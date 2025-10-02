Sabrina Sato atualiza estado de saúde do pai diagnosticado com câncer e agradece acolhimento no trabalho: “Tratamento muito grande”

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16:35
Sabrina Sato tem passado por momentos delicados na vida nos últimos meses após a notícia do diagnóstico do pai, Omar Rahal, com câncer no pâncreas. O pai da apresentadora chegou a ser submetido a uma cirurgia em agosto deste ano.
Sabrina Sato
A musa do carnaval atualizou o estado de saúde do pai recentemente e agradeceu ao carinho das pessoas ao seu redor, inclusive dos fãs e seguidores. “Estamos passando por um tratamento muito grande. E recebi acolhimento de uma forma que nunca tinha recebido no meu trabalho”, compartilhou Sabrina, de acordo com o portal Terra.
A apresentadora disse ainda que, mesmo lidando com uma dor tão profunda, encontrou conforto e empatia nos bastidores das gravações. Apresentadora de seu novo projeto no GNT, “Sou Maravilhosa”, Sabrina ressaltou o sentimento de solidariedade feminina e o ambiente de acolhimento que marcaram sua experiência de maneira profunda.
“Me sentia vista e prestigiada como quero que essas mulheres se sintam”, disse se referindo ao programa que celebra a força e superação de mulheres fortes e batalhadoras. “Me senti vista no meu coração. É uma mulher pela outra”, continuou.
“Me sinto muito amada no GNT. Já fizemos vários trabalhos juntos e sou muito feliz no GNT, grata. Quero sempre fazer acontecer e que essa parceria dê certo e se prolongue”, concluiu.