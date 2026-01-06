ASTROLOGIA

Hoje (6 de janeiro) marca uma virada energética para os signos; veja como aproveitar

Lua em Leão e Sol em Capricórnio pedem coragem para agir, mas com maturidade para sustentar escolhas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:08

Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

Esta terça-feira, 6 de janeiro de 2026, chega com um céu que mistura ambição e brilho pessoal. O Sol segue firme em Capricórnio, reforçando responsabilidade, foco e decisões que impactam o futuro. Ao mesmo tempo, a Lua em Leão convida você a se expressar, mostrar talento e assumir o protagonismo da própria história.

É um daqueles dias em que o Universo cobra posicionamento: não dá mais para se esconder, mas também não vale agir por impulso. Quem souber equilibrar ousadia com estratégia pode colher resultados importantes, seja no trabalho, no amor ou até em decisões financeiras.

A energia favorece iniciativas pessoais, conversas francas e escolhas conscientes. A seguir, veja como essa vibração se manifesta para cada signo:

Para os signos de Fogo (Áries, Leão, Sagitário): Para Leão, por exemplo, a Lua no signo é o "brilho pessoal" mencionado, mas o Sol em Capricórnio avisa que esse brilho precisa de estrutura (trabalho duro) para não ser apenas ego.

Para os signos de Terra (Touro, Virgem, Capricórnio): A previsão para Capricórnio destaca o desapego do que não serve mais, e para Virgem, a necessidade de organizar a rotina antes de aparecer para o mundo.

Para os signos de Ar (Gêmeos, Libra, Aquário): A "conversa franca" aparece na previsão de Gêmeos (comunicação afiada) e de Aquário (foco em parcerias e ouvir o outro). A ousadia aqui é falar a verdade, e a estratégia é saber ouvir.

Para os signos de Água (Câncer, Escorpião, Peixes): "Decisões financeiras" e "resultados importantes". Isso reflete diretamente na previsão para Câncer (planejar o orçamento) e Escorpião (foco total na carreira e novas responsabilidades).