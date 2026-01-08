Cor e número da sorte de hoje (8 de janeiro): como atrair foco, organização e decisões mais conscientes para os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 09:00
Esta quinta-feira pede atenção aos detalhes, responsabilidade com escolhas e mais cuidado com a forma como você distribui seu tempo e energia. O clima do dia favorece organização, planejamento e decisões que pensam no médio e longo prazo, tanto na vida pessoal quanto profissional. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: O dia favorece avanços ligados à autoestima, saúde e dinheiro. Pequenos passos já trazem sensação de progresso e mais segurança nas decisões. No trabalho, delegar tarefas evita sobrecarga.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 11
Touro: Questões familiares pedem jogo de cintura, mas sua postura tranquila ajuda a manter a harmonia. Planejar gastos maiores traz mais confiança.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 7
Gêmeos: A mente pede mais foco e menos dispersão. Evitar excessos de informação ajuda a tomar decisões mais claras, especialmente no trabalho.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 3
Câncer: Seu desempenho profissional ganha destaque e aumenta a autoconfiança. Cuidado apenas com gastos inesperados, mantendo organização financeira.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 8
Leão: Momentos simples com pessoas queridas aquecem o coração. No trabalho, entender melhor as necessidades alheias melhora resultados.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 22
Virgem: O dia pede cautela com dinheiro e mais estratégia no ambiente profissional. Planejamento evita perdas e traz clareza para decisões importantes.
Cor da sorte: Cinza-claro
Número da sorte: 4
Libra: Bons sinais na área financeira e profissional aumentam o otimismo. O dia favorece equilíbrio entre prazer, produtividade e planos futuros.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 1
Escorpião: Responsabilidades extras surgem, mas trazem oportunidades de crescimento. Reuniões familiares fortalecem vínculos e dão apoio emocional.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 9
Sagitário: Alguns atrasos testam sua paciência, mas manter a calma evita conflitos desnecessários. Organização mental é o maior trunfo do dia.
Cor da sorte: Amarelo-escuro
Número da sorte: 6
Capricórnio: Reconhecimento profissional e apoio familiar marcam o dia. Bons momentos para pensar em estabilidade e projetos de longo prazo.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 2
Aquário: Ideias novas ganham força quando bem estruturadas. Financeiramente, o dia favorece riscos calculados e decisões conscientes.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 9
Peixes: Ganhos inesperados e conversas sinceras fortalecem relações. Evite decisões impulsivas e observe melhor os sinais ao redor.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 5