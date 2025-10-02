Acesse sua conta
Ex-BBB seduz Fani Pacheco para se vingar após traição de noiva

Noite inusitada terminou anos depois em um reencontro com o noivo traído

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 17:18

Fani Pacheco no "Que História é Essa, Porchat?" Crédito: Reprodução/GNT

Fani Pacheco, ex-BBB e hoje médica, divertiu o público ao compartilhar uma de suas histórias mais curiosas durante o programa Que História É Essa, Porchat?, exibido na última terça-feira (30). A ex-sister relembrou uma festa de aniversário no Rio de Janeiro que terminou em uma ficada inesperada com uma mulher e um desfecho ainda mais surpreendente anos depois.

Segundo Fani, a comemoração aconteceu em uma boate carioca ao lado do amigo e ginasta Diego Hypolito. No local, ela se encantou por uma mulher e as duas acabaram se beijando no banheiro da casa noturna. A cena, no entanto, foi interrompida por uma batida na porta: era o noivo da jovem, que flagrou a situação e ainda tentou participar.

“Naquela época eu queria curtir a vida intensamente. Falei que não queria ele e fui embora”, contou Fani, arrancando risadas da plateia.

O episódio, contudo, ganhou novos capítulos. Ao deixar a boate, a ex-BBB encontrou a ficante dentro do carro de suas amigas, prestes a ir para sua casa. Mas o noivo apareceu novamente e retirou a mulher do veículo. “Ela acabou largando o noivo. Quando cheguei em casa, minha prima disse que ele tinha sequestrado a menina do carro delas”, revelou.

Anos depois, durante um Carnaval em Salvador, Fani conheceu um rapaz e o levou para a casa onde estava hospedada. Após alguns beijos, veio a surpresa: ele afirmou se lembrar dela e revelou que era justamente o noivo traído daquela noite no Rio.

Fani Pacheco

Fani Pacheco participou de duas edições do reality: o BBB 7 e o BBB 13, mas infelizmente não conseguiu ser campeã por Reprodução/TV Globo
Fani Pacheco no "Que História é Essa, Porchat?" por Reprodução/GNT
Fani Pacheco estudou Medicina por Reprodução/Redes Sociais
Fani Pacheco comemora aniversário de 42 anos por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Fani Pacheco por Reprodução/Redes Sociais
Fani Pacheco por Reprodução/Redes Sociais
Fani Pacheco no "Que História é Essa, Porchat?" por Reprodução/GNT
1 de 7
Fani Pacheco participou de duas edições do reality: o BBB 7 e o BBB 13, mas infelizmente não conseguiu ser campeã por Reprodução/TV Globo

“Ele falou: ‘Na verdade, eu vim para me vingar. Você colocou um chifre na minha cabeça. Eu estava há cinco anos noivo e você ficou com minha noiva. Isso é para provar que eu sou melhor que você’”, contou.

A história ainda teria outro capítulo inesperado: algum tempo depois, Fani reconheceu o rapaz como participante de uma nova edição do Big Brother Brasil. “Ele entrou no programa dizendo que tinha ficado com uma famosa ex-BBB”, lembrou, entre risos.

