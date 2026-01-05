Acesse sua conta
Bruninho, filho de Eliza Samudio, assina com time, segue passos do pai e tem carreira promissora; veja como ele está hoje

Com 15 anos, Bruninho Samudio fechou contrato com o Athletico-PR

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 21:03

Bruninho segue os mesmos passos do pai como goleiro
Bruninho segue os mesmos passos do pai como goleiro Crédito: Reprodução | Redes Sociais

De um passado trágico, Bruninho Samudio transformou a dor em superação ao se tornar jogador de futebol. O adolescente que já vinha treinando, fechou o primeiro contrato profissional em fevereiro de 2024, com o Athletico-PR, aos 14 anos. A tutora legal do atleta é sua avó materna, Sônia Fátima Moura.

O Botafogo confirmou a contratação. Em nota enviada ao Jornal Extra, o clube classificou o jogador como um atleta com “quesitos técnicos promissores”. “O Botafogo acredita que Bruninho reúne quesitos técnicos promissores e destaca que possui uma função social importante apoiando sonhos, ajudando na formação de cidadãos e dedicando a sua estrutura multidisciplinar para ajudar jovens jogadores em seus processos de desenvolvimento no futebol”, diz o comunicado.

Quando foi convocado, Bruninho fez uma publicação nas redes sociais. “Muito feliz e realizado por mais uma conquista na minha vida, a convocação para a Seleção Brasileira. Queria agradecer a todos que me apoiaram e ajudaram para que este sonho fosse possível. Obrigado ao Botafogo, meus companheiros, comissão, diretoria e staff. Seguimos em busca de mais!”, escreveu na legenda.

Nas redes sociais, Bruninho compartilha diversos registros em campo, compartilhando a paixão pelo futebol, como goleiro, mesma profissão do pai, que estava no auge da carreira, quando se envolveu no crime que tirou a vida de Eliza Samudio.

Em dezembro de 2025, o jogador foi flagrado aos beijos com a namorada, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Com 15 anos, ele falou em entrevista ao Globo Esporte dos planos para o futuro, e segue firme com o objetivo de continuar como goleiro profissional.

Bruninho Samudio e a namorada
Bruninho Samudio e a namorada Crédito: Reprodução | Instagram

Na época em que aconteceu a tragédia com Eliza Samudio, Bruninho tinha apenas 4 meses e chegou a ficar desaparecido por um período, já que estava com Eliza na ocasião em que ela foi assassinada. Mas, felizmente, foi encontrado com vida e desde então foi entregue aos cuidados da avó materna.

O caso que segue cheio de lacunas e mistérios chocou o Brasil em junho de 2010, quando Eliza Samudio, foi assassinada aos 25 anos. As investigações apontaram que ela foi morta a mando do então goleiro Bruno Fernandes, com quem teve um filho.

Bruno foi condenado pela Justiça como mandante do homicídio, além dos crimes de sequestro e ocultação de cadáver. Também foram condenados Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, apontado como executor do crime, e Luiz Henrique Romão, o Macarrão, amigo do jogador, condenado por participação no sequestro e cárcere privado. Apesar das condenações, o corpo de Eliza Samudio nunca foi localizado, o que mantém o caso cercado de questionamentos até hoje.

Eliza Samudio

