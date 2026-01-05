ASTROLOGIA

A sorte muda de ritmo para 3 signos nesta semana (de 5 a 11 de janeiro)

Mudanças simples, abertura ao novo e menos resistência revelam oportunidades importantes

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 13:00

Entre os dias 5 e 11 de janeiro, a sorte se manifesta de forma prática e gradual para alguns signos. Não se trata de ganhos imediatos ou soluções mágicas, mas de oportunidades que surgem quando há abertura para mudanças, novas experiências e decisões alinhadas com o que realmente faz sentido. Quanto menos resistência, mais fluido o caminho. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro:

Esta é uma semana de virada interna e externa. Você começa a perceber que certos desejos pedem uma postura mais ousada, mesmo que isso signifique mudar planos ou abandonar velhas certezas. Há oportunidades ligadas a crescimento material, novos projetos e também ao campo afetivo, desde que você não tente controlar cada detalhe. A sorte aparece quando você confia mais no processo e menos no medo. Dizer “sim” ao novo pode transformar completamente seu início de ano.

Dica cósmica: Não espere segurança absoluta para agir. A confiança se constrói enquanto você caminha.

Gêmeos:

A semana marca o início de uma fase mais profunda de autoconhecimento e propósito. Você se sente chamado a entender melhor seus desejos, valores e caminhos futuros. A sorte vem através de insights, encontros e decisões que ampliam sua visão de mundo. Este é um ótimo momento para estudar, planejar, buscar significado e ouvir sua intuição. Quanto mais aberto você estiver a aprender e mudar de perspectiva, mais portas se abrem.

Dica cósmica: Leve a sério as ideias que surgem de forma espontânea. Elas apontam para o próximo passo.

Aquário:

Movimento é a palavra-chave da sua semana. Quando a rotina fica rígida demais, você sente rapidamente o impacto emocional. Nos próximos dias, pequenas mudanças já fazem uma grande diferença. A sorte se manifesta quando você se permite viver novas experiências, mesmo que simples, e se reconecta com a sensação de liberdade. Fazer algo apenas pelo prazer, sem obrigação ou resultado imediato, ajuda a alinhar seu bem-estar com oportunidades positivas.

Dica cósmica: Quebre o padrão em algo pequeno hoje. A mudança maior começa aí.