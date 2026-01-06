Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 07:34
Se você está pensando em tentar a sorte nesta terça-feira, 6 de janeiro, vale a pena dar uma olhada no céu. O Sol segue firme em Capricórnio, reforçando responsabilidade, foco e decisões práticas. Já a Lua transita por Leão, trazendo um tempero extra de ousadia, confiança e vontade de ser notado.
O resultado? Um dia perfeito para unir coragem com estratégia, inclusive na hora de escolher seus números. Abaixo, você confere a previsão signo por signo, com dicas para amor, trabalho, bem-estar e, claro, os números que você não deve ignorar hoje.
