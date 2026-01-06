Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Irmão de Eliza Samudio faz desabafo emocionado e se pronuncia sobre passaporte encontrado em Portugal

Documento da modelo foi encontrado em país europeu no final do ano

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:14

Eliza Samudio
Eliza Samudio Crédito: Reprodução

A nova onda de comentários e teorias sobre o caso Eliza Samudio teve impacto direto na família da modelo, assassinada em 2010. O irmão dela, Arlie Moura, de 27 anos, falou sobre o efeito emocional da aparição de um antigo passaporte de Eliza, encontrado em Portugal, que colocou os holofotes novamente na morte da jovem.

Em entrevista ao jornal O Tempo, Arlie desabafou sobre o efeito da situação. “Deu uma balançada de novo”, disse. Segundo ele, apesar da circulação de informações e especulações, é necessário cautela antes de qualquer conclusão. “Mas o passaporte é da Eliza. Agora é preciso investigar se ele foi perdido, se houve roubo, o que aconteceu em relação a isso”, afirmou.

Passaporte de Eliza Samudio

Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
1 de 3
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV

Arlie também destacou que há pontos que ainda precisam ser esclarecidos. “O motivo de ele estar guardado naquela casa e só agora ser divulgado também precisa ser apurado”, declarou. Mesmo assim, o irmão da modelo afirmou não acreditar na hipótese de que Eliza esteja viva e morando fora do país.

Para ele, os elementos reunidos pela polícia na época do crime são sólidos. Arlie classificou como “convincentes” os fatos apurados que apontaram o envolvimento do goleiro Bruno na morte da irmã, mas ressaltou que qualquer posicionamento deve ser resultado de uma investigação detalhada.

“Seria bom se realmente ela estivesse viva, mas temos que esperar para saber o que aconteceu, aguardar as autoridades darem esse veredito pra gente. A gente torce, mas, pelos fatos que foram passados na época, acho difícil de ser verdade”, afirmou.

Relembre Eliza Samudio

Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Divulgação
Eliza Samudio por Reprodução
1 de 6
Eliza Samudio por Reprodução

Na entrevista, Arlie também relembrou a relação distante que teve com Eliza. Caso estivesse viva, a modelo teria hoje 40 anos. Eles chegaram a morar juntos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, quando ele tinha apenas 1 ano e ela, 14. Pouco tempo depois, Eliza voltou para Foz do Iguaçu, no Paraná, para morar com o pai, enquanto Arlie permaneceu com a mãe.

O último contato entre os irmãos ocorreu anos depois, quando Eliza se mudou para São Paulo. “A gente perdeu contato quando ela veio para São Paulo, por volta de 2008 ou 2009. Foi a última vez que tenho recordação de a gente se encontrar”, disse. Pouco tempo depois, em 2010, Eliza Samudio desapareceu e foi assassinada.

Leia mais

Imagem - O que se sabe sobre o passaporte de Eliza Samudio encontrado em Portugal

O que se sabe sobre o passaporte de Eliza Samudio encontrado em Portugal

Imagem - Os restos mortais de Eliza Samudio foram encontrados? Entenda

Os restos mortais de Eliza Samudio foram encontrados? Entenda

Imagem - Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet

Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet

Tags:

Eliza Samudio

Mais recentes

Imagem - Jovem conta como sobreviveu 5 dias perdido em trilha após ser deixado para trás

Jovem conta como sobreviveu 5 dias perdido em trilha após ser deixado para trás
Imagem - Ex-assessor de ministro do STF, servidor é preso por stalking contra esposa juíza

Ex-assessor de ministro do STF, servidor é preso por stalking contra esposa juíza
Imagem - Humorista que pediu para 'desligarem' Nikolas igual a Charlie Kirk é investigado

Humorista que pediu para 'desligarem' Nikolas igual a Charlie Kirk é investigado

MAIS LIDAS

Imagem - Babá brasileira foi morta pela patroa em Portugal com golpe de bloco de cimento, conclui MP
01

Babá brasileira foi morta pela patroa em Portugal com golpe de bloco de cimento, conclui MP

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
02

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Imagem - Quanto custa sair no Bloco Coruja com Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador
03

Quanto custa sair no Bloco Coruja com Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
04

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo