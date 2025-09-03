NOVELA DAS 7

Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida

Personagem terá uma crise ao saber de informação sobre Jacques

Filipa (Claudia Abreu) desesperada em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Filipa (Cláudia Abreu) viverá mais uma crise de bipolaridade em "Dona de Mim", que deixará seus familiares extremamente assustados. A situação crítica ocorrerá após a mulher descobrir um grande segredo da família: Jaques (Marcello Novaes) é o pai biológico de Davi (Rafael Vitti) e Ayla (Bel Lima). A personagem chegará a morder o cunhado e tentará se jogar da janela na mansão.

Na cena, Filipa estará muito animada, na organização de um chá revelação dos bebês de Ayla (Bel Lima). A empolgação excessiva de Filipa será um sinal de que ela está numa fase de mania na bipolaridade, sem fazer o tratamento medicamentoso correta. As informações são do site Notícias da TV.

Em meio a celebração, um funcionário chegará e entregará um envelope, destinado a Jaques. Filipa receberá a correspondência pelo cunhado e não se conterá, abrindo-o. Ao rasgar o envelope, a atriz descobrirá que se trata de um laudo médico, com resultado de exames de DNA. A cena está prevista para ir ao ar a partir do dia 24 de setembro.

Jacques terá feito testes para comprovar que é mesmo pai biológico de Davi e Ayla. Isso porque o vilão terá encontrado exames antigos que comprovaram que Abel (Tony Ramos) era estéril. Como ele teve um caso com a primeira mulher do irmão, já suspeitara da possibilidade de ser pai dos dois jovens.

Filipa verá o resultado e surtará. É aí que ela vai soltar os balões do chá revelação por engano, na hora errada, e ainda deixará o envelope cair na frente de todos. O laudo se tornará de conhecimento da família toda. Enquanto Davi já saberá a verdade, Ayla, Samuel (Juan Paiva) e Rosa (Suely Franco) ficarão em estado de choque.

Triste ao extremo pelo que terá feito, Filipa entrará na mansão determinada a tirar a própria vida. Ao tentar se contida por Jacques, ela o morderá e correrá para uma janela, ameaçando de jogar. Mas o personagem de Marcello Novaes a segurará forte, conseguindo evitar a tragédia. Isabela (Sylvia Bandeira), a mãe da atriz, estará na mansão neste momento e se desesperará. Isabela ficará aos prantos ao ver a filha neste estado e pedirá ajuda a Samuel.

O mocinho e o vilão enfim conseguirão tirá-la do perigo e a colocarão à força no carro e a levarão para um hospital, onde Filipa será medicada. Após tomar tranquilizantes, ela voltará para casa, se sentindo extremamente culpada pela situação que causou na família.

“Dona de Mim” é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h40.