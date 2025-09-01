Quincas e Dita confessam que não se amam mais em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (01)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 05:00
O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta segunda-feira (01) promete fortes emoções. Entre intrigas e revelações, os personagens enfrentam conflitos e tomam decisões que podem mudar o rumo da história.
Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita, enquanto Celso comenta com Zulma sobre a necessidade de encontrar uma família para Samir, pedindo a ajuda de Padre Lucas. Zenaide garante a Sabiá que Ernesto não está na casa de Zulma, e Sônia aconselha Quincas a contar a Candinho sobre o plano de Cunegundes.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
No meio de tanta tensão, Quincas e Dita admitem que não se amam mais. Candinho, por sua vez, confronta Cunegundes, e Quinzinho revela à vilã que ainda é o verdadeiro proprietário do sítio. A semana ainda promete emoções no concurso de rainha da rádio, onde Candinho tenta votar em Dita.
Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, e a programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.