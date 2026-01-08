ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (8) vibram forte e trazem sorte

Lua em Virgem forma aspecto poderoso com o Sol e favorece decisões práticas e dinheiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08:11

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você está pensando em fazer uma fezinha nesta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, o céu dá um empurrãozinho, desde que você jogue com estratégia e atenção. A Lua entra em Virgem e se conecta de forma harmônica ao Sol em Capricórnio, formando um raro alinhamento de Terra que favorece organização, escolhas racionais e resultados concretos.

Depois de dias mais emocionais e impulsivos, a energia agora pede foco, pés no chão e leitura cuidadosa dos sinais. Não é um dia de apostar por impulso, mas sim de escolher números com intenção. Veja como essa vibração atua em cada signo e quais números merecem atenção especial hoje.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

O dia pede ordem. Organizar rotina, corpo e mente vai refletir até na sorte. Números da sorte: 6, 15, 42

Touro (21/04 a 20/05)

A sorte vem quando você confia no que constrói aos poucos. Números da sorte: 5, 23, 34

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O emocional se mistura às decisões financeiras, cuidado. Números da sorte: 12, 28, 51

Câncer (21/06 a 22/07)

A mente está clara e objetiva, algo raro e poderoso.. Números da sorte: 9, 17, 30

Leão (22/07 a 22/08)



O céu pede menos excesso e mais estratégia. Números da sorte: 2, 20, 47

Virgem (23/08 a 22/09)

Com a Lua no seu signo, tudo flui quando você confia no seu método. Números da sorte: 1, 14, 33

Libra (23/09 a 22/10)

O dia pede silêncio, observação e escolhas discretas. Números da sorte: 8, 22, 59

Escorpião (23/10 a 21/11)

Conexões certas podem abrir portas, inclusive financeiras. Números da sorte: 11, 25, 40

Sagitário (22/11 a 21/12)

O foco está no reconhecimento e na estabilidade. Números da sorte: 3, 19, 55

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O céu joga a seu favor, desde que você confie no planejamento.. Números da sorte: 10, 27, 38

Aquário (20/01 a 18/02)

Hora de encerrar ciclos antes de arriscar algo novo.. Números da sorte: 7, 21, 44

Peixes (20/02 a 20/03)

A sorte vem quando você equilibra sonho e realidade.. Números da sorte: 4, 18, 50