Hoje (6 de janeiro) marca uma virada energética para os signos; veja como aproveitar

Lua em Leão e Sol em Capricórnio pedem coragem para agir, mas com maturidade para sustentar escolhas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:08

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

Esta terça-feira, 6 de janeiro de 2026, chega com um céu que mistura ambição e brilho pessoal. O Sol segue firme em Capricórnio, reforçando responsabilidade, foco e decisões que impactam o futuro. Ao mesmo tempo, a Lua em Leão convida você a se expressar, mostrar talento e assumir o protagonismo da própria história.

É um daqueles dias em que o Universo cobra posicionamento: não dá mais para se esconder, mas também não vale agir por impulso. Quem souber equilibrar ousadia com estratégia pode colher resultados importantes, seja no trabalho, no amor ou até em decisões financeiras.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

A energia favorece iniciativas pessoais, conversas francas e escolhas conscientes. A seguir, veja como essa vibração se manifesta para cada signo: 

  • Para os signos de Fogo (Áries, Leão, Sagitário): Para Leão, por exemplo, a Lua no signo é o "brilho pessoal" mencionado, mas o Sol em Capricórnio avisa que esse brilho precisa de estrutura (trabalho duro) para não ser apenas ego.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

  • Para os signos de Terra (Touro, Virgem, Capricórnio): A previsão para Capricórnio destaca o desapego do que não serve mais, e para Virgem, a necessidade de organizar a rotina antes de aparecer para o mundo.

  • Para os signos de Ar (Gêmeos, Libra, Aquário): A "conversa franca" aparece na previsão de Gêmeos (comunicação afiada) e de Aquário (foco em parcerias e ouvir o outro). A ousadia aqui é falar a verdade, e a estratégia é saber ouvir.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

  • Para os signos de Água (Câncer, Escorpião, Peixes): "Decisões financeiras" e "resultados importantes". Isso reflete diretamente na previsão para Câncer (planejar o orçamento) e Escorpião (foco total na carreira e novas responsabilidades).

Dica astral: mostrar quem você é nunca foi o problema. O desafio agora é sustentar esse brilho com responsabilidade.

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

