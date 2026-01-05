MISTÉRIO

Os restos mortais de Eliza Samudio foram encontrados? Entenda

Jovem foi assassinada em 2010

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 22:35

Eliza Samudio Crédito: Reprodução | Netflix

A atriz e modelo Eliza Samudio tinha apenas 25 anos quando desapareceu, em 4 de junho de 2010. Dada como morta oficialmente em janeiro de 2013, Eliza nunca teve seus restos mortais encontrados. O passaporte de Eliza foi encontrado em um apartamento de aluguel em Portugal no fim de 2025. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias.

Na época do desaparecimento, Eliza mantinha um relacionamento extraconjugal com o jogador de futebol Bruno Fernandes, conhecido como “Goleiro Bruno”, que vivia o auge da carreira atuando como titular do Flamengo.

A relação teve início entre 2008 e 2009, período em que o jogador estava noivo. Ainda em 2009, Eliza engravidou e tornou pública a relação entre os dois, assim como a paternidade do filho, o que teria desagradado o atleta, que não queria assumir a criança. Durante a gestação, Eliza denunciou ameaças e chantagens atribuídas a Bruno, que negava ser o pai. O filho de Eliza, Bruninho, nasceu em fevereiro de 2010, cerca de quatro meses antes do desaparecimento da mãe.

Na última vez em que foi vista, Eliza informou à família que faria uma viagem. As investigações indicam que ela teria ido ao sítio do jogador, em Minas Gerais, local onde foram encontrados pertences pessoais, como roupas e fraldas.

Além de Bruno, Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, e Marcos Aparecido dos Santos, apelidado de Bola, foram apontados como envolvidos no crime. Em depoimentos, eles relataram que Eliza teria sido morta após chegar ao local, mas o corpo nunca foi localizado. Alguns relatos indicaram que os restos mortais teriam sido ocultados, informação que não foi confirmada pela polícia.