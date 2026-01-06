Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:08
Esta terça-feira, 6 de janeiro de 2026, chega com um céu que mistura ambição e brilho pessoal. O Sol segue firme em Capricórnio, reforçando responsabilidade, foco e decisões que impactam o futuro. Ao mesmo tempo, a Lua em Leão convida você a se expressar, mostrar talento e assumir o protagonismo da própria história.
É um daqueles dias em que o Universo cobra posicionamento: não dá mais para se esconder, mas também não vale agir por impulso. Quem souber equilibrar ousadia com estratégia pode colher resultados importantes, seja no trabalho, no amor ou até em decisões financeiras.
A energia favorece iniciativas pessoais, conversas francas e escolhas conscientes. A seguir, veja como essa vibração se manifesta para cada signo:
Dica astral: mostrar quem você é nunca foi o problema. O desafio agora é sustentar esse brilho com responsabilidade.