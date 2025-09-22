Acesse sua conta
Sheron Menezzes fará participação especial em 'Dona de Mim'; saiba como será

Atriz reviverá Sol de "Vai na Fé" (2023)

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 19:48

Sheron Menezzes viveu Sol em
Sheron Menezzes viver[a novamente Sol, protagonista de "Vai na Fé" (2023) Crédito: Reprodução / Globo

Sheron Menezzes viverá uma personagem recente que marcou a sua carreira novamente : "Sol", de "Vai na Fé" (2023), novela escrita por Rosane Svartman. A vendedora de quentinha ganhará as telinhas de "Dona de Mim" (2025), folhetim da mesma autora, em participação especial. 

De acordo com informações do jornal O Globo, a personagem será uma das atrações do desfile da linha de lingeries da Boaz, criada por Leona (Clara Moneke), a protagonista da novela das 7 no ar na TV Globo. Mulher de fé, mãe e trabalhadora, Sol sonhava em se tornar dançarina e alcançar o sucesso nos palcos. 

Além dela, outros papéis de "Vai na Fé" (2023) também reapareceram em "Dona de Mim" (2025). Yuri (Jean Paulo Campos), que viveu um estudante de direito na trama de 2023, se tornou um advogado e apareceu na mais recente para ajudar Ryan (L7nnon) a deixar a cadeia. Já José Loreto trouxe de volta ao ar Lui Lorenzo em participação em um dos eventos na Boaz.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30. 

