Demissão tripla, assédio, recuperação: veja resumo de 'Dona de Mim' desta segunda (22)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 18:22
O capítulo de "Dona de Mim" desta segunda-feira (22) será mais do que movimentado, com muitas mudanças principalmente na fábrica da Boaz. Após entrar em confronto com Jacques (Marcello Novaes) Leona (Clara Moneke) deixará a empresa. Samuel (Ruan Paiva) e Kami (Giovanna Lancellotti) também serão demitidos. A recuperação da memória de Rosa (Suely Franco), porém, promete tentar colocar tudo de volta no eixo. Por enquanto: crise total!
Elenco de Dona de Mim
Veja o que vai acontecer no capítulo desta segunda (22):
Leo deixa a fábrica. Jaques demite Samuel da diretoria de operações. Nunes obriga Marlon a fazer hora extra no trabalho. Kami sente ciúmes de Bárbara com Ryan. Samuel e Leo contam a Yara e Sofia que foram demitidos. O assediador observa Kami. Marlon conta a Dedé que Jussara marcou sua festa de noivado com Kami. Filipa confronta Jaques, que afirma que pode se arrepender de seus erros para ficar com ela. Rosa recupera sua memória, e Samuel conta que foi demitido por Jaques. Rosa confronta Jaques, que garante à mãe que transformará a Boaz. Yara teme o apego entre Leo e Sofia. Isabela chega à mansão dos Boaz. Kami é demitida da fábrica. Ronaldo segue Kami.
"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.
*As informações são divulgadas pelo Gshow e podem ser modificadas em função da edição das novelas.