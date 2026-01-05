Acesse sua conta
Os restos mortais de Eliza Samudio foram encontrados? Entenda

Jovem foi assassinada em 2010

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 22:35

Eliza Samudio
Eliza Samudio Crédito: Reprodução | Netflix

A atriz e modelo Eliza Samudio tinha apenas 25 anos quando desapareceu, em 4 de junho de 2010. Dada como morta oficialmente em janeiro de 2013, Eliza nunca teve seus restos mortais encontrados. O passaporte de Eliza foi encontrado em um apartamento de aluguel em Portugal no fim de 2025. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias.

Na época do desaparecimento, Eliza mantinha um relacionamento extraconjugal com o jogador de futebol Bruno Fernandes, conhecido como “Goleiro Bruno”, que vivia o auge da carreira atuando como titular do Flamengo.

Relembre Eliza Samudio

Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Divulgação
Eliza Samudio por Reprodução
1 de 6
Eliza Samudio por Reprodução

A relação teve início entre 2008 e 2009, período em que o jogador estava noivo. Ainda em 2009, Eliza engravidou e tornou pública a relação entre os dois, assim como a paternidade do filho, o que teria desagradado o atleta, que não queria assumir a criança. Durante a gestação, Eliza denunciou ameaças e chantagens atribuídas a Bruno, que negava ser o pai. O filho de Eliza, Bruninho, nasceu em fevereiro de 2010, cerca de quatro meses antes do desaparecimento da mãe.

Na última vez em que foi vista, Eliza informou à família que faria uma viagem. As investigações indicam que ela teria ido ao sítio do jogador, em Minas Gerais, local onde foram encontrados pertences pessoais, como roupas e fraldas.

Passaporte de Eliza Samudio

Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
1 de 3
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV

Além de Bruno, Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, e Marcos Aparecido dos Santos, apelidado de Bola, foram apontados como envolvidos no crime. Em depoimentos, eles relataram que Eliza teria sido morta após chegar ao local, mas o corpo nunca foi localizado. Alguns relatos indicaram que os restos mortais teriam sido ocultados, informação que não foi confirmada pela polícia.

Em janeiro de 2013, a Justiça de Minas Gerais emitiu a certidão de óbito de Eliza Samudio. Bruno foi condenado a 20 anos e nove meses de prisão por participação no homicídio, além dos crimes de sequestro e cárcere privado de Bruninho, que foi encontrado na periferia de Belo Horizonte. Atualmente, o ex-jogador cumpre liberdade condicional desde janeiro de 2023.

