MUDANÇA RADICAL

Tiago Abravanel mostra mudança e revela segredo para perda de peso; veja antes e depois

Ator explicou como está sendo processo de emagrecimento com foco na saúde e bem-estar

Felipe Sena

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 16:33

Tiago Abravanel revelou segredo Crédito: Reprodução | Globoplay

Um fato é indiscutível: estamos vivendo na era do emagrecimento. Uma leva de pessoas, principalmente famosos, estão olhando para mais si através do cuidado com a saúde e a estética, e nesse processo, a perda de peso se torna consequência ou foco real. É o caso do ator Tiago Abravanel.

Tiago Abravanel 1 de 14

Em vídeo descontraído publicado nas redes sociais, o sobrinho de Silvio Santos mostrou o resultado após a luta para perder peso. Na gravação, ele compara uma calça que antes ficava justa e hoje está extremamente folgada com várias sobras de tecido.

“Não é possível, meu Deus, essa calça servia justinha em mim, olha isso, o processo tá rolando”, diz o também cantor empolgado. Intitulado “Emagrecendo com a Brava”, Tiago tem feito acompanhamento com uma plataforma de saúde e bem-estar que conecta médicos e nutricionistas especializados em emagrecimento, com planos personalizados.

Tiago mostra como é realizado seu processo de perda de peso através de registros simples da semana, como ir na feira para comprar alimentos saudáveis. O artista elenca diversas mudanças após o emagrecimento.

Segundo ele, a primeira acontece quando se olha no espelho, “tanto no corpo quanto nas roupas. Isso me estimula a cada vez mais saber que estou no caminho certo”, diz o artista.

“A segunda mudança é a minha energia que tá muito melhor. Eu já era um cara agitado, mas depois que eu comecei a treinar cinco vezes por semana e comer melhor parece que ligaram um turbo. Tô pronto pra tudo”, brinca.

Tiago ainda afirmou que a terceira mudança foi no astral. “A quantidade de elogio que eu tenho recebido: ‘olha, como você tá diferente, muito mais feliz’, e sim, eu to muito mais feliz”, diz alegre.

No entanto, nem só de alimentação e prática de exercícios fazem parte da rotina de emagrecimento do ator. Ele revelou que através da plataforma para perda de peso, ele recebe “medicação em casa”, mas não especificou qual. Nas redes sociais, o artista tem feitos diversas publicações divertidas de registros na academia.