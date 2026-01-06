O dia de hoje (6 de janeiro) traz decisões sérias no amor, no trabalho e nas relações pessoais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 01:00
Esta terça-feira traz uma energia mais prática e consciente para os relacionamentos, decisões e compromissos. O foco do dia está em avaliar quem realmente caminha ao seu lado, o que vale seu esforço e onde você está investindo tempo, afeto e energia. Menos fantasia, mais verdade. O que permanece é aquilo que tem estrutura para crescer. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: Hoje você sente um chamado silencioso para amadurecer decisões importantes. Compromissos assumidos agora influenciam diretamente sua imagem e seu futuro. Dica cósmica: Respeitar seus próprios limites fortalece sua autoridade.
Touro: O dia convida a expandir a mente sem abrir mão da segurança. Novas ideias e visões podem mudar sua forma de encarar o futuro. Dica cósmica: Escolha o que faz sentido, não apenas o que é confortável.
Gêmeos: Assuntos emocionais e acordos pedem mais honestidade. Avalie trocas, confiança e equilíbrio nas relações. Dica cósmica: Encarar sentimentos de frente traz mais poder do que racionalizá-los.
Câncer: Relações exigem maturidade e reciprocidade. Hoje fica claro quem realmente sustenta trocas equilibradas. Dica cósmica: Cuidar do outro não significa carregar tudo sozinho.
Leão: Organização e rotina ganham destaque. Pequenos ajustes no dia a dia trazem mais bem-estar e orgulho pessoal. Dica cósmica: Constância constrói uma confiança que aplausos não substituem.
Virgem: O dia favorece escolhas afetivas e criativas mais conscientes. Você busca profundidade, não distração. Dica cósmica: Invista seu tempo no que pode crescer com você.
Libra: Emoções, família e segurança emocional pedem atenção. Conversas sinceras ajudam a criar bases mais sólidas. Dica cósmica: Estabilidade também se constrói com limites claros.
Escorpião: Comunicação ganha peso hoje. Palavras ditas agora criam acordos duradouros. Dica cósmica: Falar com integridade muda a dinâmica das relações.
Sagitário: Valores materiais e emocionais entram em revisão. Avalie onde vale investir sua energia. Dica cósmica: Crescimento real vem de escolhas alinhadas, não de impulsos.
Capricórnio: O dia traz clareza sobre quem você é e o que está construindo. Compromissos conscientes substituem sobrecarga desnecessária. Dica cósmica: Escolher com intenção é diferente de assumir tudo.
Aquário: A energia do dia pede recolhimento e escuta interna. Nem tudo precisa ser explicado agora. Dica cósmica: Silêncio também é uma forma de alinhamento.
Peixes: Sonhos e conexões passam por um filtro de realidade. Parcerias verdadeiras se mostram pela disposição de construir juntos. Dica cósmica: Visão compartilhada vale mais do que promessas bonitas.