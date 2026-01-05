Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (5 de janeiro): como proteger energia, finanças e relações ao longo do dia

O dia pede mais atenção aos detalhes, menos impulsividade e escolhas conscientes que preservem estabilidade emocional, financeira e mental

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O clima do dia favorece decisões práticas, revisões necessárias e atitudes mais conscientes. Há um chamado claro para evitar excessos, prestar atenção em compromissos financeiros e ajustar rotinas sem pressa. Quem respeita seus próprios limites consegue avançar com mais segurança, mesmo diante de pequenas tensões ou imprevistos. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Leia mais

Imagem - O amor começa a fluir: 5 signos entram em uma fase de mais estabilidade e conexão

O amor começa a fluir: 5 signos entram em uma fase de mais estabilidade e conexão

Imagem - O universo dá o sinal: descubra o dia da sorte do seu signo nesta semana (entre 5 e 11 de janeiro)

O universo dá o sinal: descubra o dia da sorte do seu signo nesta semana (entre 5 e 11 de janeiro)

Imagem - Esse signo enfrenta um teste importante do universo em 2026

Esse signo enfrenta um teste importante do universo em 2026

Áries: Hoje você sente vontade de transformar planos em ação concreta, especialmente no trabalho. O corpo responde melhor quando você respeita o ritmo e evita exageros. Decisões financeiras mais conservadoras protegem seus ganhos. Conversas de apoio com pessoas próximas trazem motivação extra.

Cor da sorte: vermelho escuro

Número da sorte: 9

Touro: Vitalidade em alta favorece escolhas alinhadas com o que realmente importa para você. Entradas financeiras inesperadas trazem alívio e mais confiança. Reconhecimento profissional vem como resultado de esforços passados. No campo emocional, tudo flui com mais leveza quando você relaxa o controle.

Cor da sorte: roxo

Número da sorte: 3

Gêmeos: Atenção redobrada com bancos, pagamentos e documentos evita erros desnecessários. Ajustes na rotina ajudam a preservar bem-estar. No trabalho, responsabilidades extras exigem organização e jogo de cintura. Conversas mais abertas fortalecem vínculos afetivos.

Cor da sorte: cinza

Número da sorte: 8

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer: O dia pede cuidado com ambientes muito cheios ou desgastantes. Controlar gastos mantém sua sensação de segurança. Investir em habilidades práticas melhora seu posicionamento profissional. Em casa, uma postura mais acolhedora evita conflitos sutis.

Cor da sorte: creme

Número da sorte: 1

Leão: A presença de outras pessoas ilumina seu dia e melhora o humor. Organização com alimentação e rotina traz resultados positivos. Financeiramente, o cenário é mais favorável do que parece. No trabalho, apoio de pessoas experientes faz diferença.

Cor da sorte: bordô

Número da sorte: 5

Virgem: Seus objetivos pedem foco renovado e menos autocrítica. Evitar decisões impulsivas protege sua estabilidade financeira. Orientações de pessoas mais velhas ou experientes ajudam a enxergar caminhos mais seguros. No amor, a sensação de novidade aquece o coração.

Cor da sorte: açafrão

Número da sorte: 22

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Liberar inseguranças e ressentimentos traz um alívio perceptível no bem-estar. Hoje não é dia de ceder demais em assuntos financeiros. No ambiente familiar, palavras bem escolhidas evitam ruídos. Ajustes simples melhoram o equilíbrio do dia.

Cor da sorte: rosa claro

Número da sorte: 11

Escorpião: Evite gastos por impulso, especialmente ligados a status ou aparência. Pequenos cuidados pessoais elevam sua autoestima. O trabalho flui melhor quando você confia no seu próprio método. Emoções pedem paciência e tempo para amadurecer.

Cor da sorte: pêssego

Número da sorte: 7

Sagitário: Opiniões divergentes podem gerar tensão, mas também clareza. Estabelecer limites financeiros é essencial hoje. No trabalho, sua capacidade de organizar o grupo se destaca. Ajustes na agenda ajudam a equilibrar relações pessoais.

Cor da sorte: branco

Número da sorte: 6

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Capricórnio: Um leve desânimo convida à revisão de metas profissionais. Cuidar da saúde com mais constância mostra efeitos visíveis. Evite riscos financeiros e prefira decisões bem calculadas. Conversas familiares trazem aprendizados importantes.

Cor da sorte: amarelo claro

Número da sorte: 3

Aquário: Desconfortos físicos pedem mais escuta ao corpo. Questões financeiras exigem reavaliação e estratégia. No trabalho, incentivar outras pessoas fortalece resultados coletivos. Em casa, resolver pendências traz alívio emocional.

Cor da sorte: azul marinho

Número da sorte: 6

Peixes: O dia favorece conexão interior e sensação de renovação emocional. Práticas que equilibram corpo e mente ajudam a manter a calma. Pendências financeiras antigas se resolvem. Relações familiares trazem conforto e alegria.

Cor da sorte: dourado

Número da sorte: 4

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Cotado para o 'BBB 26', Henri Castelli diz que está na Itália e é pego na mentira

Cotado para o 'BBB 26', Henri Castelli diz que está na Itália e é pego na mentira
Imagem - Alívio, clareza e novos caminhos: 3 signos sentem a vida melhorar até o fim de janeiro

Alívio, clareza e novos caminhos: 3 signos sentem a vida melhorar até o fim de janeiro
Imagem - Casas de Vidro do BBB 26: veja cidades, regras e como funciona a votação

Casas de Vidro do BBB 26: veja cidades, regras e como funciona a votação

MAIS LIDAS

Imagem - Tio mata bebê de 11 meses a facadas e é morto pelo pai da criança durante festa
01

Tio mata bebê de 11 meses a facadas e é morto pelo pai da criança durante festa

Imagem - Vencedor da Mega da Virada ainda não resgatou prêmio e pode perder R$ 181 milhões
02

Vencedor da Mega da Virada ainda não resgatou prêmio e pode perder R$ 181 milhões

Imagem - Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'
03

Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'

Imagem - Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026
04

Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026