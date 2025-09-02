MUNDO PET

Conheça 4 características do cachorro da raça terrier tibetano

Cão milenar do Tibete se destaca por sua aparência elegante, temperamento equilibrado e forte vínculo com os tutores

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 21:30

O terrier tibetano conquistou tutores em diversas partes do mundo, especialmente por seu comportamento afetuoso Crédito: Imagem: Slavica Stajic | Shutterstock

Com origem nas regiões montanhosas do Tibete, o terrier tibetano é uma raça envolta em história e espiritualidade. Apesar do nome, ele não pertence ao grupo dos terriers de caça, mas ao dos cães de companhia, conforme classificado pela Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC). Tradicionalmente, era criado por monges budistas e comerciantes tibetanos, sendo valorizado tanto por sua lealdade quanto por suas habilidades como cachorro de guarda e pastor de rebanhos em terrenos difíceis.

De acordo com a CBKC, muitos acreditam que o terrier tibetano seja o verdadeiro “Cão Sagrado do Tibete”. Ele era tratado como um símbolo de sorte e jamais era vendido — apenas presenteado como forma de gratidão ou como amuleto de proteção espiritual. Ao longo do tempo, essa raça conquistou tutores em diversas partes do mundo, especialmente por seu comportamento afetuoso, aparência imponente e adaptabilidade à vida em família.

A seguir, conheça as principais características que tornam o terrier tibetano um cão especial!

1. Aparência física

Segundo o padrão oficial da raça publicado pela CBKC, o terrier tibetano é um cão de porte médio. Seu corpo tem formato quase quadrado, com comprimento do ombro até a base da cauda igual à altura na cernelha. Os machos medem entre 36 e 41 cm, enquanto as fêmeas são ligeiramente menores.

A pelagem é uma das suas características mais marcantes: longa, abundante e de dupla camada — sendo o subpelo lanoso e a camada externa mais fina, podendo ser reta ou levemente ondulada. Conforme a CBKC, as cores são bastante variadas, incluindo branco, dourado, creme, cinza, preto, fumaça, tricolores e particolores. As únicas cores não permitidas são chocolate, fígado e merle.

As patas são grandes e redondas, com bastante pelo entre os dedos, o que confere ao cachorro uma ótima tração — característica útil para se movimentar com segurança nas paisagens montanhosas do Tibete. A cauda é portada em curva sobre o dorso e muito bem revestida de pelos.

2. Temperamento e personalidade

De acordo com a CBKC, o terrier tibetano é um cão de companhia por excelência: alegre, extrovertido e dotado de um temperamento gentil. É conhecido por ser brincalhão e muito leal à sua família, com quem estabelece uma forte ligação. Ao mesmo tempo, mantém certa reserva com estranhos — característica herdada de sua função de guarda.

Apesar de vigilante e atento, ele não é agressivo nem briguento. Seu comportamento equilibrado o torna um bom companheiro para famílias , inclusive aquelas com crianças. A CBKC destaca ainda sua natureza afetuosa e seu modo de agir cativante, que encanta tutores em todo o mundo. Por ser inteligente e observador, aprende rapidamente comandos e desenvolve uma forte consciência do ambiente ao seu redor.

3. Cuidados com a saúde e a alimentação

O terrier tibetano é considerado um cão saudável e resistente, mas como toda raça, precisa de cuidados específicos. A pelagem longa e densa exige escovação frequente — de preferência, várias vezes por semana — para evitar nós e manter os pelos brilhantes e livres de sujeira. Banhos regulares e inspeções nas orelhas, olhos e patas também são indicados.

Em relação à alimentação , é importante oferecer uma dieta equilibrada e adequada ao seu porte e nível de atividade física. Embora seja ativo, o terrier tibetano não costuma ser hiperativo; por isso, o controle do peso corporal é essencial. Consultas veterinárias periódicas ajudam a prevenir doenças e a manter o cachorro em boas condições de saúde.

4. Educação e socialização

Graças à sua inteligência natural, o terrier tibetano aprende com rapidez, especialmente quando o treinamento é feito com carinho e recompensas positivas. Segundo a CBKC, o cão dessa raça é naturalmente atento e curioso, o que favorece a educação desde filhote . No entanto, ele também pode demonstrar certa teimosia — característica comum em raças antigas com instinto de guarda e independência.