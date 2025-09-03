CINEMA

The Rock perde 27 kg e passa por transformação radical para novo filme; confira

Dieta rigorosa, treinos intensos e truques de maquiagem fizeram Dwayne Johnson ficar irreconhecível

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 15:26

The Rock Crédito: Reprodução/Instagram

Dwayne Johnson, conhecido mundialmente como The Rock, surpreendeu fãs e críticos com uma transformação física impressionante para viver um novo papel no cinema. O ator apresentou o longa Coração de Lutador - The Smashing Machine no Festival de Veneza, onde recebeu cerca de 15 minutos de aplausos após a exibição.

Com cerca de 27 kg a menos, The Rock chamou atenção tanto no tapete vermelho quanto nas telas. Segundo o personal trainer Kunal Makwana, em entrevista ao Daily Mail, a mudança exigiu disciplina extrema.

“O foco principal foi preservar a massa muscular com treinos de força, mas também houve muito trabalho de condicionamento: cardio, exercícios intervalados e até técnicas de luta”, explicou.

A dieta também foi decisiva. “Para perder tanto peso mantendo músculos, é preciso um déficit calórico controlado e alta ingestão de proteínas. Frango, peixe, ovos, vegetais e carboidratos complexos, como arroz e batata-doce, provavelmente fizeram parte da rotina alimentar. Nada de comida processada ou lanches rápidos”, completou Makwana.

Dwayne Johnson interpreta Mark Kerr 1 de 10

Mas não foi só a balança que transformou o astro. O maquiador Kazu Hiro, responsável por trabalhos de destaque como em Maestro (2023) e O Destino de uma Nação (2017), revelou detalhes do processo de caracterização. “Precisamos recriar as feições de Mark Kerr. Coloquei sobrancelhas mais grossas, mudei o formato do nariz e até a linha do cabelo. O desafio foi manter tudo durante as cenas de luta, já que o suor fazia a prótese descolar”, contou.