CASO SAMUDIO

Onde está Eliza Samudio? Os mistérios que seguem sem resposta após 15 anos

Passaporte encontrado em Portugal reacende dúvidas e teorias sobre um dos crimes mais chocantes do Brasil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 12:30

Eliza Samudio Crédito: Reprodução

Mais de 15 anos depois de Eliza Samudio ter sido oficialmente declarada morta, o nome da modelo voltou a ocupar o centro das atenções e, com ele, antigas perguntas que nunca tiveram resposta. O motivo foi o relato de um homem que afirma ter encontrado o passaporte de Eliza em um apartamento em Portugal, reacendendo teorias e especulações sobre o caso.

Eliza desapareceu em 2010, aos 25 anos, após travar uma disputa judicial com o então goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, para que ele reconhecesse a paternidade de seu filho, Bruninho. Antes disso, a jovem já havia procurado a polícia alegando ter sido mantida em cárcere privado e forçada a ingerir substâncias abortivas durante a gravidez, denúncias que, à época, chocaram o país.

Pouco tempo depois, Eliza simplesmente sumiu. Em junho daquele ano, as investigações passaram a tratar o caso como homicídio, mesmo sem a localização do corpo, um dos principais mistérios que seguem até hoje.

Segundo o inquérito policial, Eliza teria sido sequestrada por Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, e levada inicialmente para uma casa, antes de seguir para um sítio de Bruno, em Minas Gerais. Depoimentos apontaram que ela teria sido estrangulada, esquartejada e que o corpo foi ocultado. No entanto, os restos mortais jamais foram encontrados, o que abriu espaço para dúvidas, versões contraditórias e questionamentos que nunca se encerraram.

Relembre Eliza Samudio 1 de 6

Outro ponto que ainda desperta controvérsia é o destino final do corpo e o papel exato de cada envolvido no crime. Bruno foi condenado em 2013 a mais de 20 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, foi sentenciado a 22 anos pela morte e ocultação do cadáver. Já Macarrão recebeu pena de 15 anos. Ainda assim, versões divergentes apresentadas ao longo do processo deixaram lacunas que jamais foram totalmente preenchidas.

Passaporte de Eliza Samudio 1 de 3

Atualmente, Bruno e Macarrão estão em liberdade condicional. Bola, que chegou a deixar a prisão, voltou a ser detido em julho de 2024 por um mandado relacionado a outro homicídio ocorrido antes do caso Eliza. A reviravolta reacendeu discussões sobre impunidade e a condução das investigações.

Enquanto isso, Bruninho Samudio, hoje com 15 anos, cresce à margem da história que marcou sua infância. Seguindo os passos do pai, ele atua como goleiro e, no ano passado, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15 durante a Copa 2 de Julho, em Salvador.