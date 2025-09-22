Acesse sua conta
Demissão tripla, assédio, recuperação: veja resumo de 'Dona de Mim' desta segunda (22)

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 18:22

Rosa (Suely Franco) vai recuperar a memória em
Rosa (Suely Franco) vai recuperar a memória em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Globo

O capítulo de "Dona de Mim" desta segunda-feira (22) será mais do que movimentado, com muitas mudanças principalmente na fábrica da Boaz. Após entrar em confronto com Jacques (Marcello Novaes) Leona (Clara Moneke) deixará a empresa. Samuel (Ruan Paiva) e Kami (Giovanna Lancellotti) também serão demitidos.  A recuperação da memória de Rosa (Suely Franco), porém, promete tentar colocar tudo de volta no eixo. Por enquanto: crise total! 

Veja o que vai acontecer no capítulo desta segunda (22):

Leo deixa a fábrica. Jaques demite Samuel da diretoria de operações. Nunes obriga Marlon a fazer hora extra no trabalho. Kami sente ciúmes de Bárbara com Ryan. Samuel e Leo contam a Yara e Sofia que foram demitidos. O assediador observa Kami. Marlon conta a Dedé que Jussara marcou sua festa de noivado com Kami. Filipa confronta Jaques, que afirma que pode se arrepender de seus erros para ficar com ela. Rosa recupera sua memória, e Samuel conta que foi demitido por Jaques. Rosa confronta Jaques, que garante à mãe que transformará a Boaz. Yara teme o apego entre Leo e Sofia. Isabela chega à mansão dos Boaz. Kami é demitida da fábrica. Ronaldo segue Kami.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

*As informações são divulgadas pelo Gshow e podem ser modificadas em função da edição das novelas.

Tags:

Dona de mim Novelas Televisão

