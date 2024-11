FAMOSOS

Tiago Abravanel sobre ser neto de Silvio Santos: 'Tive que continuar fazendo meu trabalho e corri atrás'

O artista de 37 anos conversou com Ronnie Von e revelou sua dinâmica com o falecido avô

Anna Luiza Santos

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 19:46

Crédito: Reprodução

Nesta segunda-feira (18/11), Tiago Abravanel participou do programa “Companhia Certa”, da RedeTV!, apresentado por Ronnie Von, e contou detalhes da relação com seu avô, o apresentador Silvio Santos, que faleceu há 3 meses, aos 93 anos.

“Quando eu era criança, [período] em que geralmente temos uma relação mais próxima com o avô, eu era muito mais próximo do meu avô paterno. Do meu avô Silvio, nunca fui muito próximo, acho que por conta do trabalho e da correria da vida dele. Era uma relação boa, mas não era próxima como, talvez, as pessoas imaginassem ou talvez como eu gostaria”, revelou.

Tiago conta que só se aproximou do avô a partir da vida adulta e cita os contras do parentesco com um dos maiores comunicadores do país.

“Inevitavelmente o holofote fica mais forte, existe uma luz maior para ver o que está acontecendo ali, mas, ao mesmo tempo, isso não é mérito para ninguém. Ser neto do Silvio Santos não é mérito, eu nasci assim. Tive que continuar fazendo meu trabalho e sempre corri atrás do meu profissionalismo, estudar, dar o melhor para a minha arte".