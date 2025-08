sua diversão

Dicas imperdíveis: 3 filmes que chegam ao cinema nesta semana de agosto

Os lançamentos trazem histórias emocionantes, cheias de ação, humor e emoção

Prepare-se para uma semana eletrizante nos cinemas, com estreias que prometem conquistar todas as idades! De aventuras intergalácticas como “Pequenos Invasores”, que misturam amizade e coragem, a comédias familiares cheias de confusões hilárias e troca de corpos inesperadas em “Uma Sexta Feira Mais Louca Ainda”, os lançamentos trazem histórias emocionantes, cheias de ação, humor e emoção. Não perca a chance de se divertir e se emocionar com esses filmes que chegam para agitar as telonas! >