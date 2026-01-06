MISTÉRIO

Irmão de Eliza Samudio faz desabafo emocionado e se pronuncia sobre passaporte encontrado em Portugal

Documento da modelo foi encontrado em país europeu no final do ano

Carol Neves

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:14

Eliza Samudio Crédito: Reprodução

A nova onda de comentários e teorias sobre o caso Eliza Samudio teve impacto direto na família da modelo, assassinada em 2010. O irmão dela, Arlie Moura, de 27 anos, falou sobre o efeito emocional da aparição de um antigo passaporte de Eliza, encontrado em Portugal, que colocou os holofotes novamente na morte da jovem.

Em entrevista ao jornal O Tempo, Arlie desabafou sobre o efeito da situação. “Deu uma balançada de novo”, disse. Segundo ele, apesar da circulação de informações e especulações, é necessário cautela antes de qualquer conclusão. “Mas o passaporte é da Eliza. Agora é preciso investigar se ele foi perdido, se houve roubo, o que aconteceu em relação a isso”, afirmou.

Passaporte de Eliza Samudio 1 de 3

Arlie também destacou que há pontos que ainda precisam ser esclarecidos. “O motivo de ele estar guardado naquela casa e só agora ser divulgado também precisa ser apurado”, declarou. Mesmo assim, o irmão da modelo afirmou não acreditar na hipótese de que Eliza esteja viva e morando fora do país.

Para ele, os elementos reunidos pela polícia na época do crime são sólidos. Arlie classificou como “convincentes” os fatos apurados que apontaram o envolvimento do goleiro Bruno na morte da irmã, mas ressaltou que qualquer posicionamento deve ser resultado de uma investigação detalhada.

“Seria bom se realmente ela estivesse viva, mas temos que esperar para saber o que aconteceu, aguardar as autoridades darem esse veredito pra gente. A gente torce, mas, pelos fatos que foram passados na época, acho difícil de ser verdade”, afirmou.

Relembre Eliza Samudio 1 de 6

Na entrevista, Arlie também relembrou a relação distante que teve com Eliza. Caso estivesse viva, a modelo teria hoje 40 anos. Eles chegaram a morar juntos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, quando ele tinha apenas 1 ano e ela, 14. Pouco tempo depois, Eliza voltou para Foz do Iguaçu, no Paraná, para morar com o pai, enquanto Arlie permaneceu com a mãe.