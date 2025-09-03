Acesse sua conta
Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida

Personagem terá uma crise ao saber de informação sobre Jacques

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 18:14

Filipa (Claudia Abreu) desesperada em
Filipa (Claudia Abreu) desesperada em "Dona de Mim"

Filipa (Cláudia Abreu) viverá mais uma crise de bipolaridade em "Dona de Mim", que deixará seus familiares extremamente assustados. A situação crítica ocorrerá após a mulher descobrir um grande segredo da família: Jaques (Marcello Novaes) é o pai biológico de Davi (Rafael Vitti) e Ayla (Bel Lima). A personagem chegará a morder o cunhado e tentará se jogar da janela na mansão.

Na cena, Filipa estará muito animada, na organização de um chá revelação dos bebês de Ayla (Bel Lima). A empolgação excessiva de Filipa será um sinal de que ela está numa fase de mania na bipolaridade, sem fazer o tratamento medicamentoso correta. As informações são do site Notícias da TV.

Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim"

Filipa (Claudia Abel) vai tentar se jogar da janela em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Filipa (Cláudia Abreu) sempre foi uma mulher intensa por Reprodução / TV Globo
Filipa e Abel em Dona de Mim por Reprodução
Filipa recebe diagnóstico de terapeuta em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Filipa (Claudia Abreu) por Reprodução
1 de 5
Filipa (Claudia Abel) vai tentar se jogar da janela em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo

Em meio a celebração, um funcionário chegará e entregará um envelope, destinado a Jaques. Filipa receberá a correspondência pelo cunhado e não se conterá, abrindo-o. Ao rasgar o envelope, a atriz descobrirá que se trata de um laudo médico, com resultado de exames de DNA. A cena está prevista para ir ao ar a partir do dia 24 de setembro. 

Jacques terá feito testes para comprovar que é mesmo pai biológico de Davi e Ayla. Isso porque o vilão terá encontrado exames antigos que comprovaram que Abel (Tony Ramos) era estéril. Como ele teve um caso com a primeira mulher do irmão, já suspeitara da possibilidade de ser pai dos dois jovens.

Filipa verá o resultado e surtará. É aí que ela vai soltar os balões do chá revelação por engano, na hora errada, e ainda deixará o envelope cair na frente de todos. O laudo se tornará de conhecimento da família toda. Enquanto Davi já saberá a verdade, Ayla, Samuel (Juan Paiva) e Rosa (Suely Franco) ficarão em estado de choque. 

Triste ao extremo pelo que terá feito, Filipa entrará na mansão determinada a tirar a própria vida. Ao tentar se contida por Jacques, ela o morderá e correrá para uma janela, ameaçando de jogar. Mas o personagem de Marcello Novaes a segurará forte, conseguindo evitar a tragédia. Isabela (Sylvia Bandeira), a mãe da atriz, estará na mansão neste momento e se desesperará. Isabela ficará aos prantos ao ver a filha neste estado e pedirá ajuda a Samuel.

O mocinho e o vilão enfim conseguirão tirá-la do perigo e a colocarão à força no carro e a levarão para um hospital, onde Filipa será medicada. Após tomar tranquilizantes, ela voltará para casa, se sentindo extremamente culpada pela situação que causou na família. 

“Dona de Mim” é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h40.

Em caso de pensamentos suicidas, procure ajuda especializada no CVV (Centro de Valorização da Vida). O serviço funciona 24 horas por dia pelo telefone 188, por e-mail, chat ou pessoalmente em postos de atendimento que podem ser consultados pelo site.

