Cor e número da sorte de hoje (8 de janeiro): como atrair foco, organização e decisões mais conscientes para os signos

O dia favorece escolhas mais racionais, conversas necessárias e movimentos que trazem estabilidade, mesmo que os resultados apareçam aos poucos

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 09:00

Esta quinta-feira pede atenção aos detalhes, responsabilidade com escolhas e mais cuidado com a forma como você distribui seu tempo e energia. O clima do dia favorece organização, planejamento e decisões que pensam no médio e longo prazo, tanto na vida pessoal quanto profissional. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: O dia favorece avanços ligados à autoestima, saúde e dinheiro. Pequenos passos já trazem sensação de progresso e mais segurança nas decisões. No trabalho, delegar tarefas evita sobrecarga.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 11

Touro: Questões familiares pedem jogo de cintura, mas sua postura tranquila ajuda a manter a harmonia. Planejar gastos maiores traz mais confiança.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 7

Gêmeos: A mente pede mais foco e menos dispersão. Evitar excessos de informação ajuda a tomar decisões mais claras, especialmente no trabalho.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 3

Câncer: Seu desempenho profissional ganha destaque e aumenta a autoconfiança. Cuidado apenas com gastos inesperados, mantendo organização financeira.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 8

Leão: Momentos simples com pessoas queridas aquecem o coração. No trabalho, entender melhor as necessidades alheias melhora resultados.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 22

Virgem: O dia pede cautela com dinheiro e mais estratégia no ambiente profissional. Planejamento evita perdas e traz clareza para decisões importantes.

Cor da sorte: Cinza-claro

Número da sorte: 4

Libra: Bons sinais na área financeira e profissional aumentam o otimismo. O dia favorece equilíbrio entre prazer, produtividade e planos futuros.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 1

Escorpião: Responsabilidades extras surgem, mas trazem oportunidades de crescimento. Reuniões familiares fortalecem vínculos e dão apoio emocional.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 9

Sagitário: Alguns atrasos testam sua paciência, mas manter a calma evita conflitos desnecessários. Organização mental é o maior trunfo do dia.

Cor da sorte: Amarelo-escuro

Número da sorte: 6

Capricórnio: Reconhecimento profissional e apoio familiar marcam o dia. Bons momentos para pensar em estabilidade e projetos de longo prazo.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 2

Aquário: Ideias novas ganham força quando bem estruturadas. Financeiramente, o dia favorece riscos calculados e decisões conscientes.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 9

Peixes: Ganhos inesperados e conversas sinceras fortalecem relações. Evite decisões impulsivas e observe melhor os sinais ao redor.

Cor da sorte: Laranja