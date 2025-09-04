Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Kami larga o noivo e volta com o ex em 'Dona de Mim'

A mãe Dedé ((Lorenzo Reis) resolverá dar mais uma chance para Ryan

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 17:26

Kami (Giovanna Lancelotti) e Ryan (L7NNON)
Kami (Giovanna Lancelotti) e Ryan (L7NNON) Crédito: Reprodução

Kami (Giovanna Lancellotti) vai tomar uma decisão sobre a vida amorosa em "Dona de Mim". A ruiva vai se dar conta que ainda nutre sentimentos por Ryan (L7NNON) e resolverá dar uma segunda chance para o pai de seu filho. Ele perceberá o seu sentimento após o rapper a apoiar durante um momento difícil de sua vida. Noiva de Marlon (Humberto Morais), ela terminará o relacionamento com o policial e vai voltar com o ex Ryan.

A mãe de Dedé (Lorenzo Reis) sofrerá  um abuso sexual e o personagem de L7NNON estará ao seu lado em todos os momentos, oferecendo ajuda para ela se vingar do estuprador. Marlon também oferecerá apoio, porém, ele seguirá seus valores morais, optando por uma investigação policial mais lenta. Kami não se contentará com o método do noivo e se frustrará quando ele repreender à ela e ao amigo por emboscarem o abusador.

Ryan (LYNNON)

Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
1 de 6
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução

Leia mais

Imagem - Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida

Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida

Imagem - Jaques contrata nova babá para Sofia em 'Dona de Mim'; saiba quem é

Jaques contrata nova babá para Sofia em 'Dona de Mim'; saiba quem é

Imagem - Queda da varanda, nova babá de Sofia, manifestação: veja o resumo da semana de 'Dona de Mim'

Queda da varanda, nova babá de Sofia, manifestação: veja o resumo da semana de 'Dona de Mim'

É isso que fará a costureira se frustrar com o policial e achará melhor eles darem um tempo no noivado para esfriarem a cabeça. Mas, durante esse período de separação, Kami acabará se aproximando de Ryan e se dará conta de que ainda se importa muito com o ex-presidiário. Ouvindo o seu coração, Kami decidirá terminar o relacionamento com Marlon de uma vez por todas. Logo seguida, ela vai reatar o namoro com o rapper. 

As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do capítulo de 16 de outubro.

“Dona de Mim” é exibida de segunda a sábado a partir das 19h40 na TV Globo.

Leia mais

Imagem - Corpo revitalizado: 10 motivos para incluir a berinjela na dieta

Corpo revitalizado: 10 motivos para incluir a berinjela na dieta

Imagem - Veja 5 dicas valiosas para tirar nota mil na redação do Enem

Veja 5 dicas valiosas para tirar nota mil na redação do Enem

Imagem - Hora do almoço: veja 5 receitas da culinária italiana

Hora do almoço: veja 5 receitas da culinária italiana

Mais recentes

Imagem - Como limpar e deixar como nova a capinha transparente do celular?

Como limpar e deixar como nova a capinha transparente do celular?
Imagem - Daniel Rocha, ex de Vitória Strada faz desabafo após ‘virar motoboy’ e crítica influenciadores

Daniel Rocha, ex de Vitória Strada faz desabafo após ‘virar motoboy’ e crítica influenciadores
Imagem - Entenda a polêmica envolvendo o trailer da nova adaptação de 'O Morro dos Ventos Uivantes'

Entenda a polêmica envolvendo o trailer da nova adaptação de 'O Morro dos Ventos Uivantes'

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua