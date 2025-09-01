Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Planetário da UFBA oferece noites de observação e experiências únicas em Salvador

Planetário que completa um ano traz programação especial com conjunções, eclipses e a chegada da primavera

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 14:00

auto-upload
Planetário da UFBA Crédito: Divulgação

O céu de Salvador nunca esteve tão perto. Ao cair da noite, quando o sol se põe e as primeiras estrelas surgem, o Planetário da Universidade Federal da Bahia (UFBA) abre suas portas para uma experiência única: observar o universo de forma imersiva e envolvente.

Localizado na entrada principal do Campus de Ondina, próximo ao Zoológico e a pontos turísticos da cidade, o Planetário da UFBA completou um ano de atividades e já se tornou referência em divulgação científica e lazer cultural na capital baiana.

Leia mais

Imagem - Quincas e Dita confessam que não se amam mais em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (01)

Quincas e Dita confessam que não se amam mais em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (01)

Imagem - Esses 2 signos vão prosperar em setembro e podem ter ganhos financeiros surpreendentes

Esses 2 signos vão prosperar em setembro e podem ter ganhos financeiros surpreendentes

Imagem - Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 1 a 6 de setembro

Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 1 a 6 de setembro

A estrutura impressiona: a cúpula possui 11 metros de diâmetro, comporta 85 lugares confortáveis e conta com projeção esférica em tecnologia full dome, permitindo ao público se sentir dentro do cosmos. Além das sessões educativas, o espaço também oferece observações reais através de três telescópios instalados no pátio astronômico.

As visitas acontecem de terça a sexta-feira, com sessões que unem ciência, cultura e muito conhecimento. Mas setembro promete ser ainda mais especial, já que o céu reserva espetáculos marcantes.

Planetário da Ufba

Planetário da Ufba por Divulgação/Ufba
Planetário da Ufba por Divulgação/Ufba
Planetário da Ufba por Divulgação/Ufba
Planetário da Ufba por Divulgação/Ufba
Planetário da Ufba por Divulgação/Ufba
Cúpula do Planetário da Ufba por Paula Fróes/CORREIO
Telescópios para observação no Planetário da Ufba por Paula Fróes/CORREIO
Teto espacial do Planetário da Ufba por Paula Fróes/CORREIO
Balança Espacial do Planetário da Ufba por Paula Fróes/CORREIO
Planetário da Ufba por Divulgação / Ufba
1 de 10
Planetário da Ufba por Divulgação/Ufba

Destaques astronômicos do mês:

  • 01/09: Conjunção de Vênus com o aglomerado de Presépio, na constelação de Câncer
  • 07/09: Eclipse lunar total, visível em vários continentes; no Brasil, será penumbral em parte do Sudeste e Nordeste
  • 08/09: Lua quase cheia em proximidade com Saturno, visível a olho nu
  • 12/09: Lua ao lado do aglomerado das Plêiades, na constelação de Touro
  • 16/09: Conjunção da Lua com Júpiter antes do amanhecer
  • 19/09: Lua fina em alinhamento com Vênus, espetáculo visível no céu
  • 21/09: Lua Nova, ideal para observar estrelas e constelações
  • 22/09: Equinócio de Primavera no hemisfério sul, às 15h19
  • 27/09: Lua, Marte e a estrela Spica formam um trio brilhante na constelação de Virgem

O Planetário da UFBA é mais que um espaço de ciência: é um convite para viajar pelo cosmos sem sair de Salvador. Se você ainda não visitou, essa é a chance de olhar para o céu com novos olhos e se encantar com a imensidão do universo.

Para mais informações, acesse o site do planetário: https://planetario.ufba.br/

Leia mais

Imagem - Hora do almoço: 5 receitas práticas de frango na air fryer

Hora do almoço: 5 receitas práticas de frango na air fryer

Imagem - Preparação é tudo: 9 passos de pré-make para um resultado impecável e duradouro

Preparação é tudo: 9 passos de pré-make para um resultado impecável e duradouro

Imagem - Saiba as características e veja 7 raças do cachorro do grupo galgo

Saiba as características e veja 7 raças do cachorro do grupo galgo

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Planetário da Ufba oferece aulas gratuitas para estudantes de escolas públicas

Planetário da Ufba completa um ano de atividade; confira atrações

Confira 5 atrações do Planetário da Ufba

Alunos de escola de Camaçari visitam o espaço durante experiência imersiva no Planetário da Ufba

Confira programação do Planetário da Ufba nesta semana; entrada é gratuita

Mais recentes

Imagem - Turista é suspeito de filmar mulheres de biquíni em praia de Salvador

Turista é suspeito de filmar mulheres de biquíni em praia de Salvador
Imagem - Paróquia é invadida, e objetos sagrados são roubados em Salvador

Paróquia é invadida, e objetos sagrados são roubados em Salvador
Imagem - Veja quais são as espécies de aves silvestres mais apreendidas na Bahia

Veja quais são as espécies de aves silvestres mais apreendidas na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua