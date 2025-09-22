Sheron Menezzes fará participação especial em 'Dona de Mim'; saiba como será

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 19:48
Sheron Menezzes viverá uma personagem recente que marcou a sua carreira novamente : "Sol", de "Vai na Fé" (2023), novela escrita por Rosane Svartman. A vendedora de quentinha ganhará as telinhas de "Dona de Mim" (2025), folhetim da mesma autora, em participação especial.
De acordo com informações do jornal O Globo, a personagem será uma das atrações do desfile da linha de lingeries da Boaz, criada por Leona (Clara Moneke), a protagonista da novela das 7 no ar na TV Globo. Mulher de fé, mãe e trabalhadora, Sol sonhava em se tornar dançarina e alcançar o sucesso nos palcos.
Sheron Menezzes
Além dela, outros papéis de "Vai na Fé" (2023) também reapareceram em "Dona de Mim" (2025). Yuri (Jean Paulo Campos), que viveu um estudante de direito na trama de 2023, se tornou um advogado e apareceu na mais recente para ajudar Ryan (L7nnon) a deixar a cadeia. Já José Loreto trouxe de volta ao ar Lui Lorenzo em participação em um dos eventos na Boaz.
"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.