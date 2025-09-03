Protagonista de 'Ruptura' pensou em desistir da carreira ao perder papel em série

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:13
A frustração de ouvir um "não" na carreira é um sentimento que atinge muita gente e não parece deixar de lado nem mesmo quem já tem o nome consolidado na sua área. Isso foi o que relatou o ator norte-americano Adam Scott, astro de Hollywood reconhecido por ser o protagonista da série ‘Ruptura’, da Apple TV. Pelo papel de Michael, Adam foi indicado ao Emmy duas vezes, ao Globo de Ouro e ao SAG Awards.
Em entrevista recente no podcast "Good Hang", apresentado por Amy Poehle, Adam Scott revelou que pensou em abandonar a carreira de ator após perder o papel principal em uma clássica série dos anos 2000. O ator contou que gostaria muito de ganhar o papel principal, mas perdeu no teste final para Michael C. Hall.
Papéis de Adam Scott
“É bom que eu não consegui [o papel] porque o personagem não teria sido tão bom se eu o tivesse feito, porque ele foi perfeito e incrível e eu não estava preparado”, reconheceu o astro de 52 anos. A série em questão é ‘A Sete Palmos’ que aborda a morte com humor através de uma família dona de uma funerária.
Amy Poehle – apresentador e protagonista de ‘Parks and Recreation’, da qual Scott fez parte do elenco – perguntou o quão próximo ele esteve de conseguir o papel e Adam explicou: “Ele [Michael C. Hall] e eu fizemos o teste [final]”. “Isso doí”, ressaltou Poehler, sendo empático com o amigo e colega de profissão.
Foi aí que Scott falou sobre o pensamento que tomou conta ao receber a negativa para o papel. “Foi por causa desse papel que eu pensei ‘Eu deveria parar de fazer isso. Tá na hora de eu interpretar os sinais e vazar’”, relembrou Scott. Ele disso ainda que foi mais “dolorido” porque aquela era “a série” do começo dos anos 2000, e que “eclipsou todas as outras séries” na sua época.
Mesmo não tendo conseguido o papel do protagonista, Adam Scott foi convidado para participar de dois episódios da segunda temporada de ‘A Sete Palmos’ como o namorado do irmão mais novo do protagonista. No podcast, o artista descreveu a experiência como “divertida”.
Porém, o "prêmio de consolação” não tirou a dor de não ter conseguido o que desejava. “Foi péssimo. Foi bem difícil. Mas também é importante que nós tenhamos experiências assim”, ressaltou ele.
Além de Ruptura’, Adam Scott já havia se destacado em papéis em série como "Parks and Recreation", "The Good Place" e ‘Big Little Lies’.