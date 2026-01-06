Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (6) estão carregados de energia

Lua em Leão e Sol em Capricórnio movimentam emoções, ambições e até a sorte

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 07:34

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você está pensando em tentar a sorte nesta terça-feira, 6 de janeiro, vale a pena dar uma olhada no céu. O Sol segue firme em Capricórnio, reforçando responsabilidade, foco e decisões práticas. Já a Lua transita por Leão, trazendo um tempero extra de ousadia, confiança e vontade de ser notado.

O resultado? Um dia perfeito para unir coragem com estratégia, inclusive na hora de escolher seus números. Abaixo, você confere a previsão signo por signo, com dicas para amor, trabalho, bem-estar e, claro, os números que você não deve ignorar hoje.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    A Lua acende seu lado criativo e competitivo. Ótimo dia para se destacar, mas sem atropelar ninguém no caminho - Capricórnio pede jogo de cintura com chefes e figuras de autoridade.
  • Números da sorte: 7, 22, 41

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Assuntos domésticos ganham prioridade. Resolver pendências em casa ou com a família pode trazer mais paz mental. No trabalho, sua constância será colocada à prova.
  • Números da sorte: 14, 29, 33

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Sua fala está afiada e convincente. Dia excelente para reuniões, negociações e conversas importantes. Só evite abraçar mais tarefas do que consegue cumprir.
  • Números da sorte: 5, 18, 54

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    O céu chama sua atenção para o dinheiro. Evite gastos impulsivos e pense no longo prazo. Parcerias podem exigir ajustes.
  • Números da sorte: 2, 11, 25

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • Com a Lua no seu signo, você naturalmente vira o centro das atenções. Aproveite para se promover, mostrar ideias e puxar a liderança.
  • Números da sorte: 1, 19, 37

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    O dia pede recolhimento. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Trabalhar nos bastidores pode render mais do que se expor demais.
  • Números da sorte: 9, 21, 48

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Amigos, grupos e projetos coletivos ganham destaque. Trocar ideias pode abrir portas importantes.
  • Números da sorte: 6, 30, 42

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    A carreira pede sua atenção total. Reconhecimento pode vir, mas junto com mais responsabilidades.
  • Números da sorte: 8, 13, 59

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    O desejo de ir além fala alto. Ótimo dia para pensar em viagens, estudos ou novos projetos de vida.
  • Números da sorte: 3, 27, 45

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Com o Sol no seu signo, você está no comando. A Lua mexe com emoções profundas e questões financeiras compartilhadas. Hora de cortar excessos.
  • Números da sorte: 10, 20, 60

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Parcerias entram em pauta. Saber ouvir será tão importante quanto se posicionar.
  • Números da sorte: 4, 22, 31

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Organização é a palavra-chave do dia. Pequenas atitudes agora fazem grande diferença depois.
  • Números da sorte: 12, 34, 50

  • Dica astral do dia: A Lua em Leão incentiva você a brilhar e se expressar sem medo. Já o Sol em Capricórnio lembra: talento precisa de disciplina para durar. Confie em si, mas com os pés no chão.

