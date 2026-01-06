Acesse sua conta
Onde está Eliza Samudio? Os mistérios que seguem sem resposta após 15 anos

Passaporte encontrado em Portugal reacende dúvidas e teorias sobre um dos crimes mais chocantes do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 12:30

Eliza Samudio
Eliza Samudio Crédito: Reprodução

Mais de 15 anos depois de Eliza Samudio ter sido oficialmente declarada morta, o nome da modelo voltou a ocupar o centro das atenções e, com ele, antigas perguntas que nunca tiveram resposta. O motivo foi o relato de um homem que afirma ter encontrado o passaporte de Eliza em um apartamento em Portugal, reacendendo teorias e especulações sobre o caso. 

Eliza desapareceu em 2010, aos 25 anos, após travar uma disputa judicial com o então goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, para que ele reconhecesse a paternidade de seu filho, Bruninho. Antes disso, a jovem já havia procurado a polícia alegando ter sido mantida em cárcere privado e forçada a ingerir substâncias abortivas durante a gravidez, denúncias que, à época, chocaram o país.

Pouco tempo depois, Eliza simplesmente sumiu. Em junho daquele ano, as investigações passaram a tratar o caso como homicídio, mesmo sem a localização do corpo, um dos principais mistérios que seguem até hoje.

Segundo o inquérito policial, Eliza teria sido sequestrada por Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, e levada inicialmente para uma casa, antes de seguir para um sítio de Bruno, em Minas Gerais. Depoimentos apontaram que ela teria sido estrangulada, esquartejada e que o corpo foi ocultado. No entanto, os restos mortais jamais foram encontrados, o que abriu espaço para dúvidas, versões contraditórias e questionamentos que nunca se encerraram.

Eliza Samudio por Reprodução

Outro ponto que ainda desperta controvérsia é o destino final do corpo e o papel exato de cada envolvido no crime. Bruno foi condenado em 2013 a mais de 20 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, foi sentenciado a 22 anos pela morte e ocultação do cadáver. Já Macarrão recebeu pena de 15 anos. Ainda assim, versões divergentes apresentadas ao longo do processo deixaram lacunas que jamais foram totalmente preenchidas.

Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV

Atualmente, Bruno e Macarrão estão em liberdade condicional. Bola, que chegou a deixar a prisão, voltou a ser detido em julho de 2024 por um mandado relacionado a outro homicídio ocorrido antes do caso Eliza. A reviravolta reacendeu discussões sobre impunidade e a condução das investigações.

Enquanto isso, Bruninho Samudio, hoje com 15 anos, cresce à margem da história que marcou sua infância. Seguindo os passos do pai, ele atua como goleiro e, no ano passado, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15 durante a Copa 2 de Julho, em Salvador.

O suposto passaporte encontrado em Portugal, embora ainda não confirmado oficialmente pelas autoridades, devolveu o caso ao debate público. Para muitos, não se trata apenas de um documento, mas de um símbolo: o lembrete de que, apesar das condenações, o desaparecimento de Eliza Samudio segue envolto em silêncio, dúvidas e perguntas sem resposta.

Crime Eliza Samudio Mistérios sem Solução Mistério Desaparecida

