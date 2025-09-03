FRUSTRAÇÃO

Protagonista de 'Ruptura' pensou em desistir da carreira ao perder papel em série

Adam Scott revelou que quis jogar tudo pro alto após não conseguir personagem

Elis Freire

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:13

Adam Scott é Michael em Ruptura, da Apple TV Crédito: Reprodução

A frustração de ouvir um "não" na carreira é um sentimento que atinge muita gente e não parece deixar de lado nem mesmo quem já tem o nome consolidado na sua área. Isso foi o que relatou o ator norte-americano Adam Scott, astro de Hollywood reconhecido por ser o protagonista da série ‘Ruptura’, da Apple TV. Pelo papel de Michael, Adam foi indicado ao Emmy duas vezes, ao Globo de Ouro e ao SAG Awards.

Em entrevista recente no podcast "Good Hang", apresentado por Amy Poehle, Adam Scott revelou que pensou em abandonar a carreira de ator após perder o papel principal em uma clássica série dos anos 2000. O ator contou que gostaria muito de ganhar o papel principal, mas perdeu no teste final para Michael C. Hall.

“É bom que eu não consegui [o papel] porque o personagem não teria sido tão bom se eu o tivesse feito, porque ele foi perfeito e incrível e eu não estava preparado”, reconheceu o astro de 52 anos. A série em questão é ‘A Sete Palmos’ que aborda a morte com humor através de uma família dona de uma funerária.

Amy Poehle – apresentador e protagonista de ‘Parks and Recreation’, da qual Scott fez parte do elenco – perguntou o quão próximo ele esteve de conseguir o papel e Adam explicou: “Ele [Michael C. Hall] e eu fizemos o teste [final]”. “Isso doí”, ressaltou Poehler, sendo empático com o amigo e colega de profissão.

Foi aí que Scott falou sobre o pensamento que tomou conta ao receber a negativa para o papel. “Foi por causa desse papel que eu pensei ‘Eu deveria parar de fazer isso. Tá na hora de eu interpretar os sinais e vazar’”, relembrou Scott. Ele disso ainda que foi mais “dolorido” porque aquela era “a série” do começo dos anos 2000, e que “eclipsou todas as outras séries” na sua época.

Prêmio de consolação

Mesmo não tendo conseguido o papel do protagonista, Adam Scott foi convidado para participar de dois episódios da segunda temporada de ‘A Sete Palmos’ como o namorado do irmão mais novo do protagonista. No podcast, o artista descreveu a experiência como “divertida”.

Porém, o "prêmio de consolação” não tirou a dor de não ter conseguido o que desejava. “Foi péssimo. Foi bem difícil. Mas também é importante que nós tenhamos experiências assim”, ressaltou ele.