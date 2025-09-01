NOVELA DAS 6

Quincas e Dita confessam que não se amam mais em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (01)

Amor, armações e revelações movimentam a trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, dirigida por Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 05:00

Quincas e Dita confessam que não se amam mais em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta segunda-feira (01) promete fortes emoções. Entre intrigas e revelações, os personagens enfrentam conflitos e tomam decisões que podem mudar o rumo da história.

Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita, enquanto Celso comenta com Zulma sobre a necessidade de encontrar uma família para Samir, pedindo a ajuda de Padre Lucas. Zenaide garante a Sabiá que Ernesto não está na casa de Zulma, e Sônia aconselha Quincas a contar a Candinho sobre o plano de Cunegundes.

No meio de tanta tensão, Quincas e Dita admitem que não se amam mais. Candinho, por sua vez, confronta Cunegundes, e Quinzinho revela à vilã que ainda é o verdadeiro proprietário do sítio. A semana ainda promete emoções no concurso de rainha da rádio, onde Candinho tenta votar em Dita.