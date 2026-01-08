Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (8) vibram forte e trazem sorte

Lua em Virgem forma aspecto poderoso com o Sol e favorece decisões práticas e dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08:11

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você está pensando em fazer uma fezinha nesta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, o céu dá um empurrãozinho, desde que você jogue com estratégia e atenção. A Lua entra em Virgem e se conecta de forma harmônica ao Sol em Capricórnio, formando um raro alinhamento de Terra que favorece organização, escolhas racionais e resultados concretos.

Leia mais

Imagem - Falta pouco! BBB 26 começa em 10 dias; confira a lista de mudanças confirmadas pela Globo

Falta pouco! BBB 26 começa em 10 dias; confira a lista de mudanças confirmadas pela Globo

Imagem - Estela revela segredo e plano de Sandra sai do controle: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (5 a 10 de janeiro)

Estela revela segredo e plano de Sandra sai do controle: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (5 a 10 de janeiro)

Imagem - Onde está Eliza Samudio? Os mistérios que seguem sem resposta após 15 anos

Onde está Eliza Samudio? Os mistérios que seguem sem resposta após 15 anos

Depois de dias mais emocionais e impulsivos, a energia agora pede foco, pés no chão e leitura cuidadosa dos sinais. Não é um dia de apostar por impulso, mas sim de escolher números com intenção. Veja como essa vibração atua em cada signo e quais números merecem atenção especial hoje.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    O dia pede ordem. Organizar rotina, corpo e mente vai refletir até na sorte.
  • Números da sorte: 6, 15, 42

  • Touro (21/04 a 20/05)
    A sorte vem quando você confia no que constrói aos poucos.
  • Números da sorte: 5, 23, 34

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    O emocional se mistura às decisões financeiras, cuidado.
  • Números da sorte: 12, 28, 51

Leia mais

Imagem - Sessão da Tarde exibe famosa comédia nacional que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (8 de janeiro)

Sessão da Tarde exibe famosa comédia nacional que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (8 de janeiro)

Imagem - Dia 8 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 8 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Imagem - 4 signos entram em um ciclo poderoso de abundância em 2026

4 signos entram em um ciclo poderoso de abundância em 2026

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    A mente está clara e objetiva, algo raro e poderoso..
  • Números da sorte: 9, 17, 30

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • O céu pede menos excesso e mais estratégia.
  • Números da sorte: 2, 20, 47

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Com a Lua no seu signo, tudo flui quando você confia no seu método.
  • Números da sorte: 1, 14, 33

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Shows a preços populares: Concha para Todos confirma atrações e datas de 2026

Nova carteira de identidade: SAC Móvel permanece em Salvador no início de 2026

Bota pra correr: confira o calendário de corridas de rua em 2026 com cupom de desconto

2026 é ano bissexto? Entenda como funciona o calendário

Universo em movimento: 5 signos atraem dinheiro com mais facilidade em 2026

  • Libra (23/09 a 22/10)
    O dia pede silêncio, observação e escolhas discretas.
  • Números da sorte: 8, 22, 59

  • Escorpião (23/10 a 21/11) 
    Conexões certas podem abrir portas, inclusive financeiras.
  • Números da sorte: 11, 25, 40

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    O foco está no reconhecimento e na estabilidade.
  • Números da sorte: 3, 19, 55

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    O céu joga a seu favor, desde que você confie no planejamento..
  • Números da sorte: 10, 27, 38

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Hora de encerrar ciclos antes de arriscar algo novo..
  • Números da sorte: 7, 21, 44

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    A sorte vem quando você equilibra sonho e realidade..
  • Números da sorte: 4, 18, 50

  • Dica astral do dia: O alinhamento entre Lua em Virgem e Sol em Capricórnio não promete milagres rápidos, mas favorece acertos inteligentes. Hoje, quem escolhe com calma tem mais chances de se surpreender.

Leia mais

Imagem - 'A mãe não tem paz': Influenciadora volta atrás após 'confirmar' affair com Zé Felipe

'A mãe não tem paz': Influenciadora volta atrás após 'confirmar' affair com Zé Felipe

Imagem - Casas de Vidro do BBB 26: veja cidades, regras e como funciona a votação

Casas de Vidro do BBB 26: veja cidades, regras e como funciona a votação

Imagem - 'O Agente Secreto' vence o Critics Choice 2026, mas anúncio causa revolta; entenda

'O Agente Secreto' vence o Critics Choice 2026, mas anúncio causa revolta; entenda

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (8 de janeiro): como atrair foco, organização e decisões mais conscientes para os signos

Cor e número da sorte de hoje (8 de janeiro): como atrair foco, organização e decisões mais conscientes para os signos
Imagem - Sabia que dá para plantar lichia em casa com apenas 1 caroço? Veja como

Sabia que dá para plantar lichia em casa com apenas 1 caroço? Veja como
Imagem - Flay revela que perdeu vaga no BBB 26 por causa de Leo Dias; entenda a briga

Flay revela que perdeu vaga no BBB 26 por causa de Leo Dias; entenda a briga

MAIS LIDAS

Imagem - Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos
01

Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
02

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães
03

Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães

Imagem - Resultado da Quina 6921, desta quarta-feira (7)
04

Resultado da Quina 6921, desta quarta-feira (7)