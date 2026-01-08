Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (8) vibram forte e trazem sorte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08:11
Se você está pensando em fazer uma fezinha nesta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, o céu dá um empurrãozinho, desde que você jogue com estratégia e atenção. A Lua entra em Virgem e se conecta de forma harmônica ao Sol em Capricórnio, formando um raro alinhamento de Terra que favorece organização, escolhas racionais e resultados concretos.
Depois de dias mais emocionais e impulsivos, a energia agora pede foco, pés no chão e leitura cuidadosa dos sinais. Não é um dia de apostar por impulso, mas sim de escolher números com intenção. Veja como essa vibração atua em cada signo e quais números merecem atenção especial hoje.
