Veja o resumo da semana de 'Dona de Mim': capítulos de 29/9 a 04/10

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 17:03

Samuel (Juan Paiva) assumirá a presidencia da Boaz
Samuel (Juan Paiva) assumirá a presidencia da Boaz Crédito: Reprodução / Gshow

"Dona de Mim" terá uma semana eletrizante com inúmeras reviravoltas envolvendo o futuro da família Boaz e da empresa de lingeries. Na novela das 7 da TV Globo, Samuel se tornará o novo presidente da Boaz e demitirá Jacques (Marcello Novaes), Rosa não reconhecerá o próprio filho e um personagem será preso por Marlon (Humberto Moraes). Escrita e criada por Rosane Svartman, "Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo, a partir das 19h40.

Veja os resumos da semana de 29/09 a 04/10:

29 de setembro (segunda-feira)

Vivian e Ricardo garantem a Jaques que Rosa agiu dentro da lei. Jaques ameaça Tânia e Ricardo. Rosa conversa com Leo sobre o futuro de Sofia e da Boaz, e ambas se emocionam. Jaques pede que Isabela se aproxime de Rosa. Rosa afirma a Samuel que não precisa de uma cuidadora. Kami e Marlon conversam com Renata sobre as investigações. Samuel torna-se o novo presidente da Boaz, e demite Jaques. Leo comemora o lançamento de sua coleção na fábrica. Samuel substitui Danilo por Pâmela. Rosa tem um episódio de confusão no meio da rua. Belarmino avisa a Jaques sobre o estado de Rosa.

30 de setembro (terça-feira)

Jaques comenta com Davi que terá de interditar Rosa. Samuel teme que Jaques use o episódio de desorientação de Rosa judicialmente contra a avó. Rosa não reconhece Jaques. Ricardo garante que não se casará com Tânia enquanto ela ainda estiver ligada a Jaques. Kami e Jussara se surpreendem com a novidade sobre a chefia da Boaz. Leo desabafa com Stephany sobre sua exaustão e seu amor por Sofia. Rosa recupera a consciência, e afirma a Samuel que não aceita uma cuidadora. Kami e Marlon questionam Ryan sobre a invasão ao salão. Kami recebe uma nova mensagem ameaçadora do assediador.

01 de outubro (quarta-feira)

Ryan apoia Kami, e Ronaldo os observa. Ryan insinua a Kami que deseja tomar uma atitude contra o criminoso. Pompeu questiona Marlon sobre sua reação em relação ao crime cometido contra Kami. Samuel sugere que Pam se especialize na gestão do chão de fábrica. Manuel comenta com Danilo que acredita que Peter tenha sentimentos por Nina. Danilo exige que Nina se afaste de Peter, e alerta Ryan. Alan apoia Marlon a permanecer no bom caminho na polícia. Ryan e Kami planejam capturar Ronaldo por conta própria. Dedé deixa escapar para Marlon que Ryan e Kami combinaram um encontro. Ryan captura Ronaldo, e Marlon o impede de agir com violência.

02 de outubro (quinta-feira)

Marlon prende Ronaldo. Kami exige que Marlon ajude a proteger Ryan e Dedé. Leo tenta convencer Davi a fazer uma campanha mais inclusiva para lançar sua coleção. Kami confronta suas diferenças com Marlon. Ryan devolve as armas a Vespa e anuncia que Fabiana instalou câmeras no salão. Pam e Leo apoiam Kami. Filipa se aproxima de Jaques. Ryan pede demissão do salão. Jaques anuncia que conseguiu interditar Rosa. Leo convida Yara para ser modelo na campanha de lançamento de sua coleção. Jaques revela que retomará seu posto de presidente da Boaz.

03 de outubro (sexta-feira)

Jaques exige que todas as pessoas contratadas por Samuel sejam demitidas, e Davi alerta o pai. Ricardo questiona Jaques sobre a recontratação de Danilo. Samuel diz a Leo que o juiz reverterá a interdição de Rosa. Kami confessa para Leo o plano contra Ronaldo. Fabiana conta a Kami que Ryan pediu demissão do salão. Vespa afirma a Ryan que sua dívida com o movimento não está paga. Bárbara provoca Kami a escolher entre Ryan e Marlon. Bárbara fala com Heidegger sobre Lucas. Marlon flagra Ryan com Kami e Dedé.

04 de outubro (sábado)

Marlon pede que Kami seja sincera com ele sobre seus sentimentos. Kami se sensibiliza com as intenções de Ryan. Peter confessa seu interesse por Nina. Bárbara e Ryan ficam juntos. Marlon surpreende Peter e Nina no galpão, e convoca Manuel e Danilo. Jaques assume os prejuízos financeiros causados por Peter e Nina nos estabelecimentos da região. Leo se revolta contra a decisão de Jaques de desmontar o quarto de Sofia na mansão. Vivian consegue reverter a curatela de Rosa para Samuel, e Jaques se enfurece. Bárbara comenta com Marlon sobre Ryan e Kami. Walkíria intima Tânia a depor sobre o assassinato de Abel. Samuel retoma a presidência da Boaz. Davi e Ricardo se assustam com a fúria de Jaques.

*As informações são divulgadas pelo Gshow e podem ser modificadas em função da edição das novelas.

