REVIRAVOLTA

Kami larga o noivo e volta com o ex em 'Dona de Mim'

A mãe Dedé ((Lorenzo Reis) resolverá dar mais uma chance para Ryan

Elis Freire

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 17:26

Kami (Giovanna Lancelotti) e Ryan (L7NNON) Crédito: Reprodução

Kami (Giovanna Lancellotti) vai tomar uma decisão sobre a vida amorosa em "Dona de Mim". A ruiva vai se dar conta que ainda nutre sentimentos por Ryan (L7NNON) e resolverá dar uma segunda chance para o pai de seu filho. Ele perceberá o seu sentimento após o rapper a apoiar durante um momento difícil de sua vida. Noiva de Marlon (Humberto Morais), ela terminará o relacionamento com o policial e vai voltar com o ex Ryan.

A mãe de Dedé (Lorenzo Reis) sofrerá um abuso sexual e o personagem de L7NNON estará ao seu lado em todos os momentos, oferecendo ajuda para ela se vingar do estuprador. Marlon também oferecerá apoio, porém, ele seguirá seus valores morais, optando por uma investigação policial mais lenta. Kami não se contentará com o método do noivo e se frustrará quando ele repreender à ela e ao amigo por emboscarem o abusador.

É isso que fará a costureira se frustrar com o policial e achará melhor eles darem um tempo no noivado para esfriarem a cabeça. Mas, durante esse período de separação, Kami acabará se aproximando de Ryan e se dará conta de que ainda se importa muito com o ex-presidiário. Ouvindo o seu coração, Kami decidirá terminar o relacionamento com Marlon de uma vez por todas. Logo seguida, ela vai reatar o namoro com o rapper.

As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do capítulo de 16 de outubro.