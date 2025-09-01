PRÓXIMOS CAPÍTULOS

Queda da varanda, nova babá de Sofia, manifestação: veja o resumo da semana de 'Dona de Mim'

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

Elis Freire

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 17:11

Deco vai cair da varanda após confronto com Jacques em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

"Dona de Mim" terá acontecimentos surpreendentes e cenas impactantes ao longo desta semana. Deco (José Maria Brion) cairá da na varanda do quarto de Jaques (Marcello Novaes) ao entrar em confronto com vilão, uma nova babá será chamada para cuidar de Sofia (Elis Cabral) após a demissão de Leona (Clara Moneke) e haverá uma manifestação contra a empresa Boaz. Escrita e criada por Rosane Svartman, "Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado, a partir das 19h40.

Veja os resumos da semana de 01/09 a 06/09:

01 de setembro (segunda-feira)

Deco cai na varanda do quarto de Jaques, e Nina se desespera. Jaques chama a polícia. Durval e Vespa desconfiam da ausência de Deco. Lorena e Marília admiram Ryan. Davi descobre que Jaques era apaixonado por Olívia. Stephany confirma para Leo que teve burnout e garante à irmã que irá se tratar. Rosa pede ajuda a Samuel para lidar com Jaques. Filipa confunde Jaques com Abel, mas afirma que não deseja se aproximar do cunhado. Caco pede que Gisele o ajude a se aproximar de Ayla. Pam exige que Samuel resolva a situação dos banheiros das funcionárias. Davi percebe o interesse de Jaques por Filipa. Samuel põe em votação os direitos trabalhistas na fábrica, e se surpreende quando Davi apoia Jaques.

02 de setembro (terça-feira)

Jaques ironiza Samuel. Ayla tenta conversar com Davi e Samuel, para que se entendam. Danilo apoia Nina ao saber do acidente de Filipa. Jaques surpreende Danilo no hospital com Filipa. Nathan gosta de saber que Filipa confia em Jaques. Rosa se entristece com o avanço de sua doença. Sofia pede para morar com Leo, e Samuel acaba se descontrolando com a menina. Jaques pressiona Rosa para saber de sua saúde. Jaques contrata Gerusa como babá de Sofia. Rosa se reúne com Vivian.

03 de setembro (quarta-feira)

Sofia se esconde levando a guitarra de Jaques. Leo pede trabalho a Manuel. Jaques anuncia que é finalista do prêmio Empresários do Ano, e Samuel ironiza o tio. Danilo anuncia mais modificações na fábrica, e Pam e Kami se irritam. Alan aconselha Marlon quanto à corporação. Jaques se enfurece ao ver o que Sofia aprontou com seus pertences, e Denise alerta Samuel. Sofia confessa a Rosa que sente medo de Jaques. Kami comemora a conquista de sua primeira parceria como influencer. Jaques afirma que não quer mais Sofia em sua casa, e Samuel e Davi ficam contrariados. Sofia pede para morar com Leo. Ryan consegue sua liberdade e se abriga na casa de Leo.

04 de setembro (quinta-feira)

Leo tenta se defender das acusações de Jaques, mas não encontra a carteira do empresário onde deixou. Filipa questiona Nina sobre a carteira de Jaques. Manuel conta a Danilo sobre a extorsão de Palmeira, e diz que acredita no envolvimento de Marlon. Leo é demitida da mansão e não consegue falar com Sofia. Samuel confronta Jaques sobre as contas da Boaz. Danilo questiona Marlon, que garante que não extorquiu Manuel. Samuel procura Walkíria para denunciar Jaques. Leo sugere que Stephany procure um psiquiatra. Sofia pergunta por Leo. Marlon conversa com Manuel sobre o crime de Palmeira. Deco usa o cartão de crédito de Jaques, e mente para Nina. Marlon avisa a Palmeira que o denunciou à corregedoria da polícia.

05 de setembro (sexta-feira)

Filipa comenta com Nina que teme o papel que Jaques acabou ocupando em sua vida. Kami é alertada sobre os efeitos de sua exposição na internet sobre Dedé. Samuel se oferece para ajudar Leo. Filipa intercede por Leo junto a Jaques, que decide permitir sua contratação. Samuel confronta Jaques ao checar as irregularidades do novo carregamento de peças da Boaz. Gisele pede ajuda a Caco com Sofia. Ao ser entrevistado, Jaques assiste à manifestação ao vivo contra a Boaz.

06 de setembro (sábado)

Jaques se irrita ao deduzir que caiu em uma armadilha de Tânia. Rosa confunde Samuel com Josef. Leo e Sofia declaram seu amor uma à outra. Filipa deixa o hospital e afirma a Nina que quer independência de Jaques. Filipa ajuda Samuel, que sofre ao não ser reconhecido por Rosa. Ayla tem um sangramento e é levada ao hospital. Ayla é aconselhada a permanecer em repouso até o fim da gravidez. Yara se insinua para Manuel. Vespa pressiona Ryan a esconder um novo carregamento no salão. Samuel ensina a Leo o trabalho na fábrica. Jaques sonha com Abel. Jeff questiona Ryan sobre sua conversa com Vespa.