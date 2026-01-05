O amor começa a fluir: 5 signos entram em uma fase de mais estabilidade e conexão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 03:00
Esta semana traz uma mudança importante na forma de viver o amor. Em vez de pressa, expectativas irreais ou decisões impulsivas, a energia favorece relações construídas com calma, presença e responsabilidade emocional. Para alguns signos, isso significa aprofundar vínculos. Para outros, abrir espaço para algo novo, mas com bases mais firmes. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries:
A semana pede mais escuta e menos reatividade nos relacionamentos. Conversas que antes eram evitadas agora podem acontecer de forma mais honesta, abrindo espaço para acordos e reconciliações. Quando você escolhe o diálogo em vez do confronto, o vínculo ganha força e maturidade.
Dica cósmica: Compromisso também é saber ceder sem perder sua essência.
Touro:
Uma nova fase se abre na vida afetiva, trazendo mais movimento, leveza e oportunidades inesperadas. Sair da rotina e permitir experiências diferentes pode aproximar você de alguém especial ou renovar uma relação já existente. Confiança no fluxo é essencial agora.
Dica cósmica: Diga sim ao novo, mesmo que ele não siga o roteiro de sempre.
Virgem:
O amor ganha mais estabilidade e sensação de segurança nesta semana. Relações podem avançar de forma concreta, com mais clareza sobre planos e intenções. Para quem está só, há grande chance de conexões com potencial duradouro.
Dica cósmica: Presença e constância constroem o que o coração deseja.
Leão:
Você entra em um período de redefinição emocional, entendendo melhor o que realmente espera de uma relação. Menos idealização e mais verdade fortalecem seus vínculos. Escolhas mais alinhadas com seus valores trazem tranquilidade afetiva.
Dica cósmica: Amor de verdade começa quando você respeita seus próprios limites.
Escorpião:
Depois de um longo ciclo de aprendizados, o amor começa a fazer mais sentido. Relações passam por transformações positivas, trazendo cura, compreensão e novas perspectivas. O passado deixa de pesar quando você permite virar a página.
Dica cósmica: Confie que tudo o que foi vivido preparou você para algo melhor.
