver Sofia (Elis Cabral) se afogar na piscina da mansão, ele agirá prontamente e salvará a vida da menina. 

Tutora da garota, Leo (Clara Moneke) não presenciará a boa ação e chagará no local quando o irmão de Abel estará acudindo a criança fora da água. Interpretando errado a situação, a protagonista da novela das 7 se exaltará e gritará com o Jacques para que ele pare o que estiver fazendo com Sofia. As informações são do site Notícias da TV.

Jacques e Sofia em "Dona de Mim"

Jacques e Sofia em "Dona de Mim" por Reprodução
Jacques e Sofia em "Dona de Mim" por Reprodução
Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Jacques em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução
Abel reencontra Sofia após acidente em "Dona de Mim" por Reprodução
Sofia (Elis Cabral) em Dona de Mim por Reprodução
1 de 9
Jacques e Sofia em "Dona de Mim" por Reprodução

Leia mais

Imagem - Veja o resumo da semana de 'Dona de Mim': capítulos de 06/10 a 11/10

Veja o resumo da semana de 'Dona de Mim': capítulos de 06/10 a 11/10

Imagem - Marlon perde Kami em 'Dona de Mim' e a flagra com outro

Marlon perde Kami em 'Dona de Mim' e a flagra com outro

Imagem - Ryan e Kami executam plano em 'Dona de Mim' que chega em momento de vida ou morte

Ryan e Kami executam plano em 'Dona de Mim' que chega em momento de vida ou morte

Tudo começará com Sofia e Dedé (Lorenzo Reis) indo curtir um dia de piscina na mansão dos Boaz, convidados por Rosa (Suely Franco) e Filipa (Cláudia Abreu). Leo irá para acompanhar a menina, mas em determinado momento se afastará da piscina, deixando as crianças lá com os outros adultos. 

É aí que Dedé mostrará suas habilidades de natação para Jaques, e Sofia vai querer se exibir também. "Eu sei nadar, sim", dirá ela, tentando se locomover na água.  Neste momento, a personagem de Elis Cabral começará a se afogar. As cenas estão previstas para esta quinta-feira (9).

Jaques perceberá logo o afogamento e correrá para tirá-la da água. Quando ele colocar Sofia para fora da piscina, Leo verá a menina tossindo e correrá até o local. A ex-babá chegará atacando o vilão.

"Sai de perto dela!", gritará. "O tio Jaques salvou a Sofia", Dedé avisará. Sem acreditar, Leo questionará: "O que você fez com ela?". "Sua petulante, se eu não estivesse aqui essa garota tinha se afogado!", responderá o vilão.

Aliviada, Rosa agradecerá ao filho. "Se alguma coisa acontece com a minha netinha eu nem sei. Obrigada, meu filho", falará ela. "O tio Jaques nada igual um tubarão!", elogiará Dedé. O personagem de Marcello Novaes sairá com herói, mas Leona não deixará de desconfiar dele. 

Elenco de Dona de Mim

Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo
Tânia (Aline Borges) em "Dona de Mim" por Reprodução
Jacques (Marcello Novaes) vai emplacar embate com Leona em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Leona (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ellen (Camila Pitanga) e Padre Paulo em "Dona de Mim" por Reprodução
Tânia e Ricardo se beijando em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Jacques e Tânia em "Dona de Mim" por Reprodução
Rosa (Suely Franco) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Abel (Tony Ramos) em 'Dona de Mim' por Manoella Mello/Globo
Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Ricardo (Marcos Pasquim) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Marlon e Kami em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Jacques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Filipa (Claudia Abreu) recebe diagnóstico de terapeuta em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Vanderson (Armando Babaioff) em Dona de Mim por Reprodução
Bel Lima vive Ayla em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Danilo (Felipe Simas) em Dona de Mim por Reprodução / TV Globo
Davi Boaz (Rafa Vitti) em "Dona de Mim" por Reprodução
Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim" por Reprodução
1 de 23
Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

Leia mais

Imagem - Esposa do jogador Marcão, do Sevilla, anuncia que venceu o câncer de mama: ‘Um dos capítulos mais intensos da minha vida’

Esposa do jogador Marcão, do Sevilla, anuncia que venceu o câncer de mama: ‘Um dos capítulos mais intensos da minha vida’

Imagem - Sogro de Alexandre Nero faz pedido curioso sobre 'Vale Tudo' e ator reage: 'Estraga o entretenimento'

Sogro de Alexandre Nero faz pedido curioso sobre 'Vale Tudo' e ator reage: 'Estraga o entretenimento'

Imagem - Após dois anos, diretor de sucessos como 'Avenida Brasil' volta à Globo

Após dois anos, diretor de sucessos como 'Avenida Brasil' volta à Globo

Tags:

Dona de mim Tv Novela Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Ex-esposa de Dennis DJ, Bárbara Falcão revela abuso durante casamento: ‘Violência de todos os tipos’

Ex-esposa de Dennis DJ, Bárbara Falcão revela abuso durante casamento: ‘Violência de todos os tipos’
Imagem - Rita Batista revela que teve primeiro orgasmo aos 25: 'Depende mais de você'

Rita Batista revela que teve primeiro orgasmo aos 25: 'Depende mais de você'
Imagem - Esposa do jogador Marcão, do Sevilla, anuncia que venceu o câncer de mama: ‘Um dos capítulos mais intensos da minha vida’

Esposa do jogador Marcão, do Sevilla, anuncia que venceu o câncer de mama: ‘Um dos capítulos mais intensos da minha vida’

MAIS LIDAS

Imagem - Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador
01

Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador

Imagem - 3 signos vão passar por transformações poderosas após o dia de hoje, 9 de outubro
02

3 signos vão passar por transformações poderosas após o dia de hoje, 9 de outubro

Imagem - Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana
03

Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana

Imagem - Saiba o que está por trás da venda da Casa D'Itália por R$ 23 milhões em Salvador
04

Saiba o que está por trás da venda da Casa D'Itália por R$ 23 milhões em Salvador