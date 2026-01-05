Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 19:19
A segunda-feira começa com um clima mais confiante também nos relacionamentos. A Lua em Leão desperta desejo de atenção, reconhecimento e troca mais intensa.
É um ótimo dia para tomar iniciativa, expressar sentimentos e reacender a chama, desde que o orgulho não fale mais alto que o afeto.
Áries e Leão sentem mais ousadia no amor.
Libra e Aquário precisam equilibrar “eu” e “nós”.
Câncer busca segurança emocional.
Sagitário vive mais entusiasmo e leveza.
Peixes demonstra cuidado através de atitudes práticas.