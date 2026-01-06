ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (6) estão carregados de energia

Lua em Leão e Sol em Capricórnio movimentam emoções, ambições e até a sorte

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 07:34

Se você está pensando em tentar a sorte nesta terça-feira, 6 de janeiro, vale a pena dar uma olhada no céu. O Sol segue firme em Capricórnio, reforçando responsabilidade, foco e decisões práticas. Já a Lua transita por Leão, trazendo um tempero extra de ousadia, confiança e vontade de ser notado.

O resultado? Um dia perfeito para unir coragem com estratégia, inclusive na hora de escolher seus números. Abaixo, você confere a previsão signo por signo, com dicas para amor, trabalho, bem-estar e, claro, os números que você não deve ignorar hoje.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

Áries (21/03 a 20/04)

A Lua acende seu lado criativo e competitivo. Ótimo dia para se destacar, mas sem atropelar ninguém no caminho - Capricórnio pede jogo de cintura com chefes e figuras de autoridade. Números da sorte: 7, 22, 41

Touro (21/04 a 20/05)

Assuntos domésticos ganham prioridade. Resolver pendências em casa ou com a família pode trazer mais paz mental. No trabalho, sua constância será colocada à prova. Números da sorte: 14, 29, 33

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sua fala está afiada e convincente. Dia excelente para reuniões, negociações e conversas importantes. Só evite abraçar mais tarefas do que consegue cumprir. Números da sorte: 5, 18, 54

Câncer (21/06 a 22/07)

O céu chama sua atenção para o dinheiro. Evite gastos impulsivos e pense no longo prazo. Parcerias podem exigir ajustes. Números da sorte: 2, 11, 25

Leão (22/07 a 22/08)



Com a Lua no seu signo, você naturalmente vira o centro das atenções. Aproveite para se promover, mostrar ideias e puxar a liderança. Números da sorte: 1, 19, 37

Virgem (23/08 a 22/09)

O dia pede recolhimento. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Trabalhar nos bastidores pode render mais do que se expor demais. Números da sorte: 9, 21, 48

Libra (23/09 a 22/10)

Amigos, grupos e projetos coletivos ganham destaque. Trocar ideias pode abrir portas importantes. Números da sorte: 6, 30, 42

Escorpião (23/10 a 21/11)

A carreira pede sua atenção total. Reconhecimento pode vir, mas junto com mais responsabilidades. Números da sorte: 8, 13, 59

Sagitário (22/11 a 21/12)

O desejo de ir além fala alto. Ótimo dia para pensar em viagens, estudos ou novos projetos de vida. Números da sorte: 3, 27, 45

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Com o Sol no seu signo, você está no comando. A Lua mexe com emoções profundas e questões financeiras compartilhadas. Hora de cortar excessos. Números da sorte: 10, 20, 60

Aquário (20/01 a 18/02)

Parcerias entram em pauta. Saber ouvir será tão importante quanto se posicionar. Números da sorte: 4, 22, 31

Peixes (20/02 a 20/03)

Organização é a palavra-chave do dia. Pequenas atitudes agora fazem grande diferença depois. Números da sorte: 12, 34, 50