ASTRONOMIA

Planetário da UFBA oferece noites de observação e experiências únicas em Salvador

Planetário que completa um ano traz programação especial com conjunções, eclipses e a chegada da primavera

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 14:00

Planetário da UFBA Crédito: Divulgação

O céu de Salvador nunca esteve tão perto. Ao cair da noite, quando o sol se põe e as primeiras estrelas surgem, o Planetário da Universidade Federal da Bahia (UFBA) abre suas portas para uma experiência única: observar o universo de forma imersiva e envolvente.

Localizado na entrada principal do Campus de Ondina, próximo ao Zoológico e a pontos turísticos da cidade, o Planetário da UFBA completou um ano de atividades e já se tornou referência em divulgação científica e lazer cultural na capital baiana.

A estrutura impressiona: a cúpula possui 11 metros de diâmetro, comporta 85 lugares confortáveis e conta com projeção esférica em tecnologia full dome, permitindo ao público se sentir dentro do cosmos. Além das sessões educativas, o espaço também oferece observações reais através de três telescópios instalados no pátio astronômico.

As visitas acontecem de terça a sexta-feira, com sessões que unem ciência, cultura e muito conhecimento. Mas setembro promete ser ainda mais especial, já que o céu reserva espetáculos marcantes.

Destaques astronômicos do mês:

01/09: Conjunção de Vênus com o aglomerado de Presépio, na constelação de Câncer

Conjunção de Vênus com o aglomerado de Presépio, na constelação de Câncer 07/09: Eclipse lunar total, visível em vários continentes; no Brasil, será penumbral em parte do Sudeste e Nordeste

Eclipse lunar total, visível em vários continentes; no Brasil, será penumbral em parte do Sudeste e Nordeste 08/09: Lua quase cheia em proximidade com Saturno, visível a olho nu

Lua quase cheia em proximidade com Saturno, visível a olho nu 12/09: Lua ao lado do aglomerado das Plêiades, na constelação de Touro

Lua ao lado do aglomerado das Plêiades, na constelação de Touro 16/09: Conjunção da Lua com Júpiter antes do amanhecer

Conjunção da Lua com Júpiter antes do amanhecer 19/09: Lua fina em alinhamento com Vênus, espetáculo visível no céu

Lua fina em alinhamento com Vênus, espetáculo visível no céu 21/09: Lua Nova, ideal para observar estrelas e constelações

Lua Nova, ideal para observar estrelas e constelações 22/09: Equinócio de Primavera no hemisfério sul, às 15h19

Equinócio de Primavera no hemisfério sul, às 15h19 27/09: Lua, Marte e a estrela Spica formam um trio brilhante na constelação de Virgem

O Planetário da UFBA é mais que um espaço de ciência: é um convite para viajar pelo cosmos sem sair de Salvador. Se você ainda não visitou, essa é a chance de olhar para o céu com novos olhos e se encantar com a imensidão do universo.