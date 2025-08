TELEVISÃO

Personagem volta a 'Dona de Mim' e desestabiliza Filipa após morte de Abel

Vivendo o luto, a personagem de Claudia Abreu ganhará mais um motivo para sofrer

O chão de Filipa vai desabar com a perda do marido Abel (Tony Ramos) em "Dona de Mim". Mas, como tudo que é ruim pode piorar, um novo acontecimento abalará a viúva do empresário na novela das 19h da TV Globo. Vivendo o luta, a personagem terá que encarar a volta de sua mãe, Isabela (Sylvia Bandeira), responsável por afastá-la da sua filha Nina (Flora Camolese).>