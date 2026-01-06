ESTADO DE SAÚDE

Pai de Isabel Veloso emociona ao resgatar fotos da infância da filha internada na UTI; veja

Influenciadora segue em estado grave; família se apega à fé e compartilha mensagens de esperança

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:55

Isabel Veloso e o pai, Joelson Veloso Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Há mais de 30 dias internada na UTI, a influenciadora digital Isabel Veloso segue em estado grave, e o pai dela, Joelson Veloso, usou as redes sociais nesta segunda-feira (5) para fazer uma homenagem comovente à filha. Em uma publicação carregada de emoção, ele compartilhou fotos antigas da infância de Isabel, relembrando momentos de leveza em meio ao cenário delicado de saúde.

Na legenda, Joelson deixou uma mensagem de fé e força. "Não desanimes… quando você é luz e transmite paz e crê em Deus, onde você vai tudo se torna mais leve. Deus conhece seu coração", escreveu.

Além das imagens, o pai também resgatou um vídeo antigo da influenciadora em que Isabel fala diretamente sobre saúde mental e autoestima. Nas imagens, ela reforça mensagens de acolhimento e encorajamento a quem enfrenta momentos difíceis. "Vocês são suficientes, são capazes e vão alcançar cada sonho. A sua vida importa muito", diz Isabel no registro.

A publicação emocionou seguidores e reacendeu a corrente de orações em torno da jovem, que luta contra complicações graves após um transplante de medula óssea.

Isabel está internada desde 26 de novembro e, após enfrentar um período crítico sedada e entubada, chegou a apresentar melhora, sendo extubada e recuperando a consciência. No entanto, dias depois, voltou a ter complicações, incluindo uma pneumonia grave, que exigiu nova intubação no início de dezembro.

Recentemente, Joelson revelou que a filha foi diagnosticada com a Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro (DECH), uma reação severa em que a nova medula ataca o próprio organismo. Em um desabafo sincero, ele falou sobre o peso das decisões médicas, a angústia da espera por respostas e a dor de ver a filha enfrentando uma luta tão dura.