Samuel descobre toda a verdade em 'Dona de Mim' e toma decisão drástica

Farsa abalará mocinho na novela das 7 da TV Globo

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 18:52

Samuel em
Samuel em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / TV Globo

Katinha (Lenita Oliver) verá seu plano desmoronar em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. Isso porque Samuel (Juan Paiva) descobrirá que a modelo nunca esteve grávida e que, além de inventar a gestação, se aliou a Jaques (Marcello Novaes) para aplicar o golpe da barriga. Revoltado, ele colocará um ponto final no relacionamento.

Para manter Samuel ao seu lado e despertar pena, Katinha chegará a inventar até mesmo que perdeu o bebê. Rosa (Suely Franco) preparará um jantar especial na mansão para acolher o casal, mas o clima mudará drasticamente com a chegada de Jaques. As informações são do Notícias da TV e as cenas estão previstas para irem ao ar a partir desta segunda-feira (11).

Durante a refeição, ele revelará a verdade sem qualquer consideração: “Katinha não pode ter perdido o bebê porque nunca esteve grávida”. Surpreso, Samuel questionará se a acusação é real, e a modelo não conseguirá sustentar a farsa. “Era pra ser tudo uma brincadeira. Eu nunca ia imaginar que você fosse reagir desse jeito, falando em ficar juntos, virar uma família”, tentará justificar.

Samuel ficará indignado. “Eu nunca abandonaria um filho. Eu sou mesmo um idiota”, dirá. Ela tentará amenizar: “Não fala assim. Eu me apaixonei de verdade, Samuel. Por isso tentei engravidar. Tava disposta a largar minha carreira e construir essa família que você queria”. O rapaz reagirá com ironia: “Que eu queria? Nossa, Katinha, que legal da sua parte”.

A modelo prosseguirá: “Eu tava cansada de mentir pra você. Por isso falei que perdi o bebê. Fiquei com medo de você não gostar da verdade. Tava bom, não tava? Não precisa acabar com tudo que a gente tinha, assim”. Mas Samuel será firme: “Tudo que a gente tinha era mentira, acabou”. Após ouvir isso, Katinha deixará o local.

