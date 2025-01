ESPAÇO SIDERAL

Confira 5 atrações do Planetário da Ufba

O local funciona de terça a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados e domingos, em horários especiais

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 03:00

Inaugurado em março de 2024, o Planetário da Universidade Federal da Bahia (Ufba) se tornou uma das grandes atrações para divulgação cientifica na capital baiana. Recebendo uma média de mais de 400 visitantes por dia, o espaço já acumula 34,8 mil seguidores no Instagram. O local funciona de terça a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados e domingos, em horários especiais.>

Confira a lista de atrações:

Sessão na cúpula >

Principal atração do planetário, a cúpula é uma semiesfera de 11 metros onde são projetados vídeos e aulas com informações sobre o universo. Nas sessões normais, os pagantes observam o céu de Salvador e fragmentos do universo, como galáxias nebulosas, matéria escura, buracos negros, exoplanetas, entre outros. Já nas sessões infantis, o “Capitão Snoopy” entra em uma nave espacial e viaja por todos os planetas do sistema solar, explicando as diferenças entre os corpos celestes. >

Lotação:>

O planetário possui 85 poltronas reclináveis. >

Horário de funcionamento:>

O planetário funciona de terça a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados e domingos com horários especiais. A entrada inteira custa R$ 30 (meia-entrada: R$ 15), e estudantes de escolas públicas têm acesso gratuito. >

Réplica de meteorito do Bendegó >

O maior meteorito que já caiu no Brasil foi encontrado na Bahia, e uma réplica está disponível no Planetário da UFBA. O meteorito do Bendegó foi descoberto em 1784, próximo a um rio de mesmo nome, na região da cidade de Monte Santo. No planetário, há uma cópia 3D em tamanho real, feita de papel machê. A réplica fica na sala principal, próxima à porta que dá acesso à cúpula. >

Observação astronômica >

De terça a sexta-feira, das 18h30 às 20h, o planetário distribui 200 fichas para que os visitantes possam observar estrelas e planetas através dos telescópios disponíveis no local. Os equipamentos ficam do lado de fora do estabelecimento, sob a supervisão de funcionários da instituição. Até o dia 24 de janeiro, será possível observar Marte, Júpiter, Saturno e Vênus. >

Balança espacial>

Os visitantes podem ver o seu peso em todos os planetas do sistema solar, Lua, Sol e Plutão. Único aparelho no mundo a realizar todas as pesagens ao mesmo tempo, a balança possui pesagem gratuita e fica na entrada do planetário.>

Teto espacial>

Ao entrar no Planetário da UFBA, o visitante pode observar uma réplica exata do espaço no teto. A estrutura inclui maquetes dos planetas e das principais constelações, posicionadas de acordo com sua localização no espaço de forma proporcional.>