Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Protagonista de 'Ruptura' pensou em desistir da carreira ao perder papel em série

Adam Scott revelou que quis jogar tudo pro alto após não conseguir personagem

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:13

Adam Scott é Michael em Ruptura, da Apple TV
Adam Scott é Michael em Ruptura, da Apple TV Crédito: Reprodução

A frustração de ouvir um "não" na carreira é um sentimento que atinge muita gente e não parece deixar de lado nem mesmo quem já tem o nome consolidado na sua área. Isso foi o que relatou o ator norte-americano Adam Scott, astro de Hollywood reconhecido por ser o protagonista da série ‘Ruptura’, da Apple TV. Pelo papel de Michael, Adam foi indicado ao Emmy duas vezes, ao Globo de Ouro e ao SAG Awards.

Em entrevista recente no podcast "Good Hang", apresentado por Amy Poehle, Adam Scott revelou que pensou em abandonar a carreira de ator após perder o papel principal em uma clássica série dos anos 2000. O ator contou que gostaria muito de ganhar o papel principal, mas perdeu no teste final para Michael C. Hall.

Papéis de Adam Scott

Adam Scott em 'Ruptura' por Reprodução
Adam Scott em participação especial em 'A Sete Palmos' por Reprodução
Adam Scott e Amy Poehler em 'Parks and Recreation' por Reprodução
Michael C. Hall em 'A Sete Palmos' por Reprodução
Adam Scott em 'Big Little Lies' por Reprodução
1 de 5
Adam Scott em 'Ruptura' por Reprodução

Leia mais

Imagem - Tiago Abravanel mostra mudança e revela segredo para perda de peso; veja antes e depois

Tiago Abravanel mostra mudança e revela segredo para perda de peso; veja antes e depois

Imagem - Bissexual, Kéfera revela que nasceu para obedecer mulher: 'Pau mandado'

Bissexual, Kéfera revela que nasceu para obedecer mulher: 'Pau mandado'

Imagem - The Rock perde 27 kg e passa por transformação radical para novo filme; confira

The Rock perde 27 kg e passa por transformação radical para novo filme; confira

“É bom que eu não consegui [o papel] porque o personagem não teria sido tão bom se eu o tivesse feito, porque ele foi perfeito e incrível e eu não estava preparado”, reconheceu o astro de 52 anos. A série em questão é ‘A Sete Palmos’ que aborda a morte com humor através de uma família dona de uma funerária.

Amy Poehle – apresentador e protagonista de ‘Parks and Recreation’, da qual Scott fez parte do elenco – perguntou o quão próximo ele esteve de conseguir o papel e Adam explicou: “Ele [Michael C. Hall] e eu fizemos o teste [final]”. “Isso doí”, ressaltou Poehler, sendo empático com o amigo e colega de profissão. 

Foi aí que Scott falou sobre o pensamento que tomou conta ao receber a negativa para o papel. “Foi por causa desse papel que eu pensei ‘Eu deveria parar de fazer isso. Tá na hora de eu interpretar os sinais e vazar’”, relembrou Scott. Ele disso ainda que foi mais “dolorido” porque aquela era “a série” do começo dos anos 2000, e que “eclipsou todas as outras séries” na sua época.

Prêmio de consolação

Mesmo não tendo conseguido o papel do protagonista, Adam Scott foi convidado para participar de dois episódios da segunda temporada de ‘A Sete Palmos’ como o namorado do irmão mais novo do protagonista. No podcast, o artista descreveu a experiência como “divertida”.

Porém, o "prêmio de consolação” não tirou a dor de não ter conseguido o que desejava. “Foi péssimo. Foi bem difícil. Mas também é importante que nós tenhamos experiências assim”, ressaltou ele.

Além de Ruptura’, Adam Scott já havia se destacado em papéis em série como "Parks and Recreation", "The Good Place" e ‘Big Little Lies’.

Leia mais

Imagem - Aprenda: 5 penteados práticos e estilosos para treinar

Aprenda: 5 penteados práticos e estilosos para treinar

Imagem - Conhece todos? Veja 7 raças de cachorro de origem japonesa

Conhece todos? Veja 7 raças de cachorro de origem japonesa

Imagem - Mais do que um simples ingrediente: 5 benefícios da mandioca para a saúde

Mais do que um simples ingrediente: 5 benefícios da mandioca para a saúde

Mais recentes

Imagem - O que é o ritual da ‘mesa branca’ da novela ‘A Viagem’?

O que é o ritual da ‘mesa branca’ da novela ‘A Viagem’?
Imagem - Ruivinha de Marte entra para o fisiculturismo e mostra nova fase: 'Estou curada'

Ruivinha de Marte entra para o fisiculturismo e mostra nova fase: 'Estou curada'
Imagem - Bissexual, Kéfera explica por que tem mais dificuldade em se relacionar com mulheres

Bissexual, Kéfera explica por que tem mais dificuldade em se relacionar com mulheres

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua