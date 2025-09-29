POLÊMICA

Padre critica presença de cachorros durante missa e desabafo divide opiniões: 'Desrespeito à Eucaristia'

Sacerdote pediu ação das autoridades apontando preocupação com a segurança e higiene da celebração

Um discurso feito pelo Padre Acúrcio de Oliveira Barros durante a missa na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Brejo Santo (CE), tem repercutido nas redes sociais. O religioso pediu que órgãos de saúde e autoridades locais intervenham em relação à presença de cães dentro da igreja, apontando preocupações com higiene e com a segurança da celebração.

“Eu estou muito preocupado com esses cachorros dentro da matriz. Não é possível a gente continuar assim”, declarou o padre, solicitando “encarecidamente” que setores responsáveis, como o departamento de zoonoses, encontrem uma solução para a situação.

O maior receio do sacerdote está ligado ao momento da Comunhão. Ele alertou para a possibilidade de que, caso uma hóstia consagrada caia no chão, um cachorro a consuma, o que classificou como um “problema sério, seríssimo”.

“Não é possível a gente ficar dando a Comunhão e o cachorro ladeando a gente, rodando. Se porventura o Corpo de Cristo cair no chão, seguramente o cachorro vai comer”, disse.

Padre Acúrcio também apontou a necessidade de zelar pela higiene do templo: “Não pode ter um cachorro deitado com carrapato, sangrando no pé do altar. Isso é questão de saúde pública.” Segundo ele, assim como crianças precisam de educação e limites, os animais também não devem permanecer em qualquer espaço.

Apesar das críticas, o sacerdote fez questão de dizer que não é contra os bichos: “Eu gosto, já criei vários cachorros e gatos. Mas a igreja não pode virar abrigo irrestrito.”

A fala do padre dividiu opiniões. Enquanto alguns fiéis o acusaram de rigidez excessiva e lembraram São Francisco de Assis, padroeiro dos animais, outros apoiaram o posicionamento. “Há lugar para tudo. Nem todos os cães causariam problemas, mas a regra deve valer para todos”, defendeu um internauta.