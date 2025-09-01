Planetário da UFBA oferece noites de observação e experiências únicas em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 14:00
O céu de Salvador nunca esteve tão perto. Ao cair da noite, quando o sol se põe e as primeiras estrelas surgem, o Planetário da Universidade Federal da Bahia (UFBA) abre suas portas para uma experiência única: observar o universo de forma imersiva e envolvente.
Localizado na entrada principal do Campus de Ondina, próximo ao Zoológico e a pontos turísticos da cidade, o Planetário da UFBA completou um ano de atividades e já se tornou referência em divulgação científica e lazer cultural na capital baiana.
A estrutura impressiona: a cúpula possui 11 metros de diâmetro, comporta 85 lugares confortáveis e conta com projeção esférica em tecnologia full dome, permitindo ao público se sentir dentro do cosmos. Além das sessões educativas, o espaço também oferece observações reais através de três telescópios instalados no pátio astronômico.
As visitas acontecem de terça a sexta-feira, com sessões que unem ciência, cultura e muito conhecimento. Mas setembro promete ser ainda mais especial, já que o céu reserva espetáculos marcantes.
Planetário da Ufba
O Planetário da UFBA é mais que um espaço de ciência: é um convite para viajar pelo cosmos sem sair de Salvador. Se você ainda não visitou, essa é a chance de olhar para o céu com novos olhos e se encantar com a imensidão do universo.
Para mais informações, acesse o site do planetário: https://planetario.ufba.br/