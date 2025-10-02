Acesse sua conta
Sabrina Sato atualiza estado de saúde do pai diagnosticado com câncer e agradece acolhimento no trabalho: “Tratamento muito grande”

Pai da apresentadora, Omar Rahal, passou por cirurgia a pouco temo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16:35

Sabrina Sato e o pai, Omar Rahal
Sabrina Sato e o pai, Omar Rahal Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Sabrina Sato tem passado por momentos delicados na vida nos últimos meses após a notícia do diagnóstico do pai, Omar Rahal, com câncer no pâncreas. O pai da apresentadora chegou a ser submetido a uma cirurgia em agosto deste ano.

A musa do carnaval atualizou o estado de saúde do pai recentemente e agradeceu ao carinho das pessoas ao seu redor, inclusive dos fãs e seguidores. “Estamos passando por um tratamento muito grande. E recebi acolhimento de uma forma que nunca tinha recebido no meu trabalho”, compartilhou Sabrina, de acordo com o portal Terra.

A apresentadora disse ainda que, mesmo lidando com uma dor tão profunda, encontrou conforto e empatia nos bastidores das gravações. Apresentadora de seu novo projeto no GNT, “Sou Maravilhosa”, Sabrina ressaltou o sentimento de solidariedade feminina e o ambiente de acolhimento que marcaram sua experiência de maneira profunda.

“Me sentia vista e prestigiada como quero que essas mulheres se sintam”, disse se referindo ao programa que celebra a força e superação de mulheres fortes e batalhadoras. “Me senti vista no meu coração. É uma mulher pela outra”, continuou.

“Me sinto muito amada no GNT. Já fizemos vários trabalhos juntos e sou muito feliz no GNT, grata. Quero sempre fazer acontecer e que essa parceria dê certo e se prolongue”, concluiu.

