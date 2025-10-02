Acesse sua conta
Ryan e Kami executam plano em 'Dona de Mim' que chega em momento de vida ou morte

No capítulo desta quinta (2), os dois tentarão pegar abusador desprevenido

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 17:54

Ryan e Kami executam plano para pegar abusador em
Ryan e Kami executam plano para pegar abusador em "Dona de Mim"

Perseguida pelo homem que a violentou sexualmente em "Dona de Mim", Kami (Giovanna Lancellotti) se juntará a Ryan para tentar pegar o criminoso. No capítulo desta quinta-feira (2), os dois tentarão pegá-lo desprevenido, atraindo-o para uma armadilha. A tensão ficará nas alturas, com Kami tendo que ficar frente a frente novamente com seu abusador e a situação chegará em um momento crucial de vida ou morte. 

Logo depois de combinar o plano com Kami, Ryan pegará uma arma que estava escondida no salão onde trabalha e prometerá sobre o abusador: “Amanhã tu roda, otário.”

Para o plano dar certo, Kami dirá a Marlon (Humberto Morais) que quer ficar um pouco sozinha em casa e, então, sairá escondida para encontrar com Ryan e botar a vingança em prática. 

“Presta atenção, você vai até o predinho abandonado da antiga fábrica de doces. É só forçar o portão que dá pra entrar de boa”, instruirá Ryan.

“Eu quero que alguém pegue esse desgraçado! Que alguém me diga que essa dor vai passar! Que um dia vou deixar de sentir vergonha! Que eu não sou culpada! Eu não vou conseguir tocar a minha vida sabendo que esse desgraçado está vivo”, desabafará Kami, certa de que quer fazer o criminoso sofrer pelo que ele fez. 

Kami é violentada em 'Dona de Mim'

A personagem de Giovanna Lancellotti sairá na frente e comprará um lanche na praça. Na mesa, ela deixará um bilhete que levará o bandido a segui-la até o local combinado. E, então, de longe Ryan avistará o homem e o seguirá, enquanto ele segue Kami.

Tensa, Kami entrará no local abandonado e logo será abordada pelo criminoso. “Sabia que a minha ruivinha do mal não ia resistir. Ficou com saudade?”, dirá o homem perverso.

Será neste momento que Ryan chegará apontando uma arma para o abusador. “Quero que tu olhe no meu olho antes de morrer”, dirá ele, ficando na frente de Kami para protegê-la.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30. 

